Český rozhlas: Plánujeme v roce 2025 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem

„Český rozhlas vždy dbal na to, aby jeho hospodaření bylo zodpovědné a transparentní. I v příštím roce chceme našim posluchačům nabízet kvalitní veřejnou službu a poskytovat jim informace, zábavu i vzdělávání. Rok 2025 je posledním rokem, kdy je ČRo schopen za stávající poplatek 45 korun měsíčně v celé šíři své služby ufinancovat. Stále ale věříme, že takzvaná velká mediální novela bude schválena a financování Českého rozhlasu bude díky ní do příštích let stabilizováno,” uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Do rozpočtu na rok 2025 byl zapracován personální plán, tj. stanovení počtu zaměstnanců a propočet objemu jejich mzdových prostředků, rovněž schválené požadavky na naplnění vysílacího schématu jednotlivých stanic Českého rozhlasu, plánovaný počet evidovaných rozhlasových přijímačů včetně propočtu výnosů z rozhlasových poplatků, tvorby a zúčtování opravných položek i odpisu pohledávek. Dále pak předpoklad výnosů realizovaných obchodní činností i dalších provozních a finančních výnosů, propočet potřebných režijních nákladů k zajištění provozu Českého rozhlasu, ale i simulace odpisů dlouhodobého majetku, která odráží jednak stav stávajícího majetku, ale také plánovanou investiční činnost v roce 2025.

Schválený rozpočet na příští rok plně zabezpečí vysílání všech 25 stanic Českého rozhlasu:

4 celoplošných stanic (Radiožurnál, Dvojka, Vltava, Plus),

6 speciálních stanic (Rádio Junior, Jazz, D-dur, Radio Wave, Radiožurnál Sport, Pohoda),

14 regionálních stanic

1 vysílání do zahraničí (Radio Prague International) v šesti jazykových mutacích.

Návrh rozpočtu na rok 2025 vychází z platného znění Zákona č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích a tudíž pracuje s nominální hodnotou poplatku ve výši 45,- Kč měsíčně.

Při sestavování rozpočtu se vycházelo ze zaslaných rozpočtových požadavků jednotlivých divizí Českého rozhlasu, které byly v procesu projednávání detailně analyzovány a v řadě případů výrazně redukovány nebo optimalizovány, tak aby odpovídaly finančním zdrojům Českého rozhlasu.

Český rozhlas během roku 2025 plánuje krytí případných nenadálých událostí a s nimi vzniklých vícenákladů řešit z úspor vytvořených v průběhu roku, popř. restriktivními opatřeními v programových i servisních divizích a realokací plánovaných finančních prostředků.

Pokud by během roku 2025 nastala situace, která by výrazně ovlivňovala čerpání plánovaných nákladů a plnění předpokládaných výnosů (tj. především očekávané přijetí novely zákona o rozhlasových a televizních poplatcích), popř. by nastaly nějaké jiné mimořádné události a co do objemu finančních prostředků významné skutečnosti, byl by na jejich základě vypracován a předložen Návrh aktualizace rozpočtu na rok 2025.

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2025

Proti rozpočtu na rok 2024 se plánovaný objem nákladů i výnosů snižuje o 34 milionů Kč.

Meziroční pokles výnosů souvisí se snížením plánovaného objemu u většiny výnosových kapitol (obchodní výnosy, finanční výnosy, tržby z prodeje služeb, ostatní provozní výnosy i čerpání účelových fondů). Tyto poklesy jen drobně kompenzuje zvýšení plánované hodnoty u hlavního zdroje financování ČRo, kterým jsou výnosy z rozhlasových poplatků. Meziroční navýšení je dáno i přes nepříznivý demografický vývoj a současně kontinuální čištění databáze poplatníků plánovanou vysokou úspěšností akviziční činnosti, tj. hledáním nových poplatníků. Právě především s ohledem na množství plánovaných akvizičních akcí a jejich předpokládanou úspěšnost je v meziročním porovnání plánováno navýšení objemu těchto výnosů o cca 4 mil. Kč.

