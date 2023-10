DPP opraví křižovatky Želivského a Vinice, přestavba

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) bude od soboty 7. října 2023 pokračovat s opravou dalších dvou tramvajových křižovatek, tentokrát Želivského a Vinice. Práce potrvají devět dnů do neděle 15. října 2023 do cca 24:00.

Z tohoto důvodu bude v tomto termínu obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Želivského – Vinice. Linky č. 5, 7, 15, 16, 26 a 91 budou jezdit po změněných trasách. DPP zavede náhradní autobusovou dopravu X16 a X91, a také tramvajovou linku č. 37. Z důvodu přestavby zastávek Čechův most na bezbariérové, kterou bude realizovat Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), bude od pondělí 9. října od cca 4:30 do pátku 20. října 2023 do cca 24:00 přerušen provoz tramvají na nábřeží Edvarda Beneše v úseku od Čechova ke Štefánikovu mostu pouze v tomto směru. Linky č. 15, 17, 42 a 93 budou jezdit po změněných trasách, DPP zavede tramvajovou linku č. 27. Dále v sobotu 7. října 2023 DPP zrealizuje poslední letošní etapu rekonstrukce stropní desky nad stanicí metra Florenc C. Z tohoto důvodu bude v tento den od zahájení do skončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská.

Tramvajové křižovatky Želivského, také nazývána jako Strojimport, a Vinice se nachází na opačných koncích zhruba kilometr dlouhého úseku. DPP je bude opravovat obě současně. V křižovatce Želivského vymění kolejové rozvětvení 1x6 ve směru od Krematoria Strašnice, které pochází z roku 2006, v křižovatce Vinice pak kolejové rozvětvení 1x6 ve směru od Želivského, jehož stáří je 15 let. Obě rozvětvení jsou na hranici povoleného opotřebení.

Oprava křižovatek Želivského a Vinice – přerušení provozu tramvají Želivského – Vinice

Z důvodu opravy tramvajové tratě bude od soboty 7. října od cca 0:00 do neděle 15. října 2023 do zhruba 24:00 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Želivského – Vinice.

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 5 bude ve směru z centra ze zastávky Nákladové nádraží Žižkov odkloněna přes zastávku Mezi Hřbitovy do zastávky Želivského, dále bude pokračovat jako linka č. 16 směr Sídliště Řepy.

bude ve směru z centra ze zastávky Nákladové nádraží Žižkov odkloněna přes zastávku Mezi Hřbitovy do zastávky Želivského, dále bude pokračovat jako linka č. 16 směr Sídliště Řepy. Linka č. 7 bude ve směru z centra ze zastávky Vozovna Strašnice vedena přes zastávky Solidarita, Nové Strašnice a Depo Hostivař do obratiště Ústřední dílny DP.

bude ve směru z centra ze zastávky Vozovna Strašnice vedena přes zastávky Solidarita, Nové Strašnice a Depo Hostivař do obratiště Ústřední dílny DP. Linka č. 15 bude ve směru z centra ze zastávky Olšanské hřbitovy prodloužena přes zastávky Želivského, Nákladové nádraží Žižkov, Biskupcova, Palmovka, Balabenka, Vysočanská, Kolbenova a Hloubětín do obratiště Lehovec.

bude ve směru z centra ze zastávky Olšanské hřbitovy prodloužena přes zastávky Želivského, Nákladové nádraží Žižkov, Biskupcova, Palmovka, Balabenka, Vysočanská, Kolbenova a Hloubětín do obratiště Lehovec. Linka č. 16 bude ve směru od Sídliště Řepy zkrácena do zastávky Želivského, dále bude pokračovat jako linka č. 5 přes zastávku Nákladové nádraží Žižkov směr Sídliště Barrandov (od 13. 10. 2023 směr Slivenec).

bude ve směru od Sídliště Řepy zkrácena do zastávky Želivského, dále bude pokračovat jako linka č. 5 přes zastávku Nákladové nádraží Žižkov směr Sídliště Barrandov (od 13. 10. 2023 směr Slivenec). Linka č. 26 bude ve směru z centra ze zastávky Nákladové nádraží Žižkov odkloněna přes zastávky Biskupcova a Ohrada do zastávky Vozovna Žižkov.

bude ve směru z centra ze zastávky Nákladové nádraží Žižkov odkloněna přes zastávky Biskupcova a Ohrada do zastávky Vozovna Žižkov. Linka č. 91 bude ve směru od Divoké Šárky zkrácena do obratiště Olšanské hřbitovy.

