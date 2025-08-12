Trikolora: Evropská unie si chce namastit kapsy

EU si chce namastit kapsy a mít bilionové příjmy z dalších daní a poplatků a vydírat neposlušné státy. Přestaňme krmit nenažraný Brusel penězi českých občanů!
Evropská komise zavádí nové typy zdanění pro obyvatele EU. Návrh rozpočtu EU pro roky 2028 až 2034 a počítá s podstatně více penězi, než činí rozpočet EU pro roky 2021 až 2027. V budoucích sedmi letech chce Evropská komise rozpočet ve výši 49,3 bilionu korun. Teď je to asi 29,5 bilionu korun. Rozdíl činí necelých dvacet bilionů korun [19,7 bilionu korun]. To SPD a spojenci naprosto odmítáme!
„Evropská komise chce v novém rozpočtu dramaticky navýšit svůj vlastní příjem z peněz občanů EU, více než o bilion korun ročně. Chystá totiž nové celounijní daně a odvody a chce si také brát více peněz z dosavadních příjmů států, třeba z povolenek či z tabáku. Pro občany EU jde o další zdražování,“ říká ekonom Lukáš Kovanda.
EU bude po ČR navíc požadovat, aby každý rok odvedlo zhruba osm miliard korun ze spotřební daně přímo do unijního rozpočtu. Tento návrh zveřejnila Evropská komise jako součást revize Evropské směrnice o spotřební dani z tabákových výrobků. Komise přitom chce členským zemím napřímo nařizovat, jakou sazbu spotřební daně musí na nikotinové výrobky uvalit.
Aby Česko dosáhlo na minimální sazbu spotřební daně, muselo by po vypršení současného daňového kalendáře zvýšit sazbu na cigarety zhruba o dalších 15 %, což by jen podpořilo černý trh s tabákem.
Navíc respekt k takzvanému „právnímu státu“, který je pouze nástrojem na buzeraci států, které chrání svou suverenitu, se bude vztahovat na veškeré financování ze strany EU, bez toho nebude možné získat žádné unijní peníze, potvrdila v souvislosti s návrhem nového dlouholetého rozpočtu EU šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Evropská komise navrhla nové celounijní daně a odvody. „Dohromady mají její nové daně a nové odvody zajišťovat bruselské kase extra příjem ve výši v přepočtu 1,1 bilionu korun ročně. Jedná se přitom o příjem nad rámec běžných příspěvků států, které do rozpočtu EU přispívají z rozpočtů vlastních.
„To vše povede k dalšímu zdražování a k dalšímu náporu na peněženky občanů zemí EU. Stane se tak navíc v době, kdy vstoupí v platnost nový systém emisních povolenek EU pro domácnosti, který už sám o sobě zatíží peněženky domácností v EU v zásadní míře. Vždyť život běžné domácnosti v ČR má do roku 2030 prodražit o více než 80 000 korun ročně,“ upozorňuje ekonom Lukáš Kovanda.
Toto jsou nové daně a nové odvody, které požaduje Evropská komise. SPD a spojenci odmítáme přijmout tato nařízení! Brusel nyní chce mít 30 % z výnosu emisních povolenek prvního typu. Dosud peníze z povolenek zůstávají cele členským státům, i když výdaje jimi financované jsou dle pokynů Bruselu poměrně přísně účelově vázány.
Evropská komise si chce přisvojit také 75 procent výnosu uhlíkového cla. To občanům EU už v nejbližších letech potenciálně zdraží vše od lžičky na pudink po automobil. Povede například i ke zdražení dovážené oceli. Svoji vlastní ocel si EU již zdražuje kupříkladu právě povolenkami prvního typu.
Členské státy by měly také Bruselu nové odvádět speciální poplatek z elektroodpadu, který zůstává nerecyklován. Státům pak mohou chybět prostředky jinde. Což může přispět k růstu daní, tedy dalšímu zdražování.
Nově si chce Brusel brát 15 % ze spotřební daně z tabákových a příbuzných výrobků. Toto inkaso mají nyní plně k dispozici členské státy. Nově Brusel chystá celounijně speciálně zatížit také zahřívaný tabák a e-cigarety. Pokud by Evropská komise připravila členské státy o část výnosů tabákové daně, její sazba tak může narůstat ještě o to rychleji, aby členské státy výpadek kompenzovaly. Což znamená ještě výraznější než dosavadní růst ceny tabákových výrobků.
V neposlední řadě Brusel navrhuje vlastní firemní daň, uplatněnou jako „daň z hlavy“ na všechny firmy EU s obratem větším, než je 100 milionů eur (2,4 bilionu korun) ročně. Pokud firmy daň přenesou na zákazníky, znamená to další zdražení pro konečného spotřebitele napříč EU. V Česku by se taková daň mohla týkat až 600 největších firem.
autor: PV