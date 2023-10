Český rozhlas vyhlásil nejlepší díla 39. ročníku Prix Bohemia Radio

reklama

V rámci slavnostního zakončení 39. ročníku festivalu, který uspořádal Český rozhlas od 16. do 19. října 2023 v Olomouci, vyhlásila odborná porota v každé kategorii tři nejlepší příspěvky. Soutěžilo se v sekci Dokument, Reportáž, Drama a Podcast. Nezávisle na odborné porotě byly také uděleny Ceny studentů. Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13973 lidí

Vítězná díla soutěžní kategorie Dokument nabízí pohled na složitou situaci ukrajinských uprchlíků po příjezdu na pražské Hlavní nádraží nebo hluboce intimní portrét, ve kterém čelí muslimská žena lhostejnosti české společnosti a nespravedlnosti právního systému.

Finálová díla v mezinárodní sekci Reportáž poskytují svědectví o válečném konfliktu na Ukrajině či o vykořisťování rumunských námezdních dělníků v Rakousku.

V kategorii Drama odborná porota ocenila herecké výkony Jitky Smutné, Terezy Dočkalové, Anežky Štastné a Antonie Rašilovové i vynikající hudební složku dokreslující příběh vítězných děl.

V sekci Podcast vyhrály příspěvky prezentující československou popkulturu posledních 50 let skrze kariéru zpěváka Karla Gotta nebo politické kauzy, jejíž aktéři mají stále vliv na českou společnost. Ocenění získal i podcast, který do hloubky analyzuje aktuální politická a společenská témata.

„Český rozhlas v letošním roce, kdy slaví 100. výročí od svého vzniku, zorganizoval již 39. ročník mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio. Na festivalu v krásné Olomouci panovala nezaměnitelná atmosféra, kterou posluchačům přímo z místa dění originálně přibližoval prezident Prix Bohemia Radio Igor Bareš ve svých festivalových glosách. Těší mě, že i letos byl velký zájem o veřejné poslechy soutěžních děl a nabitý doprovodný program. Ze soutěžních příspěvků poroty v mezinárodním složení i nezávislá studentská porota opět vybraly ty nejlepší dokumenty, reportáže, dramata a podcasty. Vítězná díla dokazují, že současná audio tvorba je na špičkové úrovni,“ řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Odborné poroty v mezinárodním složení ocenily v každé kategorii následující tři nejlepší příspěvky:

Dokument

Příští stanice Hlavák, autoři a režiséři: Ivona Remundová a Waltr Nagy, dramaturg: Jakub Horáček, zvukový design: Jan Plíhal, zvuková a technická realizace: Dominik Budil

Strom storm, autor a režisér: Daniel Kupšovský, dramaturg: Marek Mojžíšek (za tvůrčí skupinu Dokument), Terezie Jirásková (za Radio Wave), zvukový design, zvuková a technická realizace: Tomáš Pernický

Nech si uříznout hlavu. Jestli chceš., autor a režisér: Lukáš Houdek, dramaturg, zvukový design, zvuková a technická realizace: Adam Voneš

Reportáž

Útok na Slovjansk (Attack on Slovjansk)

autor: Martin Dorazín, Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Plus, Česko

Die gefährliche Arbeit in den heimischen Wäldern / The Dangerous Work in the Domestic Forests (Nebezpečná práce v domácích lesích)

autoři: Naz Küçüktekin, Christof Mackinger, ORF Radio OE1, ORF - Austrian Broadcasting Corporation, Rakousko

Can See Antonivka Bridge From the Window (Z okna vidím Antonivský most)

autoři: Taras Ibrahimov, Khrystyna Havryliuk - Ukrainian Radio, Suspilne Ukraine (UA:PBC), Ukrajina

Zvláštní ocenění poroty:

Moja nieznana ojczyzna (Moje neznámá vlast), autor: Antoni Rokicki, Polskie Radio

Mámou potmě - Nevidomá Alena s dcerou na hřišti, autorka: Veronika Hlaváčová, Český rozhlas

Sokolské Brno, autorka: Zuzana Botiková, Radio Slovensko

Čekání na tátu, autorka: Iva Vokurková, Český rozhlas

Drama

Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých 1/3, autorka: Olga Tokarczuk, autorka rozhlasové úpravy: Kristina Májová, překlad: Petr Vidlák, režisérka: Izabela Schenková, dramaturgyně: Renata Venclová, autor hudby: Miroslav Tóth, zvuková a technická realizace: Miroslav Tóth a Jonáš Rosůlek

Máma, autorka: Asja Vološina, překlad: Marcela Magdová, režisér: Tomáš Soldán, dramaturgyně: Marina Feltlová, autor hudby: Tomáš Vtípil, zvuková a technická realizace: Marek Hoblík

Sleduj!, autor: Tomáš Ráliš, režisér: Ondřej Štefaňák, dramaturgyně: Lenka Veverková, autor hudby: Miroslav Tóth, zvuková a technická realizace: Jonáš Rosůlek

Podcast

Gotťák, autor: Pavel Klusák, vyrobil: Audionaut, režie: Marek Najbrt, účinkují: Pavel Klusák, Tereza Dočkalová, producent: Vratislav Šlajer, dramaturgie: Eva Pjajčíková, zvuk a hudba: Kryštof Blabla, Lukáš Moudrý, grafika: Olga Benešová Vinohradská 12, autor: Matěj Skalický a tým podcastu Vinohradská 12

Prohnilí, námět a hlavní hlas: Jaroslav Kmenta, režie: Damian Machaj, Storylab Audio, producent a médium: Hana Němečková, Seznam Zprávy, scénář: Josef Kokta, Petr Koubek, hudba a sound design: Ivan Horák, František Šec, dramaturgické konzultace: Lucie Kryzová, rešerše: Karolina Veselá



V jednotlivých kategoriích byly nezávisle na odborné porotě uděleny také Ceny studentů. V sekci Dokument získal ocenění Jakub Horáček za dílo Vyhnanci. V mezinárodní kategorii Reportáž obdrželi Cenu studentské poroty rakouští autoři Naz Küçüktekin a Christof Mackinger za reportáž nazvanou Nebezpečná práce v domácích lesích. V sekci Drama ocenili studenti hru Sleduj!, jejímž autorem je Tomáš Ráliš. Nejlepším Podcastem studenti zvolili finálový příspěvek Ve stínu: Nejlepší kamarád od Jiřího Kubíka a Braňa Pažitky.

Zakončení letošního mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio se uskutečnilo ve čtvrtek 19. října v prostorách Pevnosti poznání v Olomouci. Slavnostním večerem provázela moderátorka Jitka Novotná a vystoupila skupina ČaroTaJ.

Psali jsme: Český rozhlas: V Olomouci začíná 39. ročník mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio Český rozhlas jako médium veřejné služby respektuje veškeré zákony a normy Český rozhlas: Projekt Gott navždy je nejposlouchanějším dílem v historii Českého rozhlasu Český rozhlas spouští nový DAB+ vysílač v Hradci Králové

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE