CzechInvest: Na veletrh CES Las Vegas 2018 míří šest českých firem

Vybraná čtveřice českých start-upů, které uspěly v hodnocení projektu CzechDemo agentury CzechInvest, se již tento týden vydá sbírat kontakty a příležitosti na prestižní několikadenní konferenci CES 2018 do Las Vegas. Své projekty zde představí společnosti Oscar Senior, Six Guys Labs, Sentry company a ApuTime. Z projektu CzechDemo jim CzechInvest uhradí polovinu ceny letenek, tři čtvrtiny účastnického poplatku a v plné výši mentoring a překlady potřebných marketingových materiálů. Do Las Vegas míří i další české start-upy – už bez finanční podpory CzechInvestu – například firmy 2Realistic s.r.o. či HE3DA.

„CES 2018 je ideální příležitostí pro začínající české podnikatele, jak nahlédnout do světa nejnovějších technologií. Díky akci mohou prezentovat své produkty vedle velkých hráčů, a zaujmout tak potenciální partnery, zákazníky či investory. Konferenci každoročně navštíví více než 165 tisíc zájemců ze 150 zemí z celého světa. V minulém roce, kdy se zde s naší podporou představily také čtyři start-upy, ji navštívilo dokonce přes 250 tisíc návštěvníků,“ říká Markéta Havlová, ředitelka Odboru start-upů agentury CzechInvest.„Letošní vybrané firmy budou mít své zázemí v českém pavilonu v Eureka Parku,“ dodává.

Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí CzechInvest pro start-upy pořádá také doprovodný program. Na neformální úrovni se setkají se zástupci státu Nevada a místní podnikatelskou komunitou. Cílem setkání je předání zkušeností z působení na americkém trhu, získání nových kontaktů a představení českých start-upů odborné veřejnosti.

Brněnská firma Oscar Senior se konference účastní se stejnojmennou technologií, která nabízí zábavu a konektivitu pro seniory. Přes text, video, volání a bezproblémové sdílení fotografií přináší specifické věkové skupině možnost zůstat v kontaktu s rodinou a přáteli. Plzeňská společnost Six Guys Labs představí speciální trackery mapující aktivitu, odpočinek a příjem potravy psů a koček. Nasbíraná data se odesílají do aplikace, která je vyhodnocuje, upozorní na zásadní změny v chování, vytvoří tréninkový plán, doporučí zvýšení či snížení příjmu potravy a vody.

Jablonecká Sentry company na veletrh přiveze multifunkční designový fotorámeček, který automaticky zobrazuje libovolné fotografie či videa. Ostravská firma ApuTime předvede webovou aplikaci pro řízení projektů obohacených o emoce, vizualizace a prvky hry. Jejím cílem je dosáhnout dokonalého datového modelu, aby žádný ze zákazníků nedělal opakované chyby v procesech v souvislosti se svými projekty.

CES je celosvětová akce s padesátiletou tradicí zaměřená na novinky a inovace ve spotřebitelských technologiích. Během veletrhu mohou firmy předvést své produkty na výstavní ploše, setkat se s potencionálními partnery a inspirovat se od ostatních vystavujících. Na programu je celá řada přednášek, a návštěvníci se tak mohou dozvědět o nejnovějších trendech v různých oborech. V rámci akce se koná i soutěž CES 2018 Innovation Awards, která každoročně oceňuje nevšední design a zpracování produktu spotřebitelské technologie. CzechInvest letos podpoří již druhou českou výpravu. První se konala přesně před rokem.

Projekt CzechDemo je realizován z programu Marketing, prioritní osy č. 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

autor: Tisková zpráva