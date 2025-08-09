Ministr Válek: Ombudsman do každé nemocnice. To jsme SPOLU zařídili

11.08.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ke zřízení funkce ombudsman pro každou nemocnici.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Podařilo se mi prosadit skvělou novinku posilující práva pacientů! Každá nemocnice bude muset ze zákona zřídit nemocničního OMBUDSMANA, který bude pomáhat pacientům s řešením jejich stížností či podnětů vůči nemocnici a bude i partnerem všech zúčastněných. Stejně jako veřejný ochránce práv bude i nemocniční ombudsman arbitrem, který bude řešit stížnosti a moderovat případné spory mezi personálem a pacienty.

Jde o další z řady propacientských kroků, které jsem SPOLU s partnery prosadili za 4 roky na Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády
Mgr. Vladimíra Ludková byl položen dotaz

Migrační pakt

Jaký je váš názor na migrační pakt?