V denním provozu bude zavedena tramvajová linka č. 37 v trase Nové Strašnice – Solidarita – Vozovna Strašnice – Strašnická – Na Hroudě – Staré Strašnice – Zahradní Město – Nádraží Hostivař.

Náhradní autobusová doprava

V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X16 v trase Olšanské hřbitovy – Vozovna Strašnice.

Zastávky:

Olšanské hřbitovy – nástupní: ve Vinohradské ulici v zastávce náhradní autobusové dopravy

ve Vinohradské ulici v zastávce náhradní autobusové dopravy Želivského: ve Vinohradské ulici u chodníku poblíž zastávky tramvají

ve Vinohradské ulici u chodníku poblíž zastávky tramvají Želivského, Vinohradské hřbitovy, Krematorium Strašnice: ve Vinohradské ulici v zastávkách náhradní autobusové dopravy

ve Vinohradské ulici v zastávkách náhradní autobusové dopravy Vozovna Strašnice: ve Starostrašnické ulici v zastávce tramvají směr Strašnická

ve Starostrašnické ulici v zastávce tramvají směr Strašnická Krematorium Strašnice, Vinohradské hřbitovy: ve Vinohradské ulici v zastávkách náhradní autobusové dopravy

ve Vinohradské ulici v zastávkách náhradní autobusové dopravy Želivského: ve Vinohradské ulici ve výstupní zastávce autobusové linky č. 188

ve Vinohradské ulici ve výstupní zastávce autobusové linky č. 188 Želivského: ve Vinohradské ulici v zastávce tramvají u bývalého Strojimportu

ve Vinohradské ulici v zastávce tramvají u bývalého Strojimportu Olšanské hřbitovy – výstupní: ve Vinohradské ulici v zastávce náhradní autobusové dopravy

V nočním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X91 v trase Olšanské hřbitovy – Strašnická – Staré Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).

Zastávky:

Směr Staré Strašnice

Olšanské hřbitovy – nástupní: ve Vinohradské ulici v zastávce náhradní autobusové dopravy

ve Vinohradské ulici v zastávce náhradní autobusové dopravy Želivského: ve Vinohradské ulici u chodníku poblíž zastávky tramvají

ve Vinohradské ulici u chodníku poblíž zastávky tramvají Želivského, Vinohradské hřbitovy, Krematorium Strašnice: ve Vinohradské ulici v zastávkách náhradní autobusové dopravy

ve Vinohradské ulici v zastávkách náhradní autobusové dopravy Vozovna Strašnice, Strašnická: ve Starostrašnické ulici v zastávkách tramvají

ve Starostrašnické ulici v zastávkách tramvají Na Hroudě: v Průběžné ulici v zastávce tramvají

v Průběžné ulici v zastávce tramvají Staré Strašnice – výstupní: v Průběžné ulici v zastávce autobusové linky č. 188 směr Kavčí hory

