DPP dokončí modernizaci vlakového zabezpečovače na trase A

Z tohoto důvodu nebude po celou sobotu 27., ani neděli 28. září 2025 jezdit metro na lince A mezi stanicemi Dejvická a Želivského. Po dobu výluky DPP zavede v denním provozu náhradní tramvajovou dopravu XA Nádraží Podbaba – Nové Strašnice a vloženými spoji posílí provoz na tramvajové lince č. 26 v úseku Dědina – Staré Strašnice/Radošovická. Po této víkendové akci bude dokončen tříletý projekt modernizace soustavy staničních počítačů vlakového zabezpečovače LZA v celém úseku od Depa Hostivař po Hradčanskou, jehož realizaci DPP zahájil v říjnu 2022.
Z důvodu modernizace vlakového zabezpečovače ve stanicích Náměstí Míru a Jiřího z Poděbrad bude od soboty 27. září od zahájení provozu do neděle 28. září 2025 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince A v úseku Dejvická – Želivského.
Náhradní tramvajová doprava
Po dobu výluky metra na lince A bude v denním provozu zavedena náhradní tramvajová doprava XA v trase NÁDRAŽÍ PODBABA – Vítězné náměstí – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Národní třída – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Vinohradská vodárna – Flora – Želivského – NOVÉ STRAŠNICE.
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Doporučení:
- DPP doporučuje ve vyloučeném úseku využívat také spoje pravidelných tramvajových linek.
- Pro dopravu na/z Letiště Václava Havla Praha DPP doporučuje využít posílenou autobusovou linku č. 100 od stanice/ke stanici metra B Zličín.
Změny v provozu tramvajových linek po dobu výluky metra na lince A:
- Provoz linky č. 26 bude v úseku DĚDINA – Dejvická – Hradčanská – Náměstí Republiky – Hlavní nádraží – Želivského – Strašnická – STARÉ STRAŠNICE / RADOŠOVICKÁ posílen vloženými spoji. Díky tomu budou spoje na lince č. 26 v uvedeném úseku jezdit dvakrát častěji než o běžném víkendu.
- Spoje linky č. 18 budou jezdit po změněné trase VOZOVNA PANKRÁC … Vítězné náměstí – Dejvická – Bořislavka – ČERVENÝ VRCH.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva