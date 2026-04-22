DIAMO uzavírá smlouvy s majiteli pozemků kvůli sanaci ekologické havárie

22.04.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Státní podnik DIAMO udělal klíčový krok k pokračování sanace ekologické havárie v Hustopečích nad Bečvou.

Foto: red
Popisek: DIAMO, logo společnosti

Na veřejném setkání, které se konalo 15. dubna 2026, zahájil státní podnik DIAMO proces uzavírání smluv o užívání pozemků za účelem sanace s místními vlastníky. Ty jsou nezbytné pro zajištění přístupu k zasaženému území a efektivnímu odstraňování kontaminace po loňském vykolejení vlaku s benzenem.

Pro plynulé pokračování sanačních prací potřebuje státní podnik smluvně zajistit více než jedenáct hektarů pozemků. Téměř desítka majitelů podepsala smlouvu přímo na místě, další většina přislíbila podpis v následujících dnech. Tímto krokem se úspěšně nastartoval proces k celkovému urychlení sanace.

