DPP: 100 let trvalého provozu autobusů a 150 let městské hromadné dopravy v Praze

Akce budou probíhat po celý rok až do začátku adventu. Autobusové jubileum vyvrcholí v neděli 22. června 2025 speciálním průvodem historických, muzejních i současných vozů Prahou, který začne na Staroměstském náměstí, 150 let MHD pak v neděli 21. září 2025 z Karlína slavnostním průvodem tramvají včetně koňky. Na podzim pak DPP chystá otevření nové výstavní haly a expozice historických autobusů a silničních pracovních vozidel v Muzeu MHD ve Střešovicích. Detailní informace k jednotlivým akcím včetně historických milníků budou k dispozici na webu DPP na adresách dpp.cz/bus100 a dpp.cz/mhd150.

Jednou z prvních akcí k letošním dopraváckým kulatinám je putovní výstava mapující uplynulých sto let od zahájení trvalého provozu autobusů v městské hromadné dopravě v Praze, ale také historii trolejbusů, která je do neděle 23. března 2025 k vidění na piazzettě před sídlem DPP na rohu Sokolovské a Paříkovy ulice v Praze 9. Poté se na měsíc přestěhuje do obchodního centra (OC) Westfield na Chodově. Od 21. dubna bude vystavena na Jungmannově náměstí, od 19. května si ji mohou prohlédnout návštěvníci OC Nový Smíchov a od 9. června v OC Lužiny. Od 23. června do 20. července své turné završí na Mariánském náměstí před Novou budovou Magistrátu hl. m. Prahy, kde se současně potká s další výstavou věnovanou 150 letům pražské MHD, která zde bude mít premiéru. Pouze v tomto termínu a na tomto místě budou obě výstavy k vidění společně. Výstavu ke 150 letům MHD pak bude možné až do začátku adventu navštívit na různých místech v Praze, například v Muzeu MHD ve Střešovicích, na Jungmannově náměstí, nebo v různých obchodních centrech.

Na 5. května 2025 v Muzeu MHD ve vozovně Střešovice DPP společně s Pražskými příběhy chystá tematickou výstavu zaměřenou na fungování městské hromadné dopravy v Praze za 2. světové války. Navazuje tím na loňský počin „Pražská doprava a život občanský za 1. světové války“ a současně na 80. výročí konce 2. světové války. Stejně jako loni i letošní výstavu doprovodí výpravná kniha s unikátními informacemi a fotografiemi.

„150 let městské hromadné dopravy v?Praze, to už je nějaké číslo, které je potřeba náležitě oslavit.

O mnohém samozřejmě vypovídá. Do rozvoje MHD pravidelně investujeme. I z?těchto důvodů se můžeme pyšnit tím, že pražská MHD je jednou z?nejlepších a nejkvalitnějších na světě. Pravidelně se umísťuje na předních místech v?celosvětových žebříčcích. Na řidiče a řidičky DPP se mohou cestující dlouhodobě spolehnout a jsou jim oporou na každodenních cestách po městě do práce, nebo třeba za zábavou. Děkuji všem zaměstnancům a zaměstnankyním Dopravního podniku hl. m. Prahy za perfektní práci, kterou odvádí,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Cestující v?hlavním městě dlouhodobě motivujeme, aby upřednostnili MHD na úkor individuální automobilové dopravy. Proto neustále rozvíjíme kvalitu služeb. Stavíme metro D, jednotlivé stanice metra probíhají postupnou rekonstrukcí, i s ohledem na jejich bezbariérovost. Běží také soutěž na automatizaci linky metra C. Praha doslova zažívá tramvajový boom. Zprovoznili jsme nové tramvajové trati do Slivence, do Libuše, na Dědinu a prodloužení ke stanici metra Pankrác. Další nové trati budou následovat. Stavební povolení máme na tramvajové trati Počernická, Malovanka – Strahov, Olšanská – Habrova, Libuš – Nové Dvory a TT Muzeum. Odstartovali jsme též revitalizaci a výstavbu nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí. Ve výrobě jsou nové tramvaje Škoda ForCity Plus 52T a první kus na pilotní testování dorazí do Prahy už brzy. Zprovoznili jsme i trolejbusovou trať na Letiště Václava Havla Praha a do Čakovic. Příští rok touhle dobou dokončíme stavbu Dvoreckého mostu, který bude součástí tramvajového okruhu,“ doplňuje Zdeněk Hřib.

Vršovice, Hloubětín, Zličín – tři dny otevřených dveří

Na letošní rok DPP připravil pro veřejnost tři dny otevřených dveří. V sobotu 21. června 2025 otevře veřejnosti své dveře garáž DPP Vršovice. Bude to v den, na který přesně připadá 100. výročí zahájení trvalého provozu autobusů v Praze – 21. června 1925 začal pravidelný provoz na autobusové lince A z Vršovic do Záběhlic. Garáž Vršovice DPP vybral záměrně, protože letos 2. dubna oslaví 70 let od svého založení.

Tento měsíc DPP plánuje uvést do provozu novou tramvajovou vozovnu Hloubětín, kterou začal stavět v září 2022. Veřejnost si ji bude moct prohlédnout včetně prvních nových tramvají Škoda 52T v rámci dne otevřených dveří v sobotu 20. září 2025. Třetí den otevřených dveří DPP chystá na podzim v depu pražského metra na Zličíně. Výběr lokality opět nebyl náhodný. Zličínské depo slouží lince B, která letos 2. listopadu oslaví 40 let od zahájení provozu na nejstarším úseku Smíchovské nádraží – Florenc (tehdejší Sokolovská).

