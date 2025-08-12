Trikolora: Evropská unie si chce namastit kapsy

12.08.2025 23:08 | Monitoring

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k dalším daním a poplatkům, které zavádí Evropská komise

Trikolora: Evropská unie si chce namastit kapsy
Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

EU si chce namastit kapsy a mít bilionové příjmy z dalších daní a poplatků a vydírat neposlušné státy. Přestaňme krmit nenažraný Brusel penězi českých občanů!

Evropská komise zavádí nové typy zdanění pro obyvatele EU. Návrh rozpočtu EU pro roky 2028 až 2034 a počítá s podstatně více penězi, než činí rozpočet EU pro roky 2021 až 2027. V budoucích sedmi letech chce Evropská komise rozpočet ve výši 49,3 bilionu korun. Teď je to asi 29,5 bilionu korun. Rozdíl činí necelých dvacet bilionů korun [19,7 bilionu korun]. To SPD a spojenci naprosto odmítáme!

„Evropská komise chce v novém rozpočtu dramaticky navýšit svůj vlastní příjem z peněz občanů EU, více než o bilion korun ročně. Chystá totiž nové celounijní daně a odvody a chce si také brát více peněz z dosavadních příjmů států, třeba z povolenek či z tabáku. Pro občany EU jde o další zdražování,“ říká ekonom Lukáš Kovanda.

Anketa

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?

8%
2%
6%
18%
54%
7%
1%
2%
2%
0%
hlasovalo: 3649 lidí

EU bude po ČR navíc požadovat, aby každý rok odvedlo zhruba osm miliard korun ze spotřební daně přímo do unijního rozpočtu. Tento návrh zveřejnila Evropská komise jako součást revize Evropské směrnice o spotřební dani z tabákových výrobků. Komise přitom chce členským zemím napřímo nařizovat, jakou sazbu spotřební daně musí na nikotinové výrobky uvalit.

Aby Česko dosáhlo na minimální sazbu spotřební daně, muselo by po vypršení současného daňového kalendáře zvýšit sazbu na cigarety zhruba o dalších 15 %, což by jen podpořilo černý trh s tabákem.

Navíc respekt k takzvanému „právnímu státu“, který je pouze nástrojem na buzeraci států, které chrání svou suverenitu, se bude vztahovat na veškeré financování ze strany EU, bez toho nebude možné získat žádné unijní peníze, potvrdila v souvislosti s návrhem nového dlouholetého rozpočtu EU šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Evropská komise navrhla nové celounijní daně a odvody. „Dohromady mají její nové daně a nové odvody zajišťovat bruselské kase extra příjem ve výši v přepočtu 1,1 bilionu korun ročně. Jedná se přitom o příjem nad rámec běžných příspěvků států, které do rozpočtu EU přispívají z rozpočtů vlastních.

„To vše povede k dalšímu zdražování a k dalšímu náporu na peněženky občanů zemí EU. Stane se tak navíc v době, kdy vstoupí v platnost nový systém emisních povolenek EU pro domácnosti, který už sám o sobě zatíží peněženky domácností v EU v zásadní míře. Vždyť život běžné domácnosti v ČR má do roku 2030 prodražit o více než 80 000 korun ročně,“ upozorňuje ekonom Lukáš Kovanda.

Toto jsou nové daně a nové odvody, které požaduje Evropská komise. SPD a spojenci odmítáme přijmout tato nařízení! Brusel nyní chce mít 30 % z výnosu emisních povolenek prvního typu. Dosud peníze z povolenek zůstávají cele členským státům, i když výdaje jimi financované jsou dle pokynů Bruselu poměrně přísně účelově vázány.

Evropská komise si chce přisvojit také 75 procent výnosu uhlíkového cla. To občanům EU už v nejbližších letech potenciálně zdraží vše od lžičky na pudink po automobil. Povede například i ke zdražení dovážené oceli. Svoji vlastní ocel si EU již zdražuje kupříkladu právě povolenkami prvního typu.

Členské státy by měly také Bruselu nové odvádět speciální poplatek z elektroodpadu, který zůstává nerecyklován. Státům pak mohou chybět prostředky jinde. Což může přispět k růstu daní, tedy dalšímu zdražování.

Nově si chce Brusel brát 15 % ze spotřební daně z tabákových a příbuzných výrobků. Toto inkaso mají nyní plně k dispozici členské státy. Nově Brusel chystá celounijně speciálně zatížit také zahřívaný tabák a e-cigarety. Pokud by Evropská komise připravila členské státy o část výnosů tabákové daně, její sazba tak může narůstat ještě o to rychleji, aby členské státy výpadek kompenzovaly. Což znamená ještě výraznější než dosavadní růst ceny tabákových výrobků.

V neposlední řadě Brusel navrhuje vlastní firemní daň, uplatněnou jako „daň z hlavy“ na všechny firmy EU s obratem větším, než je 100 milionů eur (2,4 bilionu korun) ročně. Pokud firmy daň přenesou na zákazníky, znamená to další zdražení pro konečného spotřebitele napříč EU. V Česku by se taková daň mohla týkat až 600 největších firem.

Psali jsme:

Štefec (Trikolora): I přes stále tvrdší tlak věřím, že převáží zdravý rozum
Štěpánek (Trikolora): Jak se provozuje totalitní novinařina?
Trikolora: Šikanování, ostrakizace a kriminalizace opozice
Majerová (Trikolora): Násilná a často brutální mobilizace na Ukrajině

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

daně , EK , EU , poplatky , trikolora

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s novými typy zdanění pro obyvatele EU, které zavádí Evropská komise?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Radek Rozvoral byl položen dotaz

Co vyřeší ta vaše petice za svobodu slova?

Myslíte, že se pak něco změní? Co? Souhlasím totiž s tím, že s tou svobodou slova to jde z kopce. Máte nějaké politické řešení? Protože já nevěřím, že petice něco změní. Horáková

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Trikolora: Evropská unie si chce namastit kapsy

23:08 Trikolora: Evropská unie si chce namastit kapsy

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k dalším daním a poplatkům, které zavádí Evropská k…