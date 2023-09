CzechTourism: Američané cestují zejména kvůli relaxaci, Britové s vědomím: „Žiješ jen jednou“

reklama

Přesto USA drží světové 1. místo v útratách za cestovní ruch, jedná se o víc než 80 miliard USD. Americký turismus však patřil k odvětvím, které nejvíc zasáhla pandemie koronaviru. Zatímco před ní, tj. v roce 2019, přijelo do Evropy cca 19 milionu Američanů, v roce 2021 to bylo jen 2,5 milionů. Hosté se postupně vrací, loni do Evropy přijelo už téměř 16 milionů obyvatel Spojených států.

„Američané často a rádi cestují a rádi přitom utrácejí a investují do sebe. A to i přes to, že pasy má jen 56 % tamní populace a na rozdíl od nás v dané zemi nemají zákonem daný počet dní dovolené. Nejčastěji si berou 10 až 12 dnů, nicméně téměř 50 % lidí v USA si loni nevzalo dovolenou vůbec,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Práce má velký vliv také na cestování obyvatel Velké Británie. Ti, protože bývají velmi praktičtí, v poslední době přistupují k volnu tak, že si protahují služební cestu. Navážou na ni hned ve stejném místě dovolenou. Tzn. prozkoumají destinaci, kam museli přijet kvůli práci poté, co jim pracovní povinnosti skončí. Spojí tak příjemné s užitečným, resp. v tomto případě spíš obráceně, užitečné s příjemným.“

Během letošního roku chce 55 % Američanů uskutečnit až tři cesty a v destinaci zůstat déle než jeden týden. Nárůst se dá očekávat zejména v segmentech luxusního a multigeneračního cestování. Na významu nabývá také sólo ale i svatební turismus a rovněž volnočasové cestování ve skupinách.

Loni se v USA až 40 % prodejů z oblasti cestování týkalo Evropy. I když vedly země jako Itálie (85 %), Francie (66 %) a Řecko (62), velký potenciál má spolu se Švédskem, Belgií a Finskem právě Česko. “Velká část Američanů při návštěvě Evropy kombinuje destinace a Česko je oblíbenou destinací na tzv. pre/post tours, které navazují na velmi populární river cruises. Proto jsme letos nemohli chybět na ASTA River Cruise Expo nebo na vůbec prvním veletrhu zaměřeném na volnočasový turismus v oblasti Floridy (důležitý zdrojový trh pro příjezdy do Evropy) s názvem Miami Travel Expo,“ říká ředitelka zahraničního zastoupení České centrály cestovního ruchu – CzechTourism pro USA Michaela Claudino a dodává: „Oblíbené jsou také regionální webináře, kterými představujeme nové produkty, road shows či Open House. Činíme tak s vědomím, že 65 % Američanů, kteří si rezervovali dovolenou v Evropě, daný kontinent navštívilo opakovaně a 56 % kombinovalo dvě a víc destinací. Co se týče míst, které obyvatelé USA navštěvují, dávají při tom hodně na osobni doporučení cestovních kanceláří a preferují kulturní a historické památky.“

Dobře to vypadá také, co se týče turistů ze Spojeného království a Irska. Podle aktuálních prognóz by v roce 2024 mělo být výjezdů z dané země už víc než před covidovou pandemií v roce 2019. „I přes vysokou inflaci a rostoucí ceny chce většina Britů cestovat. Například britská cestovní společnost Travel Counsellors vykázala letos v lednu tržby o 50 % vyšší než před pandemií, celkem 114 milionů liber. A Ryanair za říjen až prosinec 2022 oznámil zisk ve výši 211 milionů eur,“ říká ředitelka zahraničního zastoupení České centrály cestovního ruchu – CzechTourism pro Velkou Británii a Irsko Katarína Hobbs a dodává: „Pro 48 % britských respondentů je podle průzkumu od společnosti GlobalData hlavním faktorem při rozhodování o tom, kam pojedou, cenová dostupnost. Spotřebitelé nabídky na cestování často hledají on-line. Proto pokračujeme ve spolupráci s tvůrci digitálního obsahu skvěle nastartované loňskou konferencí Traverse. Nezapomínáme ani na tradiční nástroje jako jsou veletrhy. Naposledy jsme nejen tuzemské víno prezentovali na National Geographic Traveller Food Festivalu.“

Na podzim a zimu britské zahraniční zastoupení chystá kampaň s aerolinkou Jet2 a tour operátorem Jet2 holidays. Ti jako jediní operují na celém britském trhu a obsluhují veškerá hlavní letiště ve Velké Británii. Tématem letošní kampaně budou tradice a city breaks, příští rok pak aktivní turismus, tedy klíčové téma marketingu Česka jako turistické destinace v roce 2024.

Psali jsme: CzechTourism: Česko v čele V4 spustí kampaň zaměřenou na kreativní města CzechTourism: Španělé a obyvatelé Latinské Ameriky se dozví víc o Česku CzechTourism: V Česku je turistů téměř stejně jako v roce 2019 CzechTourism: Jak dostat turisty do regionů? Na gastronomii

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE