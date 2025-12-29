MHMP: Pražané se mohou těšit na novoroční dárek v podobě zvýhodněného vstupného

Do projektu se letos zapojí celkem 9 institucí v 17 objektech, oproti předchozím rokům se tak znovu rozšíří nabídka. Ve čtvrtek 1. ledna 2026 bude mít veřejnost příležitost navštívit za sníženou cenu například Zoo Praha, Botanickou zahradu Praha, Muzeum MHD, Petřínskou rozhlednu a Zrcadlové bludiště, různé objekty Galerie hl. m. Prahy, planetárium, obnovenou budovu Muzea Prahy na Florenci a nově také Národní kulturní památku Vyšehrad nebo technologický HW Lab.
„Novoroční dárek pro Pražany přináší klidnější a ohleduplnější způsob oslavy příchodu nového roku jako alternativu k ohňostrojům, které zatěžují mnohé z nás, zvířata i životní prostředí. Jeho cílem je nabídnout lidem možnost strávit sváteční den aktivně a smysluplně – v prostředí kultury, památek či přírody. Věřím, že právě tyto zážitky pomohou vykročit do nového roku s dobrou energií a optimismem,“ říká Tomáš Slabihoudek, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury.
Akce nazvaná Novoroční dárek pro Pražany, která nahradila dříve konaný novoroční ohňostroj nebo videomapping, nabízí možnost navštívit ve sváteční den například botanickou zahradu v Troji (ZDE) se slevou 50 procent na vstupné při nákupu na pokladně v otevírací době od 9 do 16 hodin (sleva neplatí na noční výstavu). Příležitost je také podívat se do Muzea MHD ve Střešovicích (ZDE) za jednotné vstupné 100 korun. Prague City Tourism (ZDE) pak nabídne za zvýhodněnou cenu 50 korun vstup na Petřínskou rozhlednu nebo do Zrcadlového bludiště.
Do novoroční akce se zapojí také oblíbená Zoo Praha (ZDE), která otevře své brány v době od 9 do 16 hodin pro všechny za jednotné vstupné 100 korun. Galerie hl. m. Prahy (ZDE) zase na Nový rok nabídne v době od 14 do 20 hodin vstupné 1+1 zdarma na všechny krátkodobé výstavy. Planetum (ZDE), které tvoří modernizované Planetárium Praha, Štefánikova hvězdárna a Hvězdárna Ďáblice, připravilo dětské vstupné pro všechny a Národní kulturní památka Vyšehrad (ZDE) umožní vstupné 1+1 zdarma na výstavu Vzestupy a pády Vyšehradu nebo jednotné vstupné 100 korun na komentované prohlídky Kasemat ke Gorlici do vyprodání kapacity.
Zapojí se také Muzeum Prahy (ZDE), které v otevírací době od 12 do 18 hodin umožní vstup zdarma do nově zrekonstruované hlavní budovy na Florenci, objekty Clam-Gallasův palác a Dům U Zlatého prstenu pak budou za snížené vstupné 80 korun. A letos se poprvé k akci připojí také technologický HW Lab (ZDE).
U všech výše zmíněných organizací platí, že sleva bude poskytnuta na pokladně, ve většině případů se nevztahuje na on-line objednávky. Každý Pražan si tak bude moci na Nový rok vybrat podle svého, zvláště pro rodiny s dětmi to může být ideální volba, jak strávit volný den za přívětivé ceny. U vstupu nebude nutné prokazovat se z důvodu komfortu návštěvníků trvalým bydlištěm nebo kartou Lítačka.
Veškeré detaily včetně výše vstupného do vybraných institucí jsou k dispozici ZDE.
