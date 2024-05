Český rozhlas: Vedení nadačního fondu přebírá od června dosavadní manažer charitativních aktivit ČT Jiří Váňa

reklama

„Děkuji Gabriele Drastichové za skvěle odvedenou práci v čele Nadačního fondu Českého rozhlasu. Jsem velmi rád za to, jakým směrem se Nadační fond pod jejím vedením během posledních šesti let posunul a jak jedinečné projekty se podařilo uskutečnit. Věřím, že na její dosavadní práci úspěšně naváže nově zvolený ředitel Jiří Váňa, který má za sebou dlouholeté zkušenosti v neziskovém sektoru. Přeji mu hodně úspěchů a těším se na nadcházející spolupráci,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

"Dokážu si přehrát celých šest let snad po dnech. Jsou to pro mne tak hluboké vzpomínky. První den v roli ředitelky jsem otevřela s Honzou Kovaříkem Kavárnu POTMĚ v Praze a o rok později už jsme stavěli novou modulární kavárnu. Noční běh pro Světlušku svítí v dalších dvou městech, celonárodní Sbírkové dny Světlušky, které jsme po komplikacích během covidu ukončili, fantastickým způsobem nahradili dobrovolníci a pořadatelé malých benefičních akcí v regionech, aby se v českých a moravských městech na Světlušku nezapomnělo. A nezapomnělo! Zabydleli jsme se v online prostředí, kde potkáváme naše dárce a přátele v rámci e-shopu, při poslechu Podcastu POTMĚ, během pandemie i na virtuálních bězích. Přijali jsme s hrdostí do péče projekt Ježíškova vnoučata a postavili se tak sebevědomě za téma důstojné péče o seniory. A ujistili se, že jsme nadační fond, který má své místo i v emergentní humanitární pomoci. Děkuji všem, kteří mi umožnili se rychle naučit témata důležitá pro Světlušku i Ježíškova vnoučata, kteří mi ukázali své „řemeslo“, pozvali do svých komunit a dali mi důvěru, abych o jejich tématech mohla hovořit, abych jejich potřeby mohla spolu s týmem nadačního fondu formulovat do nadační pomoci, abych byla jejich hlasem a tváří. Bylo mi ctí," shrnuje své působení v čele Nadačního fondu Českého rozhlasu a zejména jeho hlavního projektu Světlušky Gabriela Drastichová.

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17284 lidí

Nově zvolený ředitel Jiří Váňa má díky svým předchozím pracovním pozicím s neziskovým sektorem rovněž bohaté zkušenosti. Už po studiích na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích působil tamtéž jako vedoucí komunikace a marketingu. Následně získal zkušenosti jako fundraiser v Nadaci Via a v roce 2018 nastoupil do České televize. Zde měl na starost například zajištění chodu sbírkového projektu Adventni´ koncerty CˇT, podi´lel se však také na sbírkovém projektu Pomozte deˇtem („Kurˇe“) a dalších mimořádných projektech, jako například Koncert pro Moravu nebo Koncert pro Ukrajinu.

"V České televizi jsem se setkával s desítkami neziskových organizací a projektů ročně. Nadační fond Českého rozhlasu jsem vnímal hlavně prostřednictvím spolupráce se Světluškou a byla to vždy spolupráce příjemná a profesionální. Proto když jsem dostal nabídku zúčastnit se výběrového řízení a navázat na skvělou práci stávající ředitelky Gabriely Drastichové, nebylo o čem dlouho přemýšlet. Do Nadačního fondu nastupuji s velkým respektem a chutí rozvíjet stávající programy a třeba časem přidat i nové. Těším se na sympatický kolektiv, který už částečně znám z předchozí spolupráce a věřím, že nám to bude fungovat stejně dobře jako doposud," doplňuje Váňa.

Nadační fond Českého rozhlasu, který byl založen již před 23 lety, pomáhá vytvářet prostředí a podmínky pro plnohodnotný rozvoj člověka a jeho schopností, bez ohledu na handicap či znevýhodnění. Své poslání naplňuje prostřednictvím dlouhodobých projektů Světluška a Ježíškova vnoučata a jednorázových sbírek, které pomáhají tam, kde je potřeba.

Psali jsme: Český rozhlas: Radiožurnál a Radiožurnál Sport přinesou živé vysílání MS v ledním hokeji Český rozhlas Dvojka a hvězdy hudebního nebe vzdají poctu geniálnímu skladateli Petru Hapkovi Český rozhlas Jazz vyhodnotil jazzová alba roku, boduje projekt Gilgul Český rozhlas: Prohlášení generálního ředitele ČRo na podporu RTVS

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE