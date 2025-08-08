Ústecký kraj: Pol Point umožňuje moderní, rychlý a efektivní způsob komunikace s policií

Setkání se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, senátor Zbyněk Linhart, starosta obce Velký Šenov Dušan Vít a krajský policejní ředitel Zbyněk Dvořák.
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje nově nabízí občanům technické zařízení, které slouží k podání oznámení jakéhokoliv protiprávního jednání, či spáchání trestného činu. Zařízení Pol Point je dalším ze způsobů, jak podat nebo doplnit již podané oznámení o protiprávním jednání.
Toto zařízení je vybudováno na základech videokonferenčního systému. Na straně policie je videokonferenční zařízení obsluhováno zkušeným policistou z centrálního místa – z oddělení příjmu trestního oznámení, který provádí zápis výslechu. Přenos výslechu je šifrován a ukládán na záznamové zřízení. Zařízení tak umožňuje provedení výslechu, aniž by oznamovatel musel vstoupit do fyzického kontaktu s policisty.
Technické zařízení Pol Point zvyšuje také ochranu obětí trestných činů. Právem obětí trestných činů je ochrana před druhotnou újmou, která nebývá způsobena trestným činem, ale může vzniknout v důsledku obavy z přístupu policie nebo negativním vnímáním samotného procesu řízení. Kvůli strachu z odsouzení okolím nebo pro ovlivnění předsudky a mýty oběť čin často nehlásí. Takovými činy bývají nejen znásilnění nebo jiné sexuální útoky, ale i domácí násilí a další činy, které narušují tělesnou nebo psychickou integritu oběti.
Zařízení Pol Point je určeno nejen obětem trestných činů, které byly poškozeny jednáním pachatelů, ale i oznamovatelům, kteří chtějí podat jakékoliv trestní oznámení, přičemž upřednostní výhody videokonferenčního způsobu vedení výslechu.
autor: Tisková zpráva