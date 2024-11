DIAMO: Jezero Most dopouštíme vyčištěnou důlní vodou

Aby byla zajištěna vhodná výška vodní hladiny, je nutné jezero dopouštět. V letošním roce začalo toto dopouštění z Biotechnologického systému v Mariánských Radčicích. Tento systém kořenového čištění důlních vod čerpá důlní vodu na jámě MR1 bývalého dolu Kohinoor II. To probíhá téměř kontinuálně již od roku 2010 prostřednictvím ponorných čerpadel s ročním čerpaným objemem přesahujícím 2 mil. m3. Středisko Kohinoor zároveň spravuje také lokalitu bývalého hnědouhelného lomu Ležáky, dnešní jezero Most.

Díky realizaci této kořenové čistírny byla dřívější myšlenka, využití vyčištěných důlních vod pro dopouštění jezera Most, převedena do praxe. Posledním chybějícím dílkem pro to, aby byla zmiňovaná myšlenka beze zbytku naplněna, byla instalace průtokoměru na potrubí výtlačného řadu, kterým putuje vyčištěná voda z kořenové čistírny do jezera. Po dokončení výstavby šachtice a osazení průtokoměru bylo dne 15. 7. 2024 zahájeno dopouštění jezera Most vyčištěnou důlní vodou.

Dopouštění vody probíhá v režimu, který byl stanoven na základě dohody se společností Severočeské doly, a. s., tj. od pondělí do čtvrtka je důlní voda čerpána do jezera Most a od pátku do neděle vypouštěna do Radčického potoka.

Množství čerpané důlní vody do jezera Most přispívá k udržování jeho provozní hladiny v rozmezí doporučeného kolísání +- 10 cm kolem kóty 199,00 m n. m., dle Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy jezera Most pro trvalý provoz. Do jezera Most je průměrně za týden napuštěno 31 000 m3 vyčištěné důlní vody. Přivaděč z dolu Kohinoor II ústí do jezera Most v prostoru jeho severních svahů na pozemku v katastrálním území Konobrže.

Kvalita důlní vody, vypouštěné do jezera Most, je pravidelně monitorována externí odbornou laboratoří. Povinnost sledovat kvalitu vody, přitékající do jezera Most, je dána rozhodnutím vodoprávního orgánu, tj. Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jakost napouštěné vody je dle dosavadních výsledků monitoringu dlouhodobě stabilní a plně vyhovující pro dopouštění jezera, které je již zavedeným a oblíbeným přírodním koupalištěm.

Celý proces se tak tímto hospodárným využitím důlní vody uzavřel a v současné době i v budoucím období ušetří státnímu podniku nemalé finanční prostředky, dříve vynakládané na dotaci jezera Most vodou z řeky Ohře.