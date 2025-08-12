Seďa (SOCDEM): EU nepochopila společenské a globální změny

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k politice Evropské unie

Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Diskuse kolem jednání Trump-Putin zase ukázala, kam to evropská politika dotáhla. Musím souhlasit s Jakubem Landovským, že evropská politika, zejména EK a EU, selhala. A to nejen v boji proti migraci, ale i v obranyschopnosti, IT a AI či v diplomacii.

Souhlasím, že EU není postavena na vojenské síle, ale spíš na ochraně lidských práv, to ovšem neznamená, že musí podkopávat svoji ekonomickou, a tím i politickou prestiž, kterou ztratila svojí zelenou ideologií a svoji protiruskou rétorikou.

EU nepochopila společenské a globální změny, které se ve světě odehrávají. Bez silné ekonomiky totiž nebudou peníze ani na vytýčené cíle Green Dealu (spíše by se mělo hovořit o ochraně životního prostředí, což není totéž), na zvýšení obranyschopnosti a bezpečnosti Evropy, ale nebudou finance ani na sociální stát, který byl v Evropě vybudován po 2. světové válce a v dobách studené války.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
