CzechTourism: Příjezdy zahraničních turistů překročily 10 milionů

V roce 2017 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v Česku celkem 10,2 milionu zahraničních turistů, což bylo o 9,2 % více než v roce předchozím. Příjezdový cestovní ruch tak zaznamenal další rekordní rok. Nejvíce rostly příjezdy turistů z Číny (+38 %), Ruska (+35 %) a Jižní Korey (+28 %). Významný nárůst příjezdů zaznamenaly statistiky také u turistů z Nizozemska, Izraele, Indie, Tchajwanu či Švédska.

Do vývoje příjezdového cestovního ruchu se v roce 2017 vedle globálních trendů promítla hlavně rostoucí popularita České republiky jako bezpečné a konkurenceschopné destinace. Pozitivní vnímání Česka na jednotlivých trzích významně ovlivnily marketingové aktivity agentury CzechTourism. „Za velký úspěch považujeme založení našeho zahraničního zastoupení v Bombaji a Tel Avivu. K nárůstu počtu čínských turistů v minulém roce pak určitě přispělo další přímé letecké spojení – mezi Prahou a Si-anem. Ve spolupráci s China Eastern připravujeme projekty zacílené na turisty z této silné zdrojové provincie. Kromě historických měst a památek UNESCO chceme představit také české tradice či gastronomii.“, uvádí ředitelka agentury CzechTourism, Monika Palatková.

Pro nárůst příjezdové turistiky jsou důležité i některé specifické faktory. V případě Číny hrálo významnou roli prohlubování zahraničně politických vztahů, u Ruska je zase zásadním faktorem kulturní blízkost a tradiční obliba českých lázní. Zejména na asijských trzích hrála významnou roli právě bezpečnostní problematika. Hodnocení České republiky jako velmi bezpečné země vyniklo jako výrazná strategická výhoda ve srovnání s některými konkurenčními destinacemi.

Důsledkem marketingových aktivit agentury CzechTourism a intenzivnější propagace mimopražských destinací bylo také mírné snížení podílu příjezdů turistů do Prahy a zvýšení návštěv regionů. S ohledem na výrazný nárůst počtu turistů ze zámoří to lze považovat za významný úspěch. Agentura propaguje kraje České republiky pomocí hlavního marketingového tématu, kterým je letos 100 let od založení Československa.

autor: Tisková zpráva