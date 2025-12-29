Ševčík (SPD): Výmluvám opozičních politiků se směju

Směju se výmluvám opozičních politiků, že Markéta Pekarová Adamová jela na Slovensko „sama od sebe“. Opravdu si někdo myslí, že by s sebou vzala Tomia Okamuru nebo Andreje Babiše?
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Vztahy mezi Českem a Slovenskem, které bývalá vláda poškodila, byly podle mě nejhorší za posledních 32 let od rozpadu Československa. A neříkám to jen já, říkají to i slovenští občané, kteří se mě ptají, proč se v Česku proti Slovákům tolik štve. Dokonce i ti, kteří dlouhodobě žijí u nás nebo u nás učí, často nechápou postoj Fialovy vlády vůči našim nejbližším bratrům. Nechápu ani to, proč se prezident Petr Pavel tak ostře vymezoval vůči slovenské vládě a Robertu Ficovi. Mám pocit, že cílem bylo ještě víc rozeštvat Čechy a Slováky.
Zaplať pánbůh, že to skončilo!? Já osobně mám Slováky velmi moc rád. A o to víc mě těší, že se naše vztahy vrací na nadstandardní úroveň.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.