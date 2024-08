CzechTourism: Česko zazářilo na National Geographic Traveller Food Festivalu 2024

National Geographic Traveller Food Festival se už tradičně koná v londýnském v Business Design Centru. A nebylo tomu jinak ani letos. Na místo zamířili milovníci jídla a pití, aby se seznámili s nejnovějšími gastronomickými trendy v rámci celé řady kulinářských workshopů či živých ukázek vaření. Nechyběly ani ochutnávky pokrmů, jejichž prostřednictvím se prezentovaly vystavující subjekty a země. Velký úspěch sklidila česká expozice, která byla letos větší, výraznější a s ještě širším zásahem než v předchozích letech. Zástupci Česka příchozím poskytovali informace jak z oblasti gastronomie, tak i podrobnosti z jednotlivých regionů, ke kterým se vystavované exempláře vztahovaly. Zájemci tak mohli Česko „ochutnat“ hned několika smysly prostřednictvím nádherných fotografií a poutavých videí či degustace jednotlivých jídel a nápojů, zejména pak tuzemských vín.

„Vinařský turismus hraje klíčovou roli v rozvoji nejen tuzemského cestovního ruchu. Ostatně to můžeme jasně vidět třeba na příkladu Itálie či Francie, kde loni nabízeli tamní producenti přes 380 prohlídek a ochutnávek vína na 1 milion obyvatel. V těsném závěsu za těmito zeměmi se v tomto ohledu drží Austrálie, Portugalsko nebo Jižní Afrika. Právě ze zkušeností Portugalska může Česko čerpat. Tato země se v posledních několika letech systematicky soustředí na rozvoj vinařského turismu jako jednoho z prioritních lákadel pro zahraniční návštěvníky. A data ukazují, že se jí daří etablovat se mezi přední světové destinace pro tento typ turismu. Akce typu National Geographic Traveller Food Festival pomáhají šířit věhlas nejen našeho vína daleko za hranice Česka,” říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.

„Jsem nesmírně hrdá na to, že se nám podařilo naplnit hlavní cíl naší účasti na této prestižní akci, a to zvýšit zájem o české regiony mezi britskými návštěvníky. Na přípravu jsme vynaložili velké úsilí a naši tvrdou práci doprovodily skvělé výsledky. Bylo to náročné, ale výsledek stojí za to. Prezentace naší krásné a zajímavé země proběhla pod záštitou České ambasády v rámci projektu PROPED a vzbudila velký zájem a obdiv britských i mezinárodních návštěvníků,“ vyzdvihuje ředitelka Zahraničního zastoupení CzechTourism v Londýně Katarína Hobbs.

Jedním z vrcholů české expozice byla řízená degustace ve Wine and Spirit Theatre.

„Představili jsme Česko jako atraktivní destinaci pro vinařský turismus a nutno říct, že naše vína příchozí překvapila svou kvalitou a rozmanitostí. Denně se prezentací zúčastnilo na osm desítek návštěvníků zajímajících se o mezinárodní vína a vinařský turismus,“ doplňuje projektový manažer Národního vinařského centra Patrik Kubát,

Samotnému festivalu předcházel workshop na Velvyslanectví České republiky v Londýně, jehož cílem bylo představit české partnery a jejich produkty. Zúčastnilo se ho 50 britských cestovních kanceláří a home workerů, kteří navázali přímé kontakty pro budoucí spolupráci v propagaci a prodeji.

„Networkingový večer s britskými cestovními kancelářemi hodnotím jako velmi přínosný. Díky setkání jsme získali cenné informace o klíčových faktorech a zájmech, jež ovlivňují rozhodování o zájezdech do Česka. Měla jsem radost z pozitivních reakcí a zájmu o naši zemi. Věřím, že to byl jeden z prvních kroků k udržitelnějšímu cestovnímu ruchu v celém Česku,“ shrnuje Tereza Křížová z Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava.

„Jsem vděčná za pozvání na event CzechTourismu, který proběhl na půdě Velvyslanectví ČR v Londýně. Měla jsem možnost poznat řadu zajímavých lidí z oboru, získat cenné kontakty na zástupce cestovních agentur a představit jim náš hotel i značku. Přestože si jméno na trhu teprve budujeme, už nyní zaznamenáváme pozitivní reakce a velmi mě těší fakt, že řada lidí nás upřednostňuje před už roky zavedenými řetězci. Velké díky pak patří zejména organizátorům za uspořádání této akce, která spolu s dalšími aktivitami CzechTourismu posiluje povědomí v zahraničí nejen o Praze, ale všech českých a moravských regionech,” uvádí jedna z účastnic společného setkání Leisure Sales Manager Almanac X Alcron Prague hotel Katarína Koropčáková.

„Prezentace na National Geographic Food Festivalu byla jedinečnou příležitostí setkat se s britskými nákupčími. Atmosféra i formát prezentací byly velmi produktivní a inspirativní. Přinesly skvělé obchodní kontakty a nové možnosti pro propagaci českých produktů,“ uzavírá Cluster Director of Sales and Marketing z Léčebných lázní Mariánské Lázně, Ensana Europe Patrícia Irlveková,

Letošní ročník National Geographic Traveller Food Festivalu potvrdil, že české a moravské regiony získávají nejen mezi Brity na popularitě. Příští rok prestižní akce plná receptů, ingrediencí a příběhů spojených s gastronomií proběhne 19.–20. července 2025.

Psali jsme: CzechTourism se představil na prestižním operním festivalu ve Finsku CzechTourism: Zájem o vinařské oblasti v Česku roste CzechTourism: Enormní zájem Poláků o Česko CzechTourism: Všesokolský slet přitahuje tisíce turistů, Praha je centrem zájmu