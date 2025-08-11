Členské státy EU s obavami hledí na blížící se summit Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce.
Agentura Bloomberg v této souvislosti upozornila, že politici EU se snaží setkat s Trumpem ještě před schůzkou na Aljašce. K setkání ministrů zahraničí EU má dojít již během pondělí v on-line prostoru.
Podle agentury Bloomberg by potenciální dohoda mezi Washingtonem a Moskvou znamenala zastavení ruských sil v Chersonské a Záporožské oblasti podél stávajících bojových linií. Zatím však není jasné, zda by Moskva souhlasila s odevzdáním jakéhokoli okupovaného území, včetně Záporožské jaderné elektrárny, která je největší v Evropě.
Generální tajemník NATO Mark Rutte americké televizi ABC News řekl, že páteční summit „bude pokusem otestovat Putina, jak vážně to s ukončením této hrozné války myslí. … Bude to samozřejmě o bezpečnostních zárukách, ale také o absolutní nutnosti uznat, že Ukrajina rozhoduje o své vlastní budoucnosti, že Ukrajina musí být suverénním národem, který rozhoduje o své vlastní geopolitické budoucnosti,“ zdůraznil.
Americké televizi také řekl, že Trump to s cestou k míru ve věci ruské agrese na Ukrajině myslí opravdu vážně.
„Myslím, že Trump už udělal několik chyb, za prvé, že uspořádal toto setkání na americké půdě a legitimizoval vyvrhele darebáckého státu. Za druhé, umožnil Putinovi získat výhodu prvního tahu tím, že předložil svůj mírový plán jako první,“ řekl Bolton.
„To, co uvidíme z Aljašky, bude téměř jistě katastrofou pro Ukrajinu a Evropu,“ napsal Phillips P. O'Brien, profesor strategických studií na Univerzitě St Andrews ve Skotsku. „A Ukrajina bude čelit nejstrašnějšímu dilematu. Přijmou tuto ponižující a destruktivní dohodu? Nebo do toho půjdou sami, s nejistou podporou evropských států?“
Z EU také zaznělo, že existuje evropský mírový návrh alternativní k návrhu Donalda Trumpa. Ruští představitelé obvinili Evropu ze snahy zmařit Trumpovo úsilí o ukončení války.
„Euroimbecilové se snaží zabránit americkému úsilí o pomoc s řešením ukrajinského konfliktu,“ zveřejnil v neděli na sociálních sítích bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv.
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v prohlášení uvedla, že vztah mezi Ukrajinou a Evropskou unií připomíná „nekrofilii“.
Uspořádání schůzky na Aljašce i tak označil za průlom americké diplomacie. Opravdu velkým vítězstvím podle něj bude, až si Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj a Vladimir Putin sednou k jednomu stolu a budou jednat. Trump podle Vance dokládá, že chce být prezidentem míru a přinést mír tam, kde se o to předchozí prezidenti nezajímali. „Myslím, že je to něco, na co mohou být Američané hrdí,“ konstatoval.
Pokud chtějí Evropané dál jít cestou vojenské podpory Ukrajiny, ať nakoupí americké zbraně a pošlou je Ukrajincům. „Pokud Evropané chtějí nakupovat zbraně od amerických výrobců, nemáme s tím problém,“ pravil Vance.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
válka na Ukrajině
