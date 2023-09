CzechInvest: Experty nabitá Investiční akademie startuje už 19. září! Nově i pro investory

reklama

„Po skvělých ohlasech na první ročník Investiční akademie od startupů i partnerů jsme se rozhodli pokračovat v této aktivitě a přidat i Business akademii pro budoucí investory, která je určena jak budoucím i současným angel investorům, tak zástupcům společností a inovativních korporací, které se chtějí startupům věnovat. Víme, že zájem o investování do startupů je v Česku obrovský, ale ne všichni mají dostatek informací o tom, jak se na dlouhodobé investování a práci se startupy připravit," vysvětluje Petr Očko, generální ředitel agentury CzechInvest.



Oproti minulému ročníku Investiční akademie, do kterého se zapojily téměř tři desítky startupů, přináší ten letošní nově sérii worshopů pro angel investory a inovativní korporace, kterou CzechInvest připravil ve spolupráci s předními českými investory, venture kapitálovými právníky a experty. Jejím cílem je zapojit do startupového systému nové angel investory a inovativní korporace, ukázat jim, jak funguje celý investiční proces a představit účastníkům nové projekty, které se aktuálně ve startupové komunitě profilují. První workshop začíná už 19. září. Venue bude hostit Britská ambasáda.



Začátkem listopadu pak odstartují workshopy pro startupy, které připraví zájemce na jejich investiční strategii a na celý investiční proces. Zkušení lektoři si dávají za cíl přidat startupům sebevědomí ve vyjednávání založené na znalosti práva, dopadů volby strategie a reálné hodnoty podniku. V akademii se mohou účastníci setkat také s investory a právníky, kteří mají za sebou stovky úspěšných obchodů a podělí se tak o své zkušenosti a know-how z praxe. Workshopy Investiční akademie pro startupy se budou konat v prostorách WorkLounge Příkopy.



„Akademii i tento rok pořádáme s Jaroslavem Baierem z Havel & Partners a dalšími partnery jako FTMO, Springtide Venture, Seed Starter, DEPO Ventures, díky kterým věříme, že akce bude skvěle odborně zaštítěna. Jedním z hlavní cílů toho, proč to děláme, je také spojovat český startupový ekosystém a přivést různé hráče k jednomu stolu. Pokud byste se chtěli do akademií zapojit, ať už jako partner nebo účastník workshopů, stále je možnost,” vysvětluje Petr Kopeček, ředitel Odboru startupů agentury CzechInvest.



Stejně jako v minulém roce bude akademie zakončena Investiční konferencí na přelomu listopadu a prosince, na které se setkají (nejen) absolventi z řad startupů i investorů, ale i zástupců českého startupového ekosystému a hostů ze zahraničí. Konference je postavena na 4 odborných panelech věnujících se aktuálním tématům z oblasti investic a palčivých startupových témat, diskusích a následném networkingu. Panely budou doplněny o doprovodný program.



Přihlašování je otevřeno do naplnění kapacity, nejdéle však aktuálně u Business akademie pro angel investory a inovativní korporace do 15. 9. 2023. Registrovat se můžete ZDE.

