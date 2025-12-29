Rajchl o Fialově ministrovi vědců: Plnou pusu ideálů, ale jde jim o prachy

Server Seznam zprávy nahlédl do majetkových přiznání dnes již bývalých ministrů vlády Petra Fialy. Nechybělo mezi nimi ani majetkové přiznání někdejšího ministra pro vědu a výzkum za TOP 09 Marka Ženíška.
Když si to přečetl předseda strany PRO a poslanec zvolený za SPD Jindřich Rajchl, neudržel se a učinil poznámku.
„Velký bojovník za čistotu politiky Marek Ženíšek z TOP 09 si nechal od VZP a PRE vyplatit za uplynulé čtyři roky deset milionů korun. Všichni pětikoaličníci jsou úplně stejní. Mají plnou pusu ideálů, ale jde jim jen o prachy. Samozřejmě o ty, co skončí v jejich kapse,“ vypálil Rajchl.
JUDr. Jindřich Rajchl
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
„Mají českou vlajku na profilovce, ale nenávidí stát jako instituci. Nikdy by za něj nebojovali, raději by kolaborovali a věří, že kapitulací si koupíme mír,“ poznamenal Ženíšek.
Tohle je přesný. Mívají českou vlajku na profilovce, ale nenávidí stát jako instituci, nikdy by za něj nebojovali, raději by kolaborovali a věří, že kapitulací si koupím mír. https://t.co/aypmUmtiSu— Marek Ženíšek (@zenisek_m) December 27, 2025
Podobně ostře nedávno vystoupil přímo proti Andreji Babišovi, i když to nebylo kvůli válce na Ukrajině, nýbrž kvůli střetu zájmů staronového českého premiéra.
Ing. Andrej Babiš
„Chápu, že opozice a někteří novináři nedokážou ani o svátcích řešit nic jiného než Babiše, ale zklamu vás. Platí to, co jsem řekl. Fond je neodvolatelný a bude spravovat akcie i po mém odchodu z vlády. Akcie se mi už nikdy nevrátí a nebudu už nikdy ani beneficientem. Klidné Vánoce vám všem,“ zlobil se Andrej Babiš letos den před Štědrým dnem.
„Z pohádek mám nejradši Tři oříšky pro Popelku. Téhle vaši dávám 0 %,“ poznamenal k tomu Marek Ženíšek.
Z pohádek mám nejradši Tři oříšky pro Popelku.— Marek Ženíšek (@zenisek_m) December 23, 2025
Téhle vaši dávám 0 %.
Vánoce však skončily, a někdejší ministr pověřený vědou a výzkumem se pustil do sporu se současným ministrem zahraničí o tom, zda se po jednání Donalda Trumpa s Volodymirem Zelenským posouvá svět k diplomatickému řešení ukrajinské války. Petr Macinka se domnívá, že ano. „Nikoliv, pane Macinko. Svět se posouvá leda tak do absolutního průs*ru, pokud bude americký prezident nadále jednat se zločincem Putinem vlídněji než s bránící se Ukrajinou,“ odepsal mu a nechyběla posměšná poznámka o notičkách od Václava Klause.
