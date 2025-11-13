DPP: Výměna původních dřevěných pražců v metru na trati C

Práce budou nyní probíhat mezi stanicemi Hlavní nádraží a Muzeum C. Proto bude po celý prodloužený víkend, tj. od soboty 15. listopadu do pondělí 17. listopadu 2025 obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání. DPP po celou dobu výluky zavede v denním provozu náhradní autobusovou dopravu XC. Plný provoz metra bude na lince C opět obnoven od úterý 18. listopadu 2025 od ranního výjezdu.
DPP o tomto prodlouženém víkendu vymění 178 původních dřevěných pražců, které pochází z přelomu 60. a 70. let 20. století, tj. z doby výstavby nejstaršího úseku pražského metra, a nahradí je novými betonovými. Práce budou probíhat jak v mezistaničním úseku Hlavní nádraží – Muzeum C, tak v samotné stanici Muzeum C. Po dokončení této opravy budou na nejstarším úseku pražského metra Kačerov – Florenc C vyměněny už více než tři čtvrtiny původních dřevěných pražců.
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
Z důvodu opravy trati je od soboty 15. listopadu do pondělí 17. listopadu 2025 obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání. Po dobu výluky bude metru na lince C v provozu od Hájů po Pražského povstání a od Letňan po Hlavní nádraží s tím, že mezi stanicemi Florenc C a Hlavní nádraží bude zajišťován po první koleji.
Náhradní autobusová doprava
V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání.
Další detaily k dopravnímu opatření, jako je přesné umístění zastávek náhradní autobusové dopravy nebo změny v zastávkách autobusů jsou k dispozici na webu DPP ZDE.