Vzhledem k meziročnímu poklesu zdrojů financování (provozních a finančních výnosů) o 34 mil. Kč muselo na nákladové straně rozpočtu dojít k omezení rozvojových a mimořádných aktivit a rovněž k redukci některých nemandatorních výdajů. V rozpočtu na rok 2025 není počítáno s žádnou valorizací mezd zaměstnanců ani úpravou honorářových sazebníků. I přesto rozpočet zajišťuje plné krytí výrobních a vysílacích nákladů všech 25 stanic Českého rozhlasu a také běžnou údržbu všech nemovitostí Českého rozhlasu, která je vzhledem k vysoké míře inflace v posledních letech čím dál více nákladnější.

Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2025 vč. porovnání s aktuálním rozpočtem na rok 2024:

Návrh rozpočtu ČRo na rok 2025 (v tis. Kč) Aktuální rozpočet 2024 Návrh rozpočtu 2025 Rozdíl % Výnosy z rozhlasových poplatků 2 063 500 2 067 600 4 100 100,2% Výnosy z reklamy a sponzoringu a ost. obch. aktivity 102 350 99 300 -3 050 97,0% Výnosy ze zahraničního vysílání 35 000 35 000 0 100,0% Ostatní tržby z prodeje služeb 33 310 27 400 -5 910 82,3% Zúčtování fondu 95 000 80 000 -15 000 84,2% Ostatní provozní výnosy 27 440 21 500 -5 940 78,4% PROVOZNÍ VÝNOSY 2 356 600 2 330 800 -25 800 98,9% FINANČNÍ VÝNOSY 35 400 27 200 -8 200 76,8% MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY 0 0 0 x CELKOVÉ VÝNOSY 2 392 000 2 358 000 -34 000 98,6% Náklady na materiál 21 896 20 569 -1 327 93,9% Náklady na služby 960 750 933 530 -27 220 97,2% Náklady na provoz 83 613 75 073 -8 540 89,8% Osobní náklady 1 131 600 1 137 000 5 400 100,5% Daně a poplatky 17 723 18 750 1 027 105,8% Ostatní provozní náklady 155 563 154 500 -1 063 99,3% Nedaňové náklady 19 351 17 078 -2 273 88,3% PROVOZNÍ NÁKLADY 2 390 496 2 356 500 -33 996 98,6% FINANČNÍ NÁKLADY 1 504 1 500 -4 99,7% MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY 0 0 0 x CELKOVÉ NÁKLADY (bez daně z příjmů) 2 392 000 2 358 000 -34 000 98,6% Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 0 x Daň z příjmů 0 0 0 x Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 0 x

Nedílnou součástí rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2025 je i plán investičních výdajů

Investiční plán byl na příští rok sestaven v objemu 160 milionů korun.

V oblasti rozhlasové a výpočetní techniky jde zejména o akce: obnova síťové infrastruktury, rozvoj systému SAP, obnova SAN switchů a serverů pro IT, vytvoření bezpečného uložiště systému Dalet, rozšíření diskového prostoru vysílacího systému Dalet Galaxy a modernizace hlavního přepojovače.

Další významnou oblast investičních akcí představují stavební investice, mezi jejíž (co do objemu) nejvýznamnější akce budou v roce 2025 patřit: vybudování plenéru s malou režií a postprodukční režie v Olomouci, realizace výtahu v budově Vinohradská, obnova vozového parku, modernizace systému poplachového zabezpečovacího a tísňového systému v budově Vinohradská, rekonstrukce střešního pláště ve Zlíně a doplnění kamerového a poplachového zabezpečovacího tísňového systému v regionálních stanicích.

V oblasti marketingu a digitálních služeb patří mezi nejvýznamnější investiční akce rozvoj internetového projektu mujRozhlas.cz (digitálního archivu ČRo), výroba dlouhodobých video spotů a rozvoj aplikace zpravodajského webu iRozhlas.

V neposlední řadě se na rok 2025 plánuje nákup licencí především pro hudební tvorbu Českého rozhlasu a nákup hudebních nástrojů a přepravních beden pro SOČR.

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2025 bude od ledna k dispozici v interaktivní podobě na webových stránkách ČRo.