ODS: Novoroční projev Tomia Okamury je ukázkou lživé manipulace

02.01.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Předsednictvo ODS důrazně vyzývá vládu ČR, aby se od novoročního projevu Tomia Okamury jasně distancovala.

ODS: Novoroční projev Tomia Okamury je ukázkou lživé manipulace
Foto: ODS
Popisek: ODS

Novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury zveřejněný na sociálních sítích je ukázkou nepřijatelné lživé manipulace a strašení.

Vyjádření o 3. světové válce, na které by měl mít podle jeho slov zájem Brusel, zásadním způsobem poškozuje Českou republiku, stejně jako explicitní urážka předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen. Jde o naprosto nepřijatelné výroky významného ústavního činitele naší země.

Vyzýváme proto vládu ČR, aby se od projevu Tomia Okamury jasně distancovala. Právě ona nese největší díl odpovědnosti za zahraniční politiku země. ODS bude spoluiniciovat jednání o nepřijatelných výrocích Tomia Okamury na půdě Poslanecké sněmovny ČR a podpoří návrh na jeho odvolání.

Předsednictvo ODS

Občanská demokratická strana

  • ODS
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Novoroční signál Petra Fialy: Chceme silnou a nezávislou Evropu
Černochová (ODS): Držet tempo modernizace armády a zároveň škrtat nepůjde
Ďáblův pakt Fialovy vlády. Znásilněná ODS. Vyšlo najevo, jak z nás mlátili peníze
Rebel ODS Minčič: Není vyloučeno, že za Fialovou kampeličkou stojí Fialova Ukrajina

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ODS , Okamura

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Byl novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury nepřijatelnou lživou manipulací a strašením?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Nelitujete, že jste nezůstal v Bruselu?

Protože teď se na vás sype jedna kauza za druhou. Mě třeba na vás vadí, že na mě působíte arogantně, a to nejen tím, jak jste se údajně vyjadřoval dřív. Proč třeba neodpovídáte voličům na dotazy? A odpovíte my? Ještě jeden dotaz, podle vás by člověk neměl nést odpovědnost za to, co jako dospělý uděl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 20 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Turek (Motoristé): Lze mne zranit, ne však urazit...

16:21 Turek (Motoristé): Lze mne zranit, ne však urazit...

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k uplynulému roku 2025