Dva slavnostní průvody, přes 60 vozidel aneb od koňky po 52T

Oslavy obou výročí vyvrcholí dvěma slavnostními průvody, kterých se dohromady zúčastní více než 60 vozidel – muzejních, historických, z nedávné minulosti i současných reprezentující typická vozidla zajišťující provoz pražské MHD. Slavnostní průvod cca 20 autobusů začne v neděli 22. června 2025 na Staroměstském náměstí. Nejstarším představitelem bude autobus Škoda 506 N z roku 1929, který pojede v čele průvodu. Za ním budou následovat například Škoda 706 RO z roku 1951, Jelcz 272 z roku 1973, nebude chybět ŠM 11, Ikarusy nebo Karosy. Průvod bude mít několik zastávek na focení, například na Hradčanském náměstí, nebo na Strahově. Končit bude na Vítězném náměstí, kde DPP ve spolupráci s Prahou 6 chystá pro veřejnost odpoledne s autobusy, ke kterým se připojí ještě několik muzejních silničních pracovních vozidel a moderních trolejbusů.

Slavnostní průvod vozidel ke 150. výročí MHD v Praze začne v neděli 21. září 2025 v tramvajové zastávce Urxova v Sokolovské ulici u budovy bývalé vozovny elektrických drah Karlín, která sloužila provozu v letech 1900–1951 a stojí na místě nejstarší pražské vozovny koňské dráhy. Původní vozovna zahájila svůj pravidelný provoz společně s první tratí koňky z Karlína k Národnímu divadlu dne 23. září 1875, kdy v ní bylo deponováno prvních deset vozů koňky a 32 koní. V roce 1893 byla již zastaralá vozovna zbourána a nahrazena novou halou a dílenskými objekty, které zůstaly zachovány i po přestavbě areálu pro elektrické dráhy. V čele části průvodu pojede muzejní vůz koňské dráhy, který bude stejně jako v dávných časech tažen koňmi. Jeho protipólem by měla být nejnovější tramvaj 52T, pokud dodávka a následná homologace vozů bude postupovat podle plánu. Průvodu se bude účastnit celkem až 40 tramvají, některé z nich pouze na části trasy. Všechny vozy by měly projet Náměstím Republiky, kde bude hlavní místo pro focení a DPP zde pro fanoušky připravuje komentovaný průjezd.

Část kapacity v obou průvodech bude k dispozici pro veřejnost. Zhruba měsíc před konáním průvodů bude možné si místa v konkrétních vozech zarezervovat a zakoupit na Fanshopu DPP na fanshop.dpp.cz, obdobně jako komentované prohlídky, či jiné akce v rámci zážitkové turistiky.

Velký návrat a Zmizelé metro

K oběma výročím DPP chystá několik filmových dokumentů, knižních publikací, diskusní den v Centru architektury a městského plánování hl. m. Prahy (CAMP), komentované prohlídky zázemí provozů DPP, hry Tripper, ale také speciální tematická vydání deníku Metro. Pro sběratele DPP vydá speciální výroční edici eurobankovek, sadu poštovních známek, turistických vizitek i známek.

O návratu trolejbusů do Prahy vznikal v uplynulých letech filmový dokument „Velký návrat“, který se nyní finalizuje a v premiéře jej odvysílá Česká televize. Ke stávajícím pěti dílům seriálu „Taje pražské tramvaje“ o vybraných pražských tramvajových linkách č. 2, 9, 17, 22 a 25 přibude šesté pokračování

o lince č. 20. Na motivy jednotlivých dílů chystá DPP ve spolupráci s vydavatelem zábavných výletů Tripper hry po stopách jednotlivých linek. Co linka, to samostatná hra.

O historii dispečerského řízení pražských autobusů včetně příběhů z dispečinků vzniká nová kniha, která by měla vyjít letos v září. K oslavám 150 let MHD v Praze DPP plánuje vydat další svazek Encyklopedie MHD, který bude věnován pouze koňce. Vydavatelství Pražské příběhy ve spolupráci s DPP chystá na květen vydání knihy „Pražská doprava za 2. světové války“, na podzim pak Paseka další díl věnovaný zmizelým místům tentokrát zaměřený na pražské metro. Pro dětské čtenáře DPP ve spolupráci s vydavatelstvím Paseka připravuje knížku o historii pražské MHD, která by měla vyjít v září letošního roku.

Ke 100 letům trvalého provozu autobusů DPP vydá speciální sběratelskou výroční bankovku 0 EUR s motivem Karosy ŠM 11, která byla typickým představitelem městských autobusů ve druhé polovině 60. a v 70. letech 20. století. Bankovka bude poprvé představena na jarním veletrhu Sběratel 2025, který se koná 21. a 22. března 2025 v Praze. Obdobně výroční bankovku 0 EUR ke 150 letům pražské MHD DPP představí na podzimním veletrhu Sběratel, který se bude konat 5 a 6. září 2025. K výročí 150 let pražské MHD DPP vydá speciální aršík osmi známek s motivy dopravních prostředků z různých časových období. Na známkách se objeví koňka, dvounápravoý motorový vůz Ringhoffer, souprava metra Ečs, třetí generace lanové dráhy Petřín, autobus Citybus, trolejbus i loď. Všechny knížky a speciální výroční edice sběratelských a dárkových předmětů si zájemci budou moct zakoupit prostřednictvím Fanshopu DPP, nebo v Infocentrech DPP.