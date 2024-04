CzechTourism: Česko jako destinace pro golfisty získává na popularitě

reklama

Golf má v Česku bohatou a dlouhou historii. Pochlubit se můžeme třemi zhruba stoletými hřišti. Jedním z nejstarších na kontinentální Evropě je golfové hřiště Royal Golf Club v Mariánských lázních, které v roce 1905 slavnostně otevřel britský král Edward VII. V roce 2007 získalo Česko získalo od International Golf Travel Writers Association titul „Neobjevená golfová destinace roku“. Aktuálně je v tuzemsku více než 100 hřišť a zhruba 200 golfových klubů. Zahraniční turisté nejčastěji míří za tímto sportem do Středočeského, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Domácí golfisté pak do středních Čech, na Karlovarsko a do Ústeckého kraje.

„Golfový turismus má obrovský potenciál a zapadá do konceptu propagace Česka jako destinace vhodné pro aktivní turismus. Dovolená s golfem u nás nemusí být jen o golfu. Máme hrady, zámky, nádhernou přírodu, a to vše se dá s tímto sportem spojit, Jinak řečeno – můžeme nabídnout zábavu celé rodině. I když třeba některý z jejich členů golf nevyhledává. Cestovatelé se tak můžou na část dne rozdělit, strávit ji podle svých preferencí a společně si pak užít relax třeba v lázeňském wellnes. Nebo naopak mohou vyrazit na hřiště a spojit jeho návštěvu s výletem například na nedaleký zámek,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechToursim František Reismüller.

Jak už bylo uvedeno – golfovou událostí letošního roku je otevření 55 HOLES Golf Destination. Vyznavači tradiční hry na greenu si mohou zahrát na třech 18 jamkových mistrovských hřištích. K dispozici jsou jim dvě restaurace, tři hotely, dvě konferenční haly pro pořádání společenských akcí a konferencí či wellness. Jinak řečeno – jde o příklad aktivity, kdy tuzemsko nabízí opravdu komplexní služby.

„V kontextu nabídky České republiky pro golfisty jde o jedinečné spojení krásné přírody, kulturních památek a dalších možností trávení volného času. Zkrátka do Česka, a to třeba přímo na Severní Moravu, může přijet celá rodina společně a každý si najde to své. Otevření nové destinace posouvá dovolenou s golfem na další úroveň. Jedinečná golfová destinace 55 Holes Golf Destination je unikátní nejenom rozlohou, ale i službami, nedotknutou přírodou Beskyd a množstvím zajímavostí v těsném okolí, od tradiční kultury v Rožnově pod Radhoštěm až po moderní tvář Ostravy s technickými unikáty,“ uvádí ředitelka odboru produkt managementu, České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Veronika Janečková.

Jedním z cílů 55 Holes Golf Destination je zvýšení atraktivity Moravskoslezského kraje nejen pro české golfové hráče a turisty, ale také oslovení zahraniční klientely a zvýšení povědomí o v regionu na zahraničních trzích. V tom napomáhá velmi dobrá spolupráce s Moravskoslezským krajem, Destinací Severní Morava a CzechTourismem.

„Golf je jedním ze stěžejních pilířů cestovního ruchu v našem kraji. Rozhodně vítáme, že se region bude pyšnit největší golfovou destinací v České republice. Propojení golfových areálů je důležitým počinem v cestovním ruchu, který pomůže zlepšit image naší turistické destinace Severní Morava. Věřím, že tato významná investice v oblasti golfové infrastruktury k nám přiláká ještě více návštěvníků a posílí nejen naši pozici na mapě golfových destinací, ale i povědomí o destinaci Severní Morava jako o skvělé dovolenkové oblasti s bohatou sítí služeb a kvalitním zázemím pro volnočasové aktivity,“ doplňuje jednatel společnosti Moravian-Silesian Tourism Petr Koudela.

„Máme velkou radost, že po mnoha letech můžeme využít tu jedinečnost situace, kdy tak blízce sousedí dva z nejvýznamnějších golfových resortů v České republice. Jejich spojením do společných produktů a služeb tak může vzniknout skutečně nejvýznamnější golfová destinace u nás. Skvělé je, že díky naší posile, španělskému trenérovi Gonzálo Sanchezovi, od samého počátku s mezinárodním přesahem. Novinek je o to více, že Prosper Golf Čeladná prošel rozsáhlou rekonstrukcí a je připraven na novou sezónu v lepší kondici, a to nejen technicky, ale i co do služeb, které nabízí golfistům i jiným hostům,“ říká General Manager Prosper Golf Resortu Čeladná Jan Kastner.

Golf patří v Česku už nějakou dobu mezi často vyhledávané sportovní zážitky pro široké spektrum lidí všech věkových i společenských skupin. Milovníci jamek v tuzemsku najdou skvěle vybavené golfové resorty, mistrovská hřiště, tréninkové akademie, indoor simulátory a golfové kurzy. Každým rokem přibývají nová hřiště, kde se lze na greenu perfektně odreagovat. Tipy na inspiraci nabízí i webový portál Kudy z nudy.

„V počátcích byl golfový turismus převážně mužskou záležitostí. Aktuálně je obecně česká golfová populace rozdělena na 70 % mužů a 30 % žen. V rámci turismu za golfem nejčastěji cestují páry – muž a žena, kteří oba hrají golf. Nebo skupiny párů. A nadále golf vyhledávají i smíšené nebo čistě ženské skupiny. Nejnovější skupinou v golfovém cestovním ruchu jsou rodiny. Zpravidla to u nich bývá tak, že např. tři z pěti členů rodiny hrají golf. Pro ty je důležité, aby měli k dispozici dostatečnou infrastrukturu zahrnující cvičné louky nebo golfové akademie,“ říká prezident České golfové federace Vratislav Janda.

Golfový turismus Česko podporuje i v rámci podpory mládeže v rámci projektu „Se školou na golf“. Některé školy už dokonce tento sport zařadily do svého výukového programu.

Psali jsme: CzechTourism: Česko jako jedinečná země, stvořená pro milovníky pohybu i lázeňské pohody CzechTourism: Země Visegrádské skupiny se letos společně zaměří na lákání turistů ze vzdálených trhů CzechTourism: Nová železniční linka nabídne spoj Brusel – Praha bez jediného přestupu CzechTourism: Česko jako neodolatelný cíl filmových nadšenců i vyhledávaná lokace filmových štábů

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE