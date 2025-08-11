„Katastrofa.“ V Evropě se šíří strach, co Trump s Putinem upeče

11.08.2025 8:00 | Zprávy

„To, co uvidíme z Aljašky, bude téměř jistě katastrofou pro Ukrajinu a Evropu,“ napsal Phillips P. O'Brien, profesor strategických studií na Univerzitě St Andrews ve Skotsku. Ukrajinci budou podle jeho názoru čelit strašlivému dilematu. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová k tomu uvedla, že vztah mezi Ukrajinou a Evropskou unií připomíná „nekrofilii“. O slovo se přihlásil i americký viceprezident J. D. Vance a také poslal vzkaz Evropě.

„Katastrofa.“ V Evropě se šíří strach, co Trump s Putinem upeče
Foto: Repro X
Popisek: Vladimir Putin zmiňuje návrh vytvořit na Ukrajině prozatimní vládu pod dohledem OSN

Členské státy EU s obavami hledí na blížící se summit Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce.

„USA mají moc donutit Rusko k vážnému vyjednávání,“ řekla v neděli šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová. „Jakákoli dohoda mezi USA a Ruskem musí zahrnovat Ukrajinu a EU, protože se jedná o bezpečnost Ukrajiny a celé Evropy.“ Citovala ji agentura Reuters. Ministři zahraničí EU se v pondělí sejdou, aby projednali další kroky.

Agentura Bloomberg v této souvislosti upozornila, že politici EU se snaží setkat s Trumpem ještě před schůzkou na Aljašce. K setkání ministrů zahraničí EU má dojít již během pondělí v on-line prostoru.

Podle agentury Bloomberg by potenciální dohoda mezi Washingtonem a Moskvou znamenala zastavení ruských sil v Chersonské a Záporožské oblasti podél stávajících bojových linií. Zatím však není jasné, zda by Moskva souhlasila s odevzdáním jakéhokoli okupovaného území, včetně Záporožské jaderné elektrárny, která je největší v Evropě.

Generální tajemník NATO Mark Rutte americké televizi ABC News řekl, že páteční summit „bude pokusem otestovat Putina, jak vážně to s ukončením této hrozné války myslí. … Bude to samozřejmě o bezpečnostních zárukách, ale také o absolutní nutnosti uznat, že Ukrajina rozhoduje o své vlastní budoucnosti, že Ukrajina musí být suverénním národem, který rozhoduje o své vlastní geopolitické budoucnosti,“ zdůraznil.

Americké televizi také řekl, že Trump to s cestou k míru ve věci ruské agrese na Ukrajině myslí opravdu vážně.

Zatímco Rutte prezidenta ohledně nadcházející schůzky chválil, bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton, který také promluvil na ABC News, Trumpův přístup k jednání s Putinem kritizoval.

„Myslím, že Trump už udělal několik chyb, za prvé, že uspořádal toto setkání na americké půdě a legitimizoval vyvrhele darebáckého státu. Za druhé, umožnil Putinovi získat výhodu prvního tahu tím, že předložil svůj mírový plán jako první,“ řekl Bolton.

„To, co uvidíme z Aljašky, bude téměř jistě katastrofou pro Ukrajinu a Evropu,“ napsal Phillips P. O'Brien, profesor strategických studií na Univerzitě St Andrews ve Skotsku. „A Ukrajina bude čelit nejstrašnějšímu dilematu. Přijmou tuto ponižující a destruktivní dohodu? Nebo do toho půjdou sami, s nejistou podporou evropských států?“

Z EU také zaznělo, že existuje evropský mírový návrh alternativní k návrhu Donalda Trumpa. Ruští představitelé obvinili Evropu ze snahy zmařit Trumpovo úsilí o ukončení války.

„Euroimbecilové se snaží zabránit americkému úsilí o pomoc s řešením ukrajinského konfliktu,“ zveřejnil v neděli na sociálních sítích bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v prohlášení uvedla, že vztah mezi Ukrajinou a Evropskou unií připomíná „nekrofilii“.

Americký viceprezident J. D. Vance uvedl, že dohodnuté urovnání pravděpodobně neuspokojí žádnou ze stran. „Rusové i Ukrajinci s tím pravděpodobně nakonec nebudou spokojeni,“ řekl v pořadu Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo na stanici Fox News.

Uspořádání schůzky na Aljašce i tak označil za průlom americké diplomacie. Opravdu velkým vítězstvím podle něj bude, až si Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj a Vladimir Putin sednou k jednomu stolu a budou jednat. Trump podle Vance dokládá, že chce být prezidentem míru a přinést mír tam, kde se o to předchozí prezidenti nezajímali. „Myslím, že je to něco, na co mohou být Američané hrdí,“ konstatoval.

Pokud chtějí Evropané dál jít cestou vojenské podpory Ukrajiny, ať nakoupí americké zbraně a pošlou je Ukrajincům. „Pokud Evropané chtějí nakupovat zbraně od amerických výrobců, nemáme s tím problém,“ pravil Vance.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

autor: Miloš Polák

Mgr. Karel Krejza byl položen dotaz

Nepřipomíná vám to celé vyšetřování pohádku Královna koloběžka?

Dobrý den, uvědomuji si, že ten, kdo by měl věci hlavně vysvětlovat je Blažek, premiér a nová ministryně, ale ti se k tomu moc nemají, a když už ministryně něco tvrdí, tak to pak zase mění. Takže celé mi to připomíná onu pohádku, kde Patrasová také vezla dar nedar, teď k tomu přibyla ještě zpráva ne...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 6 příspěvků

