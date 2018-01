Českým drahám loni přibyly více než tři miliony cestujících

„Češi obecně patří k národům, které často jezdí vlakem. Každý z nás ročně uskuteční v průměru 17 až 18 jízd. Rádi přitom využíváme vlaky pro cesty na dlouhé vzdálenosti. To potvrzuje hodnota přepravního výkonu, která se meziročně zvýšila o 398 milionů osobokilometrů na 7 778 milionů osobokilometrů v roce 2017. Kdybych to měl vyjádřit jednoduše, tak průměrná vzdálenost, kterou s námi zákazník při jedné cestě ujede, je 44,5 kilometru,“ upřesňuje předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s., Pavel Krtek.

Podle průzkumů spokojenosti se službami národního dopravce lidé oceňují čistotu nových vozidel, rychlost spojení a úroveň vlakového personálu. Zákazníci však pozitivně vnímají také zavádění moderních odbavovacích systémů, naposledy In Karty v mobilu, a aktivní komunikaci obchodních nabídek společnosti. Na využívání vlaků ČD má velký vliv i jejich zapojení do integrovaných dopravních systémů krajů a měst.

„V loňském roce dál rostl zájem také o mezistátní dopravu, kterou zajišťujeme ve spolupráci se zahraničními partnery. Lidé míří hlavně do metropolí sousedních států a namísto letadel volí pohodlné a rychlé vlaky. My jim samozřejmě jdeme naproti. Například jsme loni zlepšili spojení do Lince a umíme pro naše zákazníky vyjednat i zajímavé ceny,“ vysvětluje důvody více než čtyřsettisícového meziročního nárůstu cestujících v mezinárodní přepravě Michal Štěpán, člen představenstva ČD odpovědný za osobní dopravu. „Je zřejmé, že umíme úspěšně bojovat s konkurencí, která operuje především v lukrativním segmentu dálkové dopravy.“

„Zákazníci nám přibývají od roku 2010, kdy se postupně začaly zlepšovat služby a zejména kvalita vozidel,“ dodává předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s., Pavel Krtek. „Od té doby jsme do zvýšení komfortu cestování investovali desítky miliard korun a chceme v tom i nadále pokračovat. Aktuálně probíhají soutěže na dodávku 50 nových vozů pro dálkové spoje a také chceme nakoupit 10 motorových jednotek na linku Praha – Kladno. Další investice by měly přijít v souvislosti se soutěžemi státu a krajů na obsluhu jednotlivých linek a provozních souborů. Pokud budou objednatelé chtít nová vozidla, jsme připraveni je nabídnout. Již brzy vyhlásíme soutěže na výrobu dalších více než 380 nových vozů.“

Větší počet zákazníků pochopitelně znamená i vyšší tržby z jízdného. Konkrétní ukazatele zveřejní České dráhy společně s výsledky hospodaření za rok 2017 na konci dubna.

Psali jsme: In Karta ČD vstupuje do virtuálního světa České dráhy otevřely v Rakovníku novou halu pro opravu a údržbu kolejových vozidel České dráhy: ČD Ski v zimní sezóně 2018 nově i ve Švýcarsku České dráhy: Zvláštní jízdné pro žáky a studenty od 15 do 26 let

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva