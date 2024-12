Český statistický úřad vydal statistické ročenky krajů s daty za rok 2023

Podoba krajských ročenek je pro snadnou orientaci sjednocená svou strukturou a tématy napříč kraji. Každá obsahuje 27 kapitol, kde čtenář najde podrobné charakteristiky příslušného kraje a jeho územní struktury popsané v 200 tabulkách, 60 grafech a 20 kartogramech a metodické vysvětlivky. Elektronická verze ročenek na webu zahrnuje i 200 dalších tabulek zaměřených především na mezikrajská srovnání v nejrůznějších oblastech.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14432 lidí

A jak se z pohledu statistických dat proměnily naše kraje v roce 2023? Ve všech krajích Česka, kromě Ústeckého a Moravskoslezského kraje, rostl počet obyvatel především vlivem stěhování ze zahraničí. Růst počtu obyvatel byl ale také ve všech krajích (kromě Prahy) zpomalen převahou zemřelých nad živě narozenými. Proti předchozím rokům poklesla ve všech krajích i úhrnná plodnost pod hodnotu 1,6 dítěte na jednu ženu.

Celkový počet dokončených bytů se meziročně snížil, i když některé kraje zaznamenaly v roce 2023 nejvíce dokončených bytů od roku 2008. Meziročně byl největší nárůst počtu dokončených bytů zaznamenán v Jihomoravském a v Jihočeském kraji. Ve většině krajů meziročně také mírně vzrostl podíl nezaměstnaných osob s nejvyšší hodnotou v Ústeckém kraji (5,66 %).

Krajské ročenky umožňují dlouhodobou srovnatelnost regionálních dat, proto se jejich obsah zásadně nemění. Letošní vydání neobsahuje kapitolu o Sčítání lidu domů a bytů 2021 a bylo možné rozšířit obsah jiných kapitol. V kapitole Obyvatelstvo najdete nově výsledky projekce obyvatelstva kraje do roku 2080. V kapitole Zemědělství jsou to vybrané údaje z loňského Integrovaného šetření v zemědělství a v kapitole Volby jsou k dispozici výsledky červnových voleb do Evropského parlamentu i zářijových voleb do zastupitelstev krajů a do třetiny Senátu.

Ročenky všech 14 krajů najdete v Katalogu produktů na webu ČSÚ ZDE.

Psali jsme: Český statistický úřad: Právě vyšla Statistická ročenka 2024 ČSÚ: Údaje z českého sčítání jsou dostupné i na webu Eurostatu Český statistický úřad: Tržby v ICT sektoru loni přesáhly bilion korun Český statistický úřad: Tržby v maloobchodě pokračovaly v říjnu v růstu