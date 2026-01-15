DPP: Stavební práce na modernizaci stanice Českomoravská ovlivní provoz metra B

Z důvodu realizace nezbytných stavebních prací v prostoru kolejiště, které souvisí s dokončením modernizace stanice Českomoravská, bude o tomto víkendu, tj. od soboty 17. ledna do neděle 18. ledna 2026, a také o víkendu 14. a 15. února 2026 obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Florenc – Vysočanská. DPP po dobu obou výluk zavede náhradní tramvajovou dopravu XB. Jako alternativní dopravu lze využít i pravidelné tramvajové linky 3, 8 a 12. Linka 8 bude navíc v úseku Špejchar – Starý Hloubětín posílena.
Stavební práce, které budou zhotovitelé ve stanici Českomoravská realizovat v kolejišti nelze efektivně provádět během běžné provozní výluky v noci. Výluka metra po dva víkendy umožní stavařům pracovat od ukončení provozu metra v noci z pátka na sobotu až do pondělního rána do zahájení provozu, tj. v součtu za celý víkend téměř 50 hodin místo zhruba 2,5 hodinám během běžné noční provozní výluky.
„Snažíme se všechny práce na kompletní modernizaci stanice Českomoravská koordinovat tak, abychom ji mohli pro cestující otevřít před zahájením mistrovství světa v krasobruslení, které bude probíhat v sousední O2 Aréně od 24. března 2026. A to i s ohledem na vícepráce, které je nezbytné provést. Poslední dvě víkendové výluky související s modernizací stanice Českomoravská nám pomůžou tento termín dodržet,“ říká Daniel Veverka, vedoucí odboru Investice – Metro DPP.
Dopravní opatření k výluce provozu metra na lince B v úseku Florenc – Vysočanská
Z důvodu prací v prostoru kolejí souvisejících s rekonstrukcí stanice Českomoravská je:
- od soboty 17. ledna do neděle 18. ledna 2026,
- a také od soboty 14. února do neděle 15. února 2026
od zahájení do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Florenc – Vysočanská.
Provoz metra na lince B bude v průběhu obou výluk zachován v úseku Zličín – Florenc ve standardním provozu. Vzhledem k tomu, že ve stanici Vysočanská nejsou obratové koleje, v úseku Černý Most – Vysočanská bude metro jezdit v kyvadlovém provozu vždy pouze po jedné koleji, přičemž ve stanici Hloubětín si cestující přestoupí mezi vlaky na první a druhé koleji, které budou na sebe navazovat.
Náhradní tramvajová doprava
V denním provozu bude zavedena náhradní tramvajová doprava XB v trase FLORENC – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Poliklinika Vysočany – Nádraží Vysočany – VYSOČANSKÁ.
Jako alternativní náhradní dopravu lze využít i pravidelné tramvajové linky 3, 8 a 12. Linka 8 je navíc v úseku Špejchar – Starý Hloubětín posílena.
Změny tras tramvajových linek:
- Linka 8 NÁDRAŽÍ PODBABA … Starý Hloubětín – Hloubětín – LEHOVEC
- Linka 31 SPOJOVACÍ … Krejcárek – PALMOVKA
