Český rozhlas přiveze do Prahy velká jména na prestižní konferenci o Ukrajině. Zahájí ji prezident

„Český rozhlas se rozhodl uspořádat exkluzivní konferenci o úloze médií během ruské agrese na Ukrajině, kterou odvysílají i naše zpravodajské stanice. Vážíme si toho, že na konferenci dorazí prezident České republiky Petr Pavel. Je pro nás také čest, že svoji účast přislíbil starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Posluchači se mohou těšit i na jedinečné příspěvky českých nebo zahraničních válečných reportérů,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Online konference, kterou bude Český rozhlas vysílat na stanicích Radiožurnál, Plus a streamovat na zpravodajském serveru iROZHLAS.cz, proběhne v prostoru Jatka 78 v pražských Holešovicích. Zaměří se na roli médií v pokrývání dění na Ukrajině a odpovědnost novinářů i Západu jako celku.

„Ruskou agresi na východ od nás sledujeme od samotného počátku, neustále máme v akci reportéry včetně stálého zpravodaje na Ukrajině Martina Dorazína. Posluchačům a příznivcům chceme přiblížit, jak vypadá práce našich i ukrajinských kolegů v terénu, jaká řeší dilemata a jaká je budoucnost válkou zkoušené země pohledem českého prezidenta či dalších světových osobností,“ říká ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.

Konferenci zahájí český prezident Petr Pavel v 10 hodin dopoledne, jeho projev budou společně přenášet Český rozhlas Radiožurnál i Český rozhlas Plus. Celou konferenci bude streamovat server iROZHLAS.cz. V programu bude mimo vystoupení prezidenta a kyjevského starosty Vitalije Klička také panel věnovaný práci ukrajinských novinářů, dezinformacím, svědectví českých válečných reportérů Martina Dorazína, Petry Procházkové a Václava Černohorského. Konference se také zaměří na výhledy veřejnoprávních médií ve střední a východní Evropě nebo budoucnost Ukrajiny očima britského novináře Petera Pomeranzeva, americké historičky Marci Shore a ruské opoziční novinářky Žanny Němcovové.

„Nechtěli jsme dělat nic honosného, uprostřed válečného konfliktu to nedává smysl. Proto syrový prostor v Holešovicích a snaha přinést co nejvíc osobních svědectví. Pevně doufáme, že probíhající válka nakonec všem hostům dovolí přijet, je to bohužel složitější než obvykle,“ dodává šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka.

