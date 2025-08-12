Tato vláda špicluje všude. Babiš se naplno vrhl do kauzy „cvičení volby“

12.08.2025 20:45 | Monitoring

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš na svém facebookovém profilu zveřejnil příspěvek, ve kterém ostře zkritizoval údajné sledování občanů armádou. „Naše armáda má chránit, a ne sledovat občany na rozkaz politiků. Nejde jen o šmírování, jde o hodnoty, na kterých stojí naše svoboda. Ministryni Černochové jsme poslali oficiální dopis s žádostí o vysvětlení,“ uvedl.

Tato vláda špicluje všude. Babiš se naplno vrhl do kauzy „cvičení volby“
Foto: Hans Štembera
Popisek: Andrej Babiš

Ve videu k příspěvku příspěvku Babiš úvodem připomněl, že celou záležitost řeší vojenská policie. „Vojenská policie prověřuje únik armádních listin. Operuje s nimi poslanec ANO,“ uvedl Babiš.

Poslanec a člen sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Růžička (ANO) vyzývá náčelníka generálního štábu Karla Řehku, aby zveřejnil dokument s názvem Volby 2025, který podle něj vznikl na půdě armády.

Pavel Růžička z opozičního hnutí ANO, který je ve sporu s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS), ve svém facebookovém komentáři v červenci vyzval náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehku k odtajnění konkrétního dokumentu: „Žádám Karla Řehku, aby zveřejnil dokument ,Volby 2025‘, který rozpracovalo jeho velitelství informačních a kybernetických sil, tak abychom všichni viděli, jak se armáda pod jeho vedením zpolitizovala,“ uvádí ve svém komentáři.

„Je jedno, komu se chtěl tímto dokumentem zavděčit, ale armáda podobné věci dělat nemá,“ dodal Růžička, že armáda má být apolitická.

Zároveň vyzval i média, aby se tématu věnovala. „Doufám, že média pomohou.“ Zároveň vyzval k tomu, aby dostala armáda prostor na vlastní vysvětlení. „Ale dejme Armádě České republiky šanci se k uvedenému postavit čelem a dokument zveřejnit a objasnit svoje počínání.“

Některá česká média však poté zveřejnila zprávu, že jsou to ruští propagandisté, že se pokoušejí zdiskreditovat Českou armádu. „To je zajímavé. My máme údajně 30 % preferencí, takže to vypadá, že možná, když nás lidi zvolí, tak budeme u moci, tak za námi chodí. Představte si, že na Růžičku teď dostala tato skupina úkol udělat z něho vlastizrádce, že dělá ruskou propagandu, a trollit ho,“ dodal Andrej Babiš k situaci.

„Lidi z toho vojenského zpravodajství… Samozřejmě že za námi chodí. Za mnou ne. Ale máme tam ty kontakty. Takže můžete to i stokrát sešrotovat. A hlavně, vážená provládní média, přestaňte lhát. Tohle je absolutní skandál. Tady vojenské zpravodajství – a musí ministryně Černochová o tom vědět – nás sledovalo. A samozřejmě tato vláda, ta špicluje všude,“ pokračoval předseda ANO.

První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček k tomu dodal, že mělo docházet k vytváření falešných profilů. „Dokonce to mělo být tak, že se vytvářely falešné profily. Z těch falešných profilů měli vlastně provokovat a komunikovat. V normální demokracii to funguje tak, že zvolený politik, a Růžička je zvolený politik, navíc jako bývalý voják, profesionál, má kontrolovat armádu. Tady je to tak, že armáda začíná kontrolovat politiky.“

Na to Babiš reagoval slovy: „Takže uvidíme, co z toho bude, a my si počkáme na odpověď paní Černochové, a nemyslete si, vážená média a vážená pětikoalice, že to necháme tak,“ upozornil.

Také Havlíček závěrem zkritizoval roli médií. „Místo toho, aby média přišla s tím, že řekla, že to není v pořádku, to se nemůže dělat, pojďme zjistit, o co se jedná, tak začala komunikovat to, že někde v nějakých pomatených ruských novinách se objevilo to, že se u nás prostě znevěrohodňuje armáda. Přece se nebudeme řídit tím, co napíší někde v Rusku, nějaký magor tam něco napíše. To není podstatné, podstatné je to, jestli to nastalo, nebo to nenastalo. To je podstatná celá věc,“ zakončil.

Článek obsahuje štítky

armáda , Babiš , Černochová , Facebook , Havlíček , Růžička , sledování , ANO

autor: Natálie Brožovská

Podáte nějaké trestní oznámení?

Jestli podle vás došlo v bitcoinové kauze ke korupci a já bych tomu i věřila, tak neměla by to řešit i policie? Podáte nějaké trestní oznámení? Děkuji za odpověď. Horáková

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

