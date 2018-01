Český statistický úřad: V IT je nedostatek odborníků

Běžné činnosti, jako je kopírování souborů či složek, provádělo v posledním roce 74 % a instalaci softwaru či aplikací 45 % zaměstnaných. Programování se ale věnovalo pouze 5 % osob z této skupiny. „Ukazuje se, že základní práci s Wordem nebo Excelem dnes rozumí více než dvě třetiny pracujících. Běžné kancelářské programy Češi zvládají. Nicméně programování zůstává výsadou technicky zdatných jednotlivců,“ uvádí místopředseda ČSÚ Marek Rojíček.

Nejvíce počítačově gramotných osob pracuje v kvalifikovaných profesích. To platí jak pro používání základních znalostí, jako je přenos souborů mezi zařízeními, tak pro složitější dovednosti, mezi něž patří práce s tabulkovým procesorem nebo programování.

Mezi manažery nalezneme většinu těch, kteří v posledním roce přenášeli soubory mezi různými zařízeními nebo použili tabulkový procesor. V programovacím jazyku psalo 6 % z nich. Ještě častěji používali tyto dovednosti specialisté z různých oborů. Naopak na druhém konci kvalifikační škály se nacházejí pomocní a nekvalifikovaní zaměstnanci.

„Stále větší digitalizace ekonomiky vyžaduje rostoucí počet specialistů v oblasti IT. Jen za posledních deset let se jejich podíl zdvojnásobil z 1,8 % zaměstnaných osob v roce 2006 na 3,6 % v roce 2016,“ říká Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Přesto je IT odborníků stále nedostatek. Mezi firmami, které zaměstnávají IT specialisty, jich 29 % hlásí, že v posledním roce měly problémy s obsazením míst pro IT odborníky.

Více se dočtete v novém vydání časopisu Statistika&My (ZDE).

autor: Tisková zpráva