CzechTourism: Zástupci Česka bodovali na veletrhu cestovního ruchu v Dubaji

Motto letošního ročníku ATM znělo „Transformace cestovního ruchu prostřednictvím podnikání". Zúčastnilo se ho přes 2 600 společností napříč kontinenty, které prezentovaly vlivným nákupčím i řadovým návštěvníkům tisíce produktů a nabídek destinací po celém světě. Do dubajského Světového obchodního centra zamířilo rekordních 33,5 tisíce návštěvníků ze160 zemí. Jejich počet tak oproti loňsku vzrostl o 11 %.

“Díky vysoké účasti na veletrhu jsme společně s partnery mohli představit širokému publiku Česko, jakožto zemi, kam lidé mohou přijet s dětmi, vychutnat si neopakovatelné zážitky, absolvovat v příjemném prostředí obchodní jednání či konferenci nebo si prostě jen tak užít volný čas. A navíc s bonusem, že nemusí v rámci přejezdů Česka trávit na cestě dlouhé hodiny, protože je vše blízko,“ shrnuje ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller a dodává: „Podle nejnovějších dat dorazilo do tuzemských ubytovacích zařízení jen během 1.kvartálu letošního roku ze Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů přes 6 700 cestovatelů. V průměru u nás strávili zhruba 4 dny. Nejčastěji mířili do Prahy, Karlovarského a Jihomoravského kraje. V podpoře příjezdu návštěvníků ze vzdálených zemí hrají velmi zásadní roli přímé lety z těchto destinací. Dokazuje to i praxe. Tak třeba pozitivně se podepsalo spuštění linky z Tchaj-wanu v loňském roce. Letos v červnu obnoví po několikaleté pauze společnost Hainan Airlines přímé spojení Prahy s pevninskou Čínou, což s největší pravděpodobností opět pomůže přilákat do Česka více návštěvníků ze vzdálených a bonitních trhů. Už nyní pozorujeme, že z přímého leteckého spojení Praha-Dubaj profitují například naše lázně. Právě lázeňské resorty totiž patří mezi často vyhledávané destinace ze strany turistů z arabských zemí.“

„Tato akce nabídla obrovský potenciál pro Česko. V maximální možné míře jsme využili šanci oslovit a zaujmout bonitní klientelu zejména ze vzdálených zemí. Společně s vystavující partnery jsme se tak posunuli o kus dále, pokud jde o motivaci turistů nejen z Blízkého východu, ale z celého světa, k návštěvě naší země. V neposlední řadě jsme si z veletrhu odnesli i řadu praktických informací, na jejichž základě můžeme v budoucnu ještě lépe cílit naše aktivity,“ vyzdvihuje ředitelka odboru marketingu a zahraničních zastoupení České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jana Štumpová Konicarová.

Propagace Česka neprobíhala jen v rámci prezentací na stánku.

“V rámci veletrhu jsme se společně se zástupci dalších českých vystavovatelů zúčastnili i doprovodného programu. Mimo jiné jsme se aktivně zapojili do diskusí a networkingových setkání s předními cestovními operátory, leteckými společnostmi, médii a dalšími subjekty působícími v cestovním ruchu, tedy našimi klíčovými partnery,” dodává International marketing manager pro nové trhy CzechToursim Barbara Andelová.

Pomyslnou třešničkou na dortu českého stánku byla ukázka nové sbírky mincí České mincovny. Jednou z nejnovějších je mince „Above the Clouds“ (Nad oblaky), navržená emirátským umělcem Ali Al Ali. Vzdává hold všem letcům a cestovatelům, symbolizuje touhu a úspěch.

Další ročník veletrhu Arabian Travel Market proběhne od 28. dubna do 1. května 2025.

