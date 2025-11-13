DPP: Výměna původních dřevěných pražců v metru na trati C

13.11.2025 10:34 | Tisková zpráva

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) využije nadcházející prodloužený víkend k výměně původních dřevěných pražců v metru na dalším úseku tratě C.

DPP: Výměna původních dřevěných pražců v metru na trati C
Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo Dopravního podniku hlavního města Prahy

Práce budou nyní probíhat mezi stanicemi Hlavní nádraží a Muzeum C. Proto bude po celý prodloužený víkend, tj. od soboty 15. listopadu do pondělí 17. listopadu 2025 obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání. DPP po celou dobu výluky zavede v denním provozu náhradní autobusovou dopravu XC. Plný provoz metra bude na lince C opět obnoven od úterý 18. listopadu 2025 od ranního výjezdu.

DPP o tomto prodlouženém víkendu vymění 178 původních dřevěných pražců, které pochází z přelomu 60. a 70. let 20. století, tj. z doby výstavby nejstaršího úseku pražského metra, a nahradí je novými betonovými. Práce budou probíhat jak v mezistaničním úseku Hlavní nádraží – Muzeum C, tak v samotné stanici Muzeum C. Po dokončení této opravy budou na nejstarším úseku pražského metra Kačerov – Florenc C vyměněny už více než tři čtvrtiny původních dřevěných pražců.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Z důvodu opravy trati je od soboty 15. listopadu do pondělí 17. listopadu 2025 obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání. Po dobu výluky bude metru na lince C v provozu od Hájů po Pražského povstání a od Letňan po Hlavní nádraží s tím, že mezi stanicemi Florenc C a Hlavní nádraží bude zajišťován po první koleji.

Náhradní autobusová doprava

V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání.

Další detaily k dopravnímu opatření, jako je přesné umístění zastávek náhradní autobusové dopravy nebo změny v zastávkách autobusů jsou k dispozici na webu DPP ZDE.

Psali jsme:

To tu vládne prezident? Zle po setkání na Hradě
„Tak začínaly pogromy.“ Hrdost na tradice, víru a národ trnem v oku novináře
Mekka letectví se otevírá: Češi míří do Dubaje s historicky největší expozicí a světovou premiérou
Vyvěsili ukrajinskou vlajku. Pochlubili se. Ale komentovali jim to lidé

Zdroje:

https://www.dpp.cz/omezeni-a-mimoradne-udalosti/detail/29637

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

DPP , TZ

autor: Tisková zpráva

Plakát

Přečetl jsem si váš názor na pana Okamuru, kde ho odsuzujete za ten, tzv kontroverzní plakát. Povězte mi, jak se vaše odsudky pana Okamury snášejí s desítkami brutálních vražd, pachaných přistěhovalci? Co říkáte na zavraždění ubodáním dvouletého dítěte a muže, který ho chránil? Opravdu se vám ten pl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

DPP: Výměna původních dřevěných pražců v metru na trati C

10:34 DPP: Výměna původních dřevěných pražců v metru na trati C

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) využije nadcházející prodloužený víkend k výměně původních dřevěn…