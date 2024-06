CzechTourism: Češi letos plánují utratit více za letní dovolenou, mírně roste zájem o zahraničí

Podíl těch, kteří si chtějí užít letní období dovolenkově v Česku, se v meziročním srovnání nezměnil. Mírně se zkrátila délka tuzemské dovolené, a to o jeden den, zatímco plánované výdaje na osobu vzrostly o 921 korun. Téměř třetina oslovených chce letní dovolenou strávit na stejném nebo známém místě. Polovina Čechů pak volí destinaci, kterou ještě nezná. Při výběru ubytování pak hraje roli vlastní zkušenost a cena (shodně 88 %).

„Průzkum ukázal, že nejoblíbenějším ubytováním jsou penziony (46 %) a hotely nebo motely se třemi a více hvězdičkami (29 %). Na dovolenou se Češi chystají vyrazit nejčastěji autem či na motorce (70 %), ale také vlakem (18 %) nebo autobusem (10 %),“ shrnuje ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller a dodává: „Aktuální data také potvrzují fakt, že Češi jsou národem, který rád tráví dovolenou aktivně. Nejčastěji ve formě pěší turistiky, která patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější outdoorové aktivity našinců. Ostatně, není se co divit, máme nejlepší turistické značení na světě a přes 44 tisíc kilometrů pěších tras. V posledních letech pozorujeme rostoucí trend i v případě dálkových pěších tras. V tomto ohledu určitě stojí za zmínku zdroje, které lidé v hojné míře využívají k plánování dovolené a výletů. Tím nejpopulárnějším je CzechTourismem provozovaný turistický portál Kudy z nudy, kde hledá tipy téměř 60 procent oslovených. Jen pro zajímavost – v hlavní turistické sezoně tyto stránky zaznamenávají měsíčně přes 4 miliony návštěv.”

Trendem je odpočinek s lehčími sportovními aktivitami, ale i adrenalin

Jak už bylo uvedeno – Češi preferují odpočinkovou dovolenou s lehčími sportovními aktivitami (40 %), jako jsou pěší turistika, procházky, vodní sporty a návštěva aquaparků, ale také cyklistika nebo třeba vodní turistika. Celkem 17 % lidí se v létě chystá za kulturními památkami, 13 % za atrakcemi určenými pro rodiny s dětmi a 12 % tvoří vyznavači pasivní relaxace. Desetina oslovených chce navštívit některá z tuzemských měst. V plánech se objevuje také aktivní dovolená se sportem nebo návštěva lázní. Více než polovina respondentů se inspiruje tipy a doporučeními od známých či rodiny a 43 % vybírá destinaci podle mapy s vyznačením turistických zajímavostí.

„Pěší turistiku plánují nejčastěji lidé ve věku 40-49 let (86 %). Podobně často chtějí respondenti absolvovat také lehčí procházky s rodinou a přáteli (69 %), což se týká hlavně lidí do 29 let (91 %). Mezi plány na léto figurují i pobyty s cvičebním programem, vysokohorská turistika, trailové sjezdy, horolezectví a další adrenalinové sporty,“ doplňuje vedoucí Institutu turismu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Petr Janeček.

Výdaje na dovolenou

V rámci celkových výdajů za dovolenou Češi nejvíce utratí za ubytování (48 %) a stravování v restauracích (18 %). Celkem 11 % pak půjde na zaplacení služeb, jako jsou třeba vstupenky do muzeí a památek či výdaje spojené se sportem, pojištěním a výlety. Naopak nejméně se lidé chystají utratit za dopravu (7 %), suvenýry, potraviny, oblečení (7 %) a pohonné hmoty (9 %).

Důraz na udržitelnost a ekologii

Výzkum ukázal, že Čechy stále více zajímá při plánování dovolené i udržitelnost. O turistické cíle podporující tuto oblast se zajímá až 41 % dotázaných, 39 % preferuje ubytování šetrné k přírodě a 31 % plánuje, že se na místo určení dopraví ekologickým způsobem.

„Udržitelnost v cestování řeší zejména mladší generace, ale také senioři. Častěji se touto oblastí zabývají ženy. Turisté jsou během cestování zvyklí šetřit vodou a třídit odpad. Spotřebitelé jsou ale ti poslední v ekosystému cestovního ruchu, kteří by adresovali udržitelnost. Tu musí primárně řešit odvětví jako takové. Jakmile bude udržitelná volba výchozí, nejlevnější či nejjednodušší variantou, poptávka po ní vzroste. Zatím je v Česku tato možnost nastavena spíše jako "niche" a volitelná varianta,“ míní Tereza Kadlecová, která má v CzechTourism udržitelný cestovní ruch v gesci.

Do zahraničí letos v létě zamíří více Čechů než loni

Letní dovolenou v zahraničí plánuje 60 % Čechů, což je o 3 % více než v loňském roce. Do ciziny chtějí vyrazit především studenti (95 % dotázaných) a mladší lidé do 29 let (74 %). S rostoucím věkem pak ochota odjet na delší vzdálenost klesá. Tak například v kategorii nad 75 let tuto variantu letní dovolené volí už jen 34 % respondentů. Hlavním důvodem, proč Češi do ciziny v létě neodjedou, je nedostatek financí (60 %) a fakt, že v tuto roční dobu do zahraničí prostě nejezdí (19 %).

Cestování domácích turistů se dostává ve větší míře do popředí v posledních letech. V roce 2013 byl poměr domácích a zahraničních turistů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR téměř stejný. V loňském roce tento podíl činil téměř 60 ku 40 (57 % a 43 %) ve prospěch domácích turistů. Postupně se tento podíl ale začíná opět měnit. Z dat za první čtvrtletí letošního roku mimo jiné vyplynulo, že se sice pomalu, avšak průběžně, zvyšuje podíl turistů ze zahraničí na celkovém počtu cestovatelů, ale současně vzrostl i počet návštěvníků ze vzdálených trhů. Téměř 53 % (2 174 tis.) tvořili domácí turisté, 47 % (1 942 tis.) pak návštěvníci ze zahraničí.