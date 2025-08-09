Mašek (ANO): Tohle už není politika, to je pokus o rozklad státu

Rakušan ministrem spravedlnosti?! Tak moment. To jako vážně? Vítek Rakušan, muž, který má namočené boty v bahně mafiánského hnusu jménem Dozimetr, si brousí zuby na ministerstvo spravedlnosti? To je frontální útok na zdravý rozum, spravedlnost i demokracii. A je na čase to říct nahlas: tohle už není politika, to je pokus o rozklad státu za bílého dne.
Ten samý Rakušan, který používal šifrovaný telefon s aplikací Cryptocult – přesně ten typ a v té samé skupině, jaký měli v ruce lidé propojení s Michalem Redlem?
Redl – „nesvéprávný“ mafián s vazbami do nejvyšších pater politiky, přímo do středu hnutí STAN.
A nezapomeňme na Petra Mlejnka – bývalého šéfa civilní rozvědky, kterého Rakušan do funkce dosadil navzdory tomu, že měl opakované a dlouhodobé kontakty právě s Redlem. Když to prasklo, dělal, že o ničem nevěděl.
A pak? Ticho po pěšině.
Tohle že je ministr vnitra?
Člověk, který má chránit bezpečnost státu?
A teď chce ovládnout i spravedlnost? Ne, to není absurdní drama. To je realita České republiky v roce 2025!!?!?
Kauza Dozimetr nebyla žádná „drobná politická chyba“ – to byl organizovaný zločin prorostlý do samého jádra státu. Minimálně tři klíčové instituce byly zasaženy:
Magistrát hlavního města Prahy
Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP)
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
A to nejsme u konce. Policie zmapovala, že tenhle gang, tahle zločinecká síť, operovala i mimo Prahu – konkrétně třeba ve Středočeském kraji, přes Regionální správu a údržbu silnic.
A kdo byl dlouholetým starostou Kolína a šéfem středočeských STANistů?
Co všechno STAN stihl rozvrátit?
Nejde jen o jednu kauzu. Jde o styl vládnutí. O způsob, jakým se STAN infiltroval do státní správy jako parazit.
Pamatujete si na tu absurdní scénu, kdy se ředitel České pošty Roman Knap „náhodou“ potkal s Redlem?
Jasně, Redl jen tak přišel a oni ho pustili do státní firmy jako nějakého investora. Bez pozvání. Bez ostrahy. Bez přemýšlení. Nebo že by… s vědomím a doporučením STAN, aby si byl očividně okouknout, co se dá převzít a co z toho kápne?
Úniky z vyšetřování a ovlivňování veřejnosti – zase DOZIMETR
Zatímco státní zástupci a policisté se snaží rozplést síť korupce, unikají citlivé informace z vyšetřování – konkrétně návrhy na obžaloby.
Podle České advokátní komory se jedná o řízený únik, který má jediný cíl: ovlivnit veřejné mínění.
Prodlužování začátku procesu. Kdy že měl začít? Na jaře.!?!?
A kde jsme? Bude vůbec někdy?
A to opravdu chce ten vykuk ještě přímo řídit ministerstvo spravedlnosti?
Proč asi?
A jako třešnička na dortu: vedlejší větev kauzy, kde Jindřich Špringl a jeho firma Analogia uplácí člena dozorčí rady DPP a dostává za to mastnou pokutu 8 milionů.
Kde to jsme?!
A tohle má mít pod palcem spravedlnost?
Tak to ne.
Tohle Rakušanovu STANu prostě nesmíme dovolit.
A jestli si někdo myslí, že se necháme ukolébat pár PR výstupy, kde Rakušan kritizuje Decroix, tak se plete. To není odvaha, to je krycí manévr.
Až budou volby – mějte to na paměti.!?!?
Než vložíte lístek do volební obálky, vzpomeňte na šifrované telefony, na Redla, na Mlejnka, na Knapovu náhodnou schůzku, na osud Pošty, na vyšetřování Kampeličky, filozofické fakulty, IKEM, Motol, na aféru s bitcoiny, na úniky dokumentů z vyšetřování, na současné předvolební strašení válkou, na vyvolávání strachu, na ztrátu důvěry lidí.
Rakušan a STAN nám chtějí vzít spravedlnost do svých rukou.
Po vnitru další kousek státu.
Ale my jim to tentokrát nedovolíme. Nesmíme.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV