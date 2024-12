CzechTourism: MICE turismus láká světové organizátory a přináší peníze do regionů

MICE turismus jako motor ekonomiky i inovací

Česko se podle Mezinárodní kongresové asociace ICCA (International Congress and Convention Association) v roce 2023 umístilo na 19. místě v žebříčku nejžádanějších konferenčních destinací, což je historicky nejlepší výsledek. Praha si udržela pátou pozici mezi evropskými městy a celosvětově skončila na šesté příčce. MICE turismus neboli kongresový a incentivní cestovní ruch přitahuje bonitní účastníky různých kongresů, konferencí a firemních setkání, ale také zajišťuje stabilní příliv financí do české ekonomiky prostřednictvím výdajů na ubytování, stravování, dopravu a další služby. Kongresoví delegáti utrácejí ve srovnání s běžným turistou minimálně 2,5x více.

„Kongresový turismus je pro Česko klíčový. Pomáhá regionům prostřednictvím podpory místních podniků, zvyšuje poptávku po specializovaných službách, pozitivně ovlivňuje zaměstnanost a přispívá k dlouhodobé stabilitě tuzemského cestovního ruchu. V neposlední řadě hraje podstatnou roli, pokud jde o šíření povědomí o Česku, jakožto atraktivní destinaci pro byznys a inovace,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.

Agentura CzechTourism se systematicky věnuje podpoře MICE prostřednictvím Czech Convention Bureau , které je její součástí od roku 2010. V rámci své činnosti se zaměřuje na tři hlavní oblasti – prezentaci Česka v zahraničí coby ideální MICE destinace, podporu a rozvoj MICE produktů v regionech a mezinárodní spolupráci. Členy Czech Convention Bureau jsou regionální kongresové kanceláře, přidruženými členy pak podnikatelé v oblasti kongresového cestovního ruchu, jejichž činnost pokrývá více než jeden region – typicky se jedná o hotelové řetězce, agentury, DMCs či poskytovatele služeb.

I díky aktivitám Czech Convention Bureause se Česko účastní nejvýznamnějších MICE veletrhů po celém světě, jako je například IMEX Americas, IBTM Mexiko nebo IBTM World. V letošním roce proběhla celá řada prezentací a workshopů v USA, ve Španělsku, v Polsku, ve Velké Británi nebo v Německu. Krásy Česka si osobně přijeli prohlédnout nákupčí ze Španělska, Německa, Mexika, Brazílie či Japonska. A začátkem letošního roku proběhl i každoroční regionální workshop určený pro české organizátory akcí, během kterého jednotlivé regiony prezentují aktuální novinky.

„Už tradičně jsme byli hlavním partnerem třídenního mezinárodního MICE fora „ Events Club Forum “, jehož třetí ročník se konal v červnu v Praze. O významu této akce svědčí fakt, že stejně jako v předchozích letech, i letos se jí zúčastnila více než stovka nákupčích z řad korporátních firem, agentur i mezinárodních asociací, což přispělo k navázání cenných obchodních kontaktů. Na fórum pak navázala série poznávacích cest do regionů,“ shrnuje ředitelka Odboru produktového managementu, výzkumu a B2B spolupráce Tereza Hofmanová.

Regionální rozvoj a vzdělávání - klíčové pilíře úspěchu

Czech Convention Bureau intenzivně podporuje rozvoj MICE turismu v jednotlivých regionech. Regionální convention bureaus spolu úzce spolupracují a inspirují se navzájem.

„Máme radost, že se nám podařilo vytvořit síť partnerů napříč celým Českem, kteří sdílejí know-how a osvědčené postupy. Regionálním convention bureaus nabízíme bezplatné poradenství, konzultační služby i odborná školení nejen pro jejich zástupce, ale i pro regionální partnery. Zájem je velký - jen za loňský rok proběhlo více než 150 konzultací, ať už přímo v regionech či online, které doplnilo devět odborných workshopů a školení. Tím ale výčet edukačních aktivit nekončí. Jednou z našich stěžejních akcí je Czech Convention Bureau Inspirational Afternoon – odborná MICE konference, na kterou každoročně zveme přední zahraniční řečníky. Letos proběhla v září a témata zahrnovala nejen výběr nejzajímavějších mezinárodních MICE projektů, ale zaměřila se také na udržitelnost a aktuální trendy,” doplňuje Tereza Hofmanová.

Kromě edukační činnosti podporuje Czech Convention Bureau také vybrané aktivity regionálních convention bureaus zaměřených na edukaci či akvizici nových klientů. V letošním roce tak proběhla spolupráce v rámci šesti tripů pro domácí agentury a korporáty a dalších sedm regionálních prezentačních akcí a konferencí.

Data potvrzují rostoucí zájem o MICE akce

Podle dat Českého statistického úřadu proběhlo v roce 2023 v Česku 12 tisíc akcí, které navštívilo 1,2 milionu hostů. Téměř polovina z nich se konala v Praze a bezmála 2 300 se jich uskutečnilo v Jihomoravském kraji. Nejčastěji se jednalo o akce jednodenní – tvoří 70 % z celkového počtu.

„Z dostupných dat pozorujeme trend, kdy výrazně roste počet menších akcí do 50 účastníků. Tvoří více než polovinu všech událostí. Jedná se zejména o korporátní setkání a obchodní schůzky. Plusem MICE akcí pak je fakt, že většinou probíhají mimo hlavní turistickou sezónu, tedy v květnu a červnu a pak od září do listopadu a pomáhají tak vyrovnávat sezónní výkyvy v cestovním ruchu,“ dodává vedoucí Institutu turismu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Petr Janeček.

Mezinárodní spolupráce posiluje udržitelnost

Czech Convention Bureau hraje důležitou roli v mezinárodní spolupráci, například v rámci Strategické aliance evropských národních convention bureaus , která letos slaví 10 let od svého vzniku. Jedním z hlavních projektů je vytvoření platformy zaměřené na organizaci udržitelných akcí „ SHE – Sustainability Hub for Events “, která sdružuje know-how všech evropských zemích v této oblasti a poskytuje praktické informace, návody a postupy všem, kteří chtějí implementovat otázku udržitelnosti do svých akcí.

