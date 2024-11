DPP: Místo tramvají budou na Libeňském mostě dočasně jezdit autobusy

Až do odvolání zůstane úsek Dělnická – Palmovka bez tramvajového provozu. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) místo něj prodlouží stávající náhradní autobusovou dopravu X25, která bude v denním provozu jezdit v trase Tusarova – Dělnická – Libeňský most – Palmovka.

Přijaté řešení má zamezit náhlému uzavření mostu a opakování situace ze začátku letošního roku, kdy Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) byla nucena vlivem kombinace nízkých teplot, počasí a technického stavu uzavřít inundační most X-656 a DPP v návaznosti na to musel okamžitě přerušit provoz tramvají mezi Palmovkou a Dělnickou a přeorganizovat vedení dalších tramvajových linek v oblasti.

„Původní inundační most je již minulostí a s ním i část tramvajové tratě. Je potřebné přijmout fakt, že tramvaje se v původním rozsahu vrátí do celého úseku Dělnická – Palmovka až poté, co TSK dokončí všechny plánované stavební práce na Libeňském soumostí. Nová podoba náhradní autobusové dopravy X25 na druhou stranu umožní spojení do zastávek Dělnická/Tusarova a přestup na všechny tramvajové linky projíždějící ulicí Komunardů, a současně nabídne přímé spojení z oblasti Manin do významného dopravního uzlu Palmovka,“ říká Jan Barchánek, dopravní ředitel DPP.

Dopravní opatření

Od pondělí 25. listopadu 2024 od cca 0:00 bude až do odvolání obousměrně přerušen provoz tramvají v celém úseku Dělnická – Palmovka. V této souvislosti dochází od stejného data k novým trvalým změnám vedení tramvajových linek č. 1, 6, 14, 25 a 27. Linky č. 1 a 25 budou ze zastávky Dělnická odkloněny do obratiště Výstaviště, kde budou ukončeny. Linky č. 6 a 14 budou ukončeny objezdem Holešovic, v zastávce Nádraží Holešovice se linka č. 6 bude měnit na linku č. 14 a naopak. Linka č. 27, původně zavedena kvůli výlukám na trase linky č. 17, bude zrušena a spoje převedeny zpět do linky č. 17.

Nové trvalé změny tramvajových linek:

Linka č. 1 : SÍDLIŠTĚ PETŘINY …. Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Dělnická – Nádraží Holešovice – VÝSTAVIŠTĚ

: SÍDLIŠTĚ PETŘINY …. Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Dělnická – Nádraží Holešovice – VÝSTAVIŠTĚ Linka č. 6 : KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ …. Strossmayerovo náměstí – Výstaviště – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE (dále pokračuje jako linka č. 14 směr Spořilov)

: KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ …. Strossmayerovo náměstí – Výstaviště – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE (dále pokračuje jako linka č. 14 směr Spořilov) Linka č. 14 : SPOŘILOV …. Vltavská – Dělnická – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE (dále pokračuje jako linka č. 6 směr Kubánské náměstí)

: SPOŘILOV …. Vltavská – Dělnická – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE (dále pokračuje jako linka č. 6 směr Kubánské náměstí) Linka č. 25: BÍLÁ HORA …. Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Dělnická – Nádraží Holešovice – VÝSTAVIŠTĚ

Dosavadní vedení linek č. 12 a 94, které doposud jezdily po odklonových trasách, bude od stejného data převedeno do trvalého stavu. Také dočasně zavedená linka č. 31 bude ve stávající podobě převedena do trvalého stavu.

Náhradní autobusová doprava

Stávající náhradní autobusová doprava X25 bude od 25. listopadu 2024 v denním provozu prodloužena a vedena v trase Tusarova – Dělnická – Libeňský most – Palmovka. DPP ve spolupráci s TSK současně prověřuje možnost alternativního vedení trasy linky X25 v oblasti Libně mimo hlavní páteřní komunikace, aby byly minimalizovány potenciální nepravidelnosti v provozu zejména v dopravních špičkách.

V nočním provozu bude nadále v provozu náhradní autobusová doprava X94 v trase Nádraží Holešovice – Libeňský most – Palmovka.

Zastávky náhradní autobusové dopravy X25:

směr Palmovka

Tusarova : v Jateční ulici před křižovatkou s ulicí Komunardů

: v Jateční ulici před křižovatkou s ulicí Komunardů Dělnická, Maniny : v zastávkách tramvají

: v zastávkách tramvají Libeňský most : na sjezdové rampě do Štorchovy ulice přibližně 40 metrů za křižovatkou s Libeňským mostem

: na sjezdové rampě do Štorchovy ulice přibližně 40 metrů za křižovatkou s Libeňským mostem Štorchova : ve Voctářově ulici přibližně 35 metrů za křižovatkou se Štorchovou ulicí

: ve Voctářově ulici přibližně 35 metrů za křižovatkou se Štorchovou ulicí Libeňské doky : ve Voctářově ulici před křižovatkou s Tkalcovskou ulicí

: ve Voctářově ulici před křižovatkou s Tkalcovskou ulicí Divadlo pod Palmovkou : v zastávce tramvají

: v zastávce tramvají Palmovka – výstupní: v ulici Na Žertvách v zastávce tramvají směr z centra

směr Tusarova

Palmovka – nástupní : v zastávce tramvají směr do centra v ulici Na Žertvách

: v zastávce tramvají směr do centra v ulici Na Žertvách Palmovka : v zastávce tramvají směr z centra v Zenklově ulici

: v zastávce tramvají směr z centra v Zenklově ulici Libeňské doky : ve Voctářově ulici přibližně 30 metrů před křižovatkou se Smrčkovou ulicí

: ve Voctářově ulici přibližně 30 metrů před křižovatkou se Smrčkovou ulicí Libeňský most : na nájezdové rampě ze Štorchovy ulice u křižovatky s Libeňským mostem

: na nájezdové rampě ze Štorchovy ulice u křižovatky s Libeňským mostem Maniny: v zastávce tramvají

