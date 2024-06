DPP: Začala výroba nových tramvají 52T pro Prahu

„Jedná se o první krok na dlouhé cestě skutečné výroby nových tramvají pro Prahu. Ačkoliv jsme již do projektu vložili tisíce hodin práce v rámci jeho technické přípravy – od výkresů po vývoj technologií – nyní můžeme postupně začít sklízet ovoce naší práce, kdy se nám nové tramvaje začínají rodit přímo před našimi zraky. Věřím, že díky schopnostem našich pracovníků, dlouholetým zkušenostem v oboru a know-how půjde všechno podle plánu,“ říká Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva a President Regionů CZ&SK a Central East ve Škoda Group.

Dalším důležitým milníkem ve výrobě tramvají bude první svařená a nalakovaná vozová skříň, která bude moct podstoupit nezbytné testy. Podle výrobního harmonogramu by to mělo být v průběhu třetího kvartálu tohoto roku. Do hotových karoserií technici následně nainstalují izolace, okna, kompletní technické vybavení včetně veškerých rozvodů, pak jednotlivé prvky interiéru, osadí dveře a další nezbytné prvky jako např. odbavovací a informační systém dle výrobní dokumentace.

„S rekordním rozvojem tramvajových tratí a plánovanou dostavbou tramvajového okruhu jde ruku v ruce také rozvoj vozového parku DPP. Na základě výsledku otevřeného výběrového řízení může Praha získat až 200 moderních vozů 52T, přičemž prvních 20 bude k dispozici již na konci roku 2025. Nové tramvajové vozy budou na špičkové technologické úrovni. Jedná se o 100 % nízkopodlažní tramvaje bez jediného schodu. Pro lepší komfort cestujících nebude chybět klimatizace s ekologickým chladivem a úsporné bude i vnitřní a venkovní LED osvětlení. Tramvaje budou navíc velmi tiché, takže nebudou působit ve městě rušivě. Dobře postaráno bude také o bezpečnost ostatních účastníků provozu, zejména chodců, a to díky chytrému antikoliznímu systému,” říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Podle harmonogramu výroby očekáváme dodání první hotové tramvaje 52T do Prahy na začátku roku 2025. Po jejím oživení bude možné na kolejové infrastruktuře v Praze zahájit testování

a homologaci tohoto typu vozidla. Během první poloviny roku 2025 by se v Praze měla objevit ještě další dvě vozidla 52T, která budou rovněž sloužit k homologaci, v první fázi nicméně bez cestujících. Dodání všech prvních 20 tramvají 52T očekáváme dle smlouvy do prosince 2025,“ říká Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Konečná tvář tramvají 52T pro Prahu

Od oficiálního představení tramvají 52T letos v lednu došlo k doladění barevného řešení vozidel za účasti designérů. Tramvaje budou v jednotném designu PID, nicméně oproti podobě prezentované v lednu došlo k drobným korekcím v šířce a rozložení barevných pruhů na vozidle především s ohledem na technologické celky a náhradní díly vozidla. Kromě toho projektové týmy Škoda Group a DPP, které se na kontrolních dnech setkávaly pravidelně každý týden, dořešily také prvky osvětlení interiéru, finální umístění ovládacích tlačítek, podobu podlahové krytiny, informačního systému, ale také vybavení a ergonomii stanoviště řidiče. Zkušební provoz a homologace nového typu vozidla během jara 2025 může přinést potřebu doladění například v otázkách softwaru či drobných detailů. Tyto úpravy se zcela logicky promítnou také do sériové výroby.

Nové tramvaje jsou konstruovány přesně na míru pražské dopravě, především pak členitému historickému centru. Tramvaj 52T má pětičlánkovou konstrukci a pohybuje se na čtyřech podvozcích, z nichž krajní dva jsou volně otočné a dva vnitřní potom částečně otočné. Díky tomu je salon tramvaje prostorný a při délce 32 metrů nabídne 70 míst k sezení (většina po směru jízdy) a 173 míst ke stání. Důležitým faktem také je, že vnitřní prostor tramvaje je 100% nízkopodlažní. O pohodlí cestujících se bude starat celovozová klimatizace a šest velkých informačních obrazovek. Tramvaj je vybavena řadou nadstandardních moderních technologií, jako je systém počítání cestujících, rekuperační brždění a prediktivní bezpečnostní antikolizní systém.