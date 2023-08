DPP opraví tramvajovou trať v Ječné ulici a na náměstí I. P. Pavlova

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) bude od tohoto pátku 11. srpna 2023 po dobu deseti dnů provádět nutné opravy tramvajové tratě v Ječné ulici a na náměstí I. P. Pavlova včetně frekventovaných přejezdů přes magistrálu. Z tohoto důvodu bude od pátku 11. srpna od cca 4:30 hod. do neděle 20. srpna 2023 do zhruba 24:00 hod. obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Karlovo náměstí – I. P. Pavlova a zavedena náhradní autobusová doprava X10 a X91. Oprava tratě se dotkne tramvajových linek č. 6, 10, 16, 22, 23, 24, 91, 96, 97 a 99, které budou jezdit po změněných trasách. Po oba víkendy bude navíc omezen průjezd po magistrále pro veškerou automobilovou dopravu. O tomto víkendu bude uzavřena část Sokolské ulice (směr z centra), příští víkend pak část Legerovy ulice (směr do centra). Provoz tramvají bude opět obnoven v neděli 20. srpna 2023 od nočního výjezdu.

Tramvajová trať v Ječné ulici a na náměstí I. P. Pavlova, přesněji od křižovatky Karlova náměstí s Resslovou ulicí po křižovatku Jugoslávské ulice s Tylovým náměstím, byla naposledy rekonstruována v roce 1984. V roce 2004 DPP provedl souvislou obnovu s výměnou panelů (tzv. repanelizaci). „Jedná se o jednu z nejdůležitějších spojnic východní a západní části pražské tramvajové sítě, tudíž jednu z nejfrekventovanějších tratí, čemuž odpovídá i její opotřebení. V místech přejezdů přes magistrálu v Legerově a Sokolské ulici se k zatížení od tramvají přidává i zátěž od automobilové dopravy. Na některých místech se bohužel objevují závady jako koroze žlabů velkoplošných panelů a degradace podkladní asfaltové vrstvy, která je pod stávajícími BKV panely. V rámci této plánované opravy musíme na těch nejhorších místech trať rozebrat, BKV panely vyndat, vyměnit podkladní asfaltovou vrstvu a vše opět poskládat zpět, abychom o několik let prodloužili životnost tratě a zajistili bezpečný provoz na ní,“ říká Miroslav Penc, vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje DPP, která má na starosti správu a údržbu tramvajové sítě v Praze.

Tramvajovou trať bude DPP opravovat v Ječné ulici zejména v místě křížení s ulicemi V Tůních a Melounová, ale zejména tento víkend (od pátku 11. srpna od cca 20:00 hod. do neděle 13. srpna 2023 do cca 20:00 hod.) přejezd přes Sokolskou ulici a během budoucího víkendu (od soboty 19. srpna od cca 6:00 hod. do neděle 20. srpna 2023 do cca 18:00 hod.) pak přejezd přes Legerovu ulici.

„Všechny práce jsme naplánovali tak, abychom opravy provedli v co nejkratším možném čase. Samotné přejezdy přes magistrálu zvládneme pouze za dva víkendy. Trať se po téměř čtyřiceti letech provozu blíží do stavu, kdy ji budeme muset v dohledné budoucnosti celou zrekonstruovat. Tuto akci nicméně plánujeme až v návaznosti na obnovu tramvajového propojení v horní části Václavského náměstí, které přinese tolik potřebné alternativní východo-západní propojení tramvajové sítě. Do té doby se budeme snažit stávají trať v Ječné udržet nejnutnějšími opravami v provozuschopném stavu,“ dodává Miroslav Penc.

„V centru Prahy existují v zásadě pouze dvě východo-západní spojnice tramvajové sítě – přes Vodičkovu, Jindřišskou ulici a Senovážné náměstí, která je vůbec nejvytíženější tratí a druhou je zmiňovaný úsek spojující Karlovo náměstí a náměstí I. P. Pavlova. Jakmile na jedné z nich dojde k mimořádné události, nebo je potřebné ji opravit nebo zrekonstruovat, což je časově výrazně náročnější akce, není kvůli kapacitě sítě a průjezdnosti, kam tramvaