ODS: Novoroční projev Tomia Okamury je ukázkou lživé manipulace

Novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury zveřejněný na sociálních sítích je ukázkou nepřijatelné lživé manipulace a strašení.
Vyjádření o 3. světové válce, na které by měl mít podle jeho slov zájem Brusel, zásadním způsobem poškozuje Českou republiku, stejně jako explicitní urážka předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen. Jde o naprosto nepřijatelné výroky významného ústavního činitele naší země.
Vyzýváme proto vládu ČR, aby se od projevu Tomia Okamury jasně distancovala. Právě ona nese největší díl odpovědnosti za zahraniční politiku země. ODS bude spoluiniciovat jednání o nepřijatelných výrocích Tomia Okamury na půdě Poslanecké sněmovny ČR a podpoří návrh na jeho odvolání.
Předsednictvo ODS
