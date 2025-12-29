Rajchl o Fialově ministrovi vědců: Plnou pusu ideálů, ale jde jim o prachy

29.12.2025 14:59 | Monitoring
autor: Miloš Polák

České zákony říkají, že členové vlády musejí podávat majetková přiznání, do kterých lze posléze nahlédnout. Stejně jako současní ministři vlády Andreje Babiše (ANO), tuto povinnost si plnili i exministři vlády Petra Fialy (ODS). Když si poslanec zvolený za SPD Jindřich Rajchl přečetl, jak je to s majetkovými poměry nedávného ministra pro vědu a výzkum za TOP 09 Marka Ženíška, neudržel se a přičinil poznámku.

Rajchl o Fialově ministrovi vědců: Plnou pusu ideálů, ale jde jim o prachy
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Ženíšek

Server Seznam zprávy nahlédl do majetkových přiznání dnes již bývalých ministrů vlády Petra Fialy. Nechybělo mezi nimi ani majetkové přiznání někdejšího ministra pro vědu a výzkum za TOP 09 Marka Ženíška.

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

94%
4%
2%
hlasovalo: 18441 lidí
„Největší vedlejší příjmy během čtyř let měl ze všech ministrů Marek Ženíšek (TOP 09). Jeho přiznání ukazuje, že Všeobecná zdravotní pojišťovna, kde byl ve správní radě, mu vyplatila 1,429 milionu, Plzeňské městské dopravní podniky 267 tisíc, Pražská energetika 8,47 milionu a příjem z jeho podnikání byl 871 tisíc,“ upozornil server s tím, že Ženíšek platí také hypotéky, za které splatil asi 1,5 milionu korun.

Když si to přečetl předseda strany PRO a poslanec zvolený za SPD Jindřich Rajchl, neudržel se a učinil poznámku.

„Velký bojovník za čistotu politiky Marek Ženíšek z TOP 09 si nechal od VZP a PRE vyplatit za uplynulé čtyři roky deset milionů korun. Všichni pětikoaličníci jsou úplně stejní. Mají plnou pusu ideálů, ale jde jim jen o prachy. Samozřejmě o ty, co skončí v jejich kapse,“ vypálil Rajchl.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?

94%
4%
2%
hlasovalo: 13334 lidí
Ale stejně jako Rajchl nešetřil Marka Ženíška, platilo to i naopak. Ženíšek se netajil tím, že lidi, kteří tvrdí, že je třeba přestat posílat zbraně Ukrajině a pak o to dříve nastane mír, což hlásá i Jindřich Rajchl, fakticky nenávidí český stát a nejraději by s Ruskem kolaborovali.

„Mají českou vlajku na profilovce, ale nenávidí stát jako instituci. Nikdy by za něj nebojovali, raději by kolaborovali a věří, že kapitulací si koupíme mír,“ poznamenal Ženíšek.

 

 

Podobně ostře nedávno vystoupil přímo proti Andreji Babišovi, i když to nebylo kvůli válce na Ukrajině, nýbrž kvůli střetu zájmů staronového českého premiéra.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Chápu, že opozice a někteří novináři nedokážou ani o svátcích řešit nic jiného než Babiše, ale zklamu vás. Platí to, co jsem řekl. Fond je neodvolatelný a bude spravovat akcie i po mém odchodu z vlády. Akcie se mi už nikdy nevrátí a nebudu už nikdy ani beneficientem. Klidné Vánoce vám všem,“ zlobil se Andrej Babiš letos den před Štědrým dnem.

„Z pohádek mám nejradši Tři oříšky pro Popelku. Téhle vaši dávám 0 %,“ poznamenal k tomu Marek Ženíšek.

 

 

Vánoce však skončily, a někdejší ministr pověřený vědou a výzkumem se pustil do sporu se současným ministrem zahraničí o tom, zda se po jednání Donalda Trumpa s Volodymirem Zelenským posouvá svět k diplomatickému řešení ukrajinské války. Petr Macinka se domnívá, že ano. „Nikoliv, pane Macinko. Svět se posouvá leda tak do absolutního průs*ru, pokud bude americký prezident nadále jednat se zločincem Putinem vlídněji než s bránící se Ukrajinou,“ odepsal mu a nechyběla posměšná poznámka o notičkách od Václava Klause. 

 

Psali jsme:

Vánoční vzkaz ze STAN: Ježíšek neexistuje. Nezůstalo bez odezvy
Rozhovory PL- Jindřich Rajchl
Sbíral na raketu Dana, teď chce vzít Rajchla na Ukrajinu
Rajchl poprvé jako součást vlády a zcela bez brzd

 

Zdroje:

https://t.co/aypmUmtiSu

https://twitter.com/zenisek_m/status/2003485379291472033?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/zenisek_m/status/2004842368806388191?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Rajchl-PRO-Maji-plnou-pusu-idealu-ale-jde-jim-jen-o-prachy-784832

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-velky-prehled-kolik-si-vydelali-a-za-co-utraceli-ministri-z-fialovy-vlady-293751

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , energetika , majetková přiznání , majetkové přiznání , PRE , střet zájmů , TOP 09 , VZP , zdravotnictví , Ženíšek , SPD , ANO , Rajchl , PRO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Hodnotíte Marka Ženíška obdobně jako Jindřich Rajchl?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Co by měla podle vás EU udělat?

Myslím v reakci na válku na Ukrajině? Jak by měla přistoupit k Rusku, která válku rozpoutalo a k pomoci napadené Ukrajině? Děkuji za odpověď. Bartošová

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Krutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíruKrutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíru Po padesátce se žije ženám mnohem lehčejiPo padesátce se žije ženám mnohem lehčeji

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Poslankyně STAN „vycestovala“. A Nerudová se smála, jak doběhla Okamuru

13:05 Poslankyně STAN „vycestovala“. A Nerudová se smála, jak doběhla Okamuru

Tomio Okamura zrušil parlamentní cestu do Bruselu, kde chtěly poslankyně STAN a Pirátů konferovat o …