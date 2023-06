Český rozhlas natáčí autobiografii Karla Gotta Má cesta za štěstím

reklama

Zpěvákova manželka Ivana Gottová, která je zároveň jednatelkou agentury Karel Gott Agency, a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dnes podepsali smlouvu o spolupráci na projektu.

Sedmisetstránková autobiografie vyšla ve své knižní podobě v roce 2021 a stala se okamžitě knižním bestsellerem. Karel Gott knihu dopsal na sklonku života v roce 2019, jejího vydání ani načtení audioknihy se tak bohužel nedočkal.

„Když mě Český rozhlas s nápadem na zapojení Karlova hlasu do audioverze knihy oslovil, nevěřila jsem, že už by to dnešní technologie ve vysoké kvalitě umožňovaly. Doufám, že posluchači budou výsledkem nadšeni, stejně jako tým, který na projektu pracuje. A pevně věřím, že by byl z využití umělé inteligence nadšený i sám Karel. Vždy své fanoušky rád překvapoval, fascinovaly ho moderní technologie a inovace. Jsem také ráda, že jsme pro načtení celé knihy vybrali skvělého herce s příjemným sametovým hlasem Igora Bareše,“ uvedla Ivana Gottová.

Hlas Karla Gotta vytvořený umělou inteligencí posluchači poprvé uslyší 13. července, v předvečer výročí jeho narozenin. Vybrané kapitoly z autobiografie odvysílá od 14. července Český rozhlas Dvojka, na podzim pak celé memoáry vyjdou jako audiokniha. Projekt vzniká pod vedením režiséra Českého rozhlasu Aleše Vrzáka a kreativního producenta Lukáše Sapíka.

„Jsem rád, že můžeme tímto projektem navázat na mnohaletou a velmi bohatou spolupráci s Karlem Gottem, který jednoznačně patří k nejvýraznějším osobnostem novodobé české kultury, a přinést posluchačům a jeho fanouškům detailní pohled na jeho úspěšnou kariéru i soukromý život,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Český rozhlas se při přípravách hlasu Karla Gotta vytvořeného umělou inteligencí řídí souborem pravidel jak v oblasti práva a etiky, tak v oblasti kvality záznamu, aby nenarušil odkaz Karla Gotta. Pravidla pro práci s takzvanou hlasovou syntézou Český rozhlas zveřejní v první polovině července.

Karel Gott s Rozhlasem spolupracoval prakticky od začátku své kariéry. Jeho první rozhlasové nahrávky pochází z počátku 60. let. V novém tisíciletí se dokonce stal rozhlasovým moderátorem. V letech 2011 až 2015 uváděl na stanici Český rozhlas Dvojka vlastní pořad Zpátky si dám tenhle film. V rozhlasovém studiu také Karel Gott natočil svoji poslední nahrávku – novou verzi písně Jdi za štěstím v doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Ta bude také ústředním hudebním motivem připravované audioverze knihy Má cesta za štěstím.