Směr Olšanské hřbitovy

Radošovická – nástupní: v nástupní zastávce v obratišti tramvají

v nástupní zastávce v obratišti tramvají Staré Strašnice: v Průběžné ulici v zastávce autobusové linky č. 188 směr Želivského

v Průběžné ulici v zastávce autobusové linky č. 188 směr Želivského Na Hroudě: v Průběžné ulici v zastávce tramvají

v Průběžné ulici v zastávce tramvají Strašnická, Vozovna Strašnice: ve Starostrašnické ulici v zastávkách tramvají

ve Starostrašnické ulici v zastávkách tramvají Vinice, Krematorium Strašnice, Vinohradské hřbitovy: ve Vinohradské ulici v zastávkách náhradní autobusové dopravy

ve Vinohradské ulici v zastávkách náhradní autobusové dopravy Želivského: ve Vinohradské ulici ve výstupní zastávce autobusové linky č. 188

ve Vinohradské ulici ve výstupní zastávce autobusové linky č. 188 Želivského: ve Vinohradské ulici v zastávce tramvají u bývalého Strojimportu

ve Vinohradské ulici v zastávce tramvají u bývalého Strojimportu Olšanské hřbitovy – výstupní: ve Vinohradské ulici v zastávce náhradní autobusové dopravy

Změny v zastávkách autobusů:

Pro linky č. 124, 139, 150 a 213 se

zřizuje zastávka Želivského (směr Želivského) ve Vinohradské ulici přibližně 90 metrů za křižovatkou s Votickou ulicí

přemísťuje nástupní zastávka Želivského ve Vinohradské ulici z tramvajové trati k chodníku do výstupní zastávky linky č. 188.

Pro linku č. 155 se ruší výstupní a nástupní zastávka Nemocnice Vinohrady.

Přerušení provozu tramvají na nábřeží Edvarda Beneše od Čechova k Štefánikovu mostu

Z důvodu přestavby tramvajových zastávek Čechův most na bezbariérové, kterou bude realizovat TSK, bude od pondělí 9. října od cca 4:30 do pátku 20. října 2023 do zhruba 24:00 přerušen provoz tramvají na nábřeží Edvarda Beneše v úseku od Čechova mostu ke Štefánikovu mostu pouze v tomto směru.

Změny tras tramvajových linek v obou směrech:

Linka č. 15 bude rozdělena na dvě části:

- ve směru od Olšanských hřbitovů bude ze zastávky Dlouhá třída odkloněna přes zastávky Strossmayerovo náměstí, Výstaviště, Nádraží Holešovice, Trojská a Ke Stírce do zastávky Kobylisy (nástupní zastávka Březiněveská),

- ve směru od Kotlářky bude zkrácena do zastávky Čechův most, dále bude pokračovat jako zavedená linka č. 27 směr Libuš.

Změny tras tramvajových linek pouze v uvedeném směru:

Linky č. 17 a 93 budou v úseku Staroměstská – Strossmayerovo náměstí odkloněny přes zastávky Malostranská, Chotkovy sady a Letenské náměstí.

budou v úseku Staroměstská – Strossmayerovo náměstí odkloněny přes zastávky Malostranská, Chotkovy sady a Letenské náměstí. Historická linka č. 42 bude v úseku Královský letohrádek – Dlouhá třída odkloněna přes zastávky Sparta, Letenské náměstí, Kamenická, Strossmayerovo náměstí a Nábřeží Kapitána Jaroše.

V denním provozu bude zavedena linka č. 27 v trase Libuš – Poliklinika Modřany – Nádraží Braník – Dvorce – Palackého náměstí – Národní divadlo – Staroměstská – Právnická fakulta – Čechův most, dále bude pokračovat jako linka č. 15 směr Kotlářka.

Změny v zastávkách tramvají

Zřizují se zastávky Čechův most:

směr Právnická fakulta na nábřeží Edvarda Beneše, před křižovatkou s Čechovým mostem

směr Malostranská na Čechově mostě, před křižovatkou s nábřežím Edvarda Beneše

Náhradní autobusová doprava není zavedena.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 148 autobusových, 35 tramvajových (26 denních a 9 nočních) a 1 trolejbusovou linku. K 1. lednu 2023 DPP vlastnil 1 192 autobusů z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 781 tramvajových vozů a 1 trolejbus. Podnik měl k 1. lednu 2023 v evidenčním stavu celkem 11 018 zaměstnanců, z toho 4 319 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

