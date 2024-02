CzechTourism: Mladí lidé jsou citlivější na klimatickou krizi, má vliv na to, kam a jak cestují

reklama

Generaci Z podle náhledu na klimatickou krizi průzkum dělí na čtyři skupiny. Zatímco 14 % „odmítačů“ se o klima vůbec nezajímá, 37 % „pozorovatelů“ ji sleduje, ale na řešení se podílet nehodlá. Stejně tak 30 % „znalců“ sice pociťuje „klimatickou úzkost“ a plánuje se s tématem seznámit víc, řešit ho však nechce. To 19 % „aktivistů se rozhoduje podle dopadu na klima a krizi chce aktivně řešit. Jde zejména o ženy ve věku 18 až 21 let.

„Udržitelnost je velké téma nejen cestovního ruchu, které letos budeme ještě víc zdůrazňovat v kontextu s aktivním turismem a kampaní Unexpected Wellbeing. To, jak se chováme k životnímu prostředí a bereme ohled na budoucí generace, se totiž týká života každého z nás. I proto průběžně aktualizujeme naše webové rozcestníky k udržitelnosti na portálech Kudy z nudy a Visit Czechia. Skvělé je, že jim každý rok stoupá návštěvnost, což ukazuje, že jde o téma, které hýbe společností,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller a dodává: „Loni se udržitelnosti věnovalo naše Fórum cestovního ruchu, které jako součást mezinárodního veletrhu Holiday World připravujeme i letos, a to na 15. března. A protože s udržitelností souvisí i šetrná mobilita, plánujeme ji mimo jiné představit účastníkům inaugurační jízdy nočního vlaku European Sleeper z Bruselu do Prahy, která se má rovněž uskutečnit letos v březnu.“

Jak je doprava šetrná k přírodě, samozřejmě ovlivňuje také klima. Uvědomuje si to i generace Z. Podle průzkumu se 84 % těchto mladých lidí obává v souvislosti s klimatickou krizí extrémního počasí a 55 % má strach z prohlubování sociálních nerovností. Zřejmé jsou také obavy z nedostatku pitné vody a znečištění vodních toků (78 %) či ztráty biodiverzity (77 %). Generace Z se proto snaží neprodukovat odpad a neplýtvat zdroji.

„Odpad třídí a minimalizuje jeho množství 93 % generace Z. Tito mladí lidé se také snaží neplýtvat jídlem (92 %), omezovat spotřebu plastových výrobků a používat jejich ekologické alternativy (66 %). Rovněž omezují nákup nového oblečení (63 %) a nakupují lokální produkty (62 %),“ říká ředitelka odboru produkt managementu, výzkumu a B2B spolupráce České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Veronika Janečková a dodává: „Z našeho průzkumu tak jednoznačně vyplynulo, že pro generaci Z nastupující na pracovní trh je udržitelnost naprosto nedílnou součástí života, což se samozřejmě projevuje i při cestování. 63 % generace Z dává přednost cestování hromadnou dopravou a 60 % pak preferuje cestování vlakem. Při výběru ubytování důraz na udržitelnost postupně stoupá. Lidé narození mezi lety 1996 až 2009 vybírají to, kde přespí, na základě deklarace o udržitelném fungování, celkem už v 26 % případů. V samotném cestování se omezovat příliš neplánují, pokud ano, týká se to podle výsledků šetření cestování letadlem (38 %) nebo cest na delší vzdálenosti (32 %).“

Průzkum rovněž říká, že z klimatické krize 86 % generace Z viní zejména korporace a průmysl, a to kvůli produkci emise skleníkových plynů. 87 % respondentů si myslí, že řešit daný problém pomohou obnovitelné zdroje energie, podle 85 % dotázaných pak vědecký a technologický pokrok. Významnou pomocnou roli může podle tzv. zetkařů sehrát také mezinárodní spolupráce (78 %), aktivity mezinárodních organizací (72 %) a mladá generace (71 %).

„Generace Z při řešení klimatické krize také vkládá naději do lokálních a komunitních iniciativ dobrovolníků (69 %) a občanského aktivismu (54 %). I zde je vidět, jak se vnímání a přístup k různým tématům mění v závislosti na čase a věku. Zatímco v celé populaci Česka aspoň občas při rozhodování zohledňuje klimatickou krizi 74 % lidí, v generaci Z je číslo vyšší, jde o 87 %. Obecně „zetkaři“ vykazují ke klimatické krizi větší míru citlivosti, aspoň mírně úzko je kvůli ní 58 % z nich, zatímco v celé společnosti 18+ to tak má 44 % populace. Ti, co si generační změnu přístupu včas uvědomí a budou na ni reagovat, tak budou mít zcela jistě na trhu konkurenční výhodu,“ uzavírá product managerka pro udržitelný turismus České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Tereza Kadlecová.

Průzkum „Globální výzvy očima Generace Z“, který pro agenturu CzechTourism zpracovala společnost NMS Market Research a zúčastnilo se ho na 1 500 lidí, je k dispozici na portálu Institutu turismu.

