DPP: Petřínská lanovka včera svezla osmdesátimiliontého cestujícího

Lanovou dráhu na Petřín, kterou vlastní a provozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), za 132 let své existence využilo celkem 80 milionů cestujících. Tím jubilejním se včera stala cestující Petra, která zavítala s rodinou na výlet do Prahy z Mostu.

DPP letos petřínskou lanovkou zatím přepravil více než 1,002 milionu cestujících. Za celý loňský rok jich bylo více než 1,708 milionu. Historicky rekordní počet cestujících, více než 2,230 milionu, petřínská lanovka svezla v předcovidovém roce 2019. Lanovku letos v říjnu čeká pravidelná podzimní údržba, příští rok pak DPP plánuje zahájení výroby nových vozidel, ale i rekonstrukce dráhy lanovky včetně stabilizace svahu.

„Předchozí dvě mety, sedmdesáti a šedesátimiliontého cestujícího jsme dosáhli za pět let. Sedmdesátimiliontého téměř přesně před pěti lety v červenci 2018, šedesátimiliontého v srpnu 2013. To znamená, že dvacet milionů, tj. čtvrtinu všech cestujících za celou dobu existence lanovky, jsme na nebo z Petřína odvezli v posledních deseti letech. Není proto divu, že petřínská lanovka společně s Pražským hradem a Zoologickou zahradou hl. m. Prahy patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v ČR i přes dopady pandemie covidu, která nám z lanovky vzala zhruba 2,5 milionu cestujících. Významnou část z nich tvoří turisté, kterých ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 v Praze chybí zhruba čtvrtina. Obnovení přímých letů ze Soulu či New Yorku, zahájení provozu linky z Taiwanu do Prahy by nám mohlo pomoct opět brzy překonat hranici dvou milionů cestujících přepravených petřínskou lanovkou za kalendářní rok,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Lanovku na Petřín čeká letos od 9. do 27. října pravidelná podzimní údržba, v rámci které DPP plánuje vyměnit tažné lano či nezbytné opravy tělesa. Petřínský kopec je nestabilní, proto zde DPP a statici zhruba v týdenních intervalech provádí měření jeho pohybu a dopady na samotnou trať.

„Životnost současné petřínské lanovky, jak vozidel, tak i samotné tratě, se limitně blíží ke svému konci. Proto jsme před necelými čtyřmi lety začali připravovat obnovu vozidel a rekonstrukci tratě. Z designérské soutěže vzešel vítězný návrh nové podoby vozidel, nyní dokončujeme veřejnou zakázku na jejich výrobce. Pevně věřím, že v brzké době budeme moct vyhlásit vítěze a uzavřít s ním smlouvu. V návaznosti na to ještě letos vyhlásíme veřejnou zakázku na zhotovitele rekonstrukce tělesa lanovky a stabilizace svahu. Pokud vše bude postupovat dle plánu a bez zádrhelů, rádi bychom začali se stavebními pracemi na petřínské lanovce na jaře příštího roku, aby rok na to, tj. na jaře 2025, jsme ji mohli znovu otevřít pro veřejnost s již novými vozy a rekonstruovanou tratí,“ dodává Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Přepravní údaje lanovky na Petřín za uplynulých 10 let:

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 148 autobusových, 35 tramvajových (26 denních a 9 nočních) a 1 trolejbusovou linku. K 1. lednu 2023 DPP vlastnil 1 192 autobusů z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 781 tramvajových vozů a 1 trolejbus. Podnik měl k 1. lednu 2023 v evidenčním stavu celkem 11 018 zaměstnanců, z toho 4 319 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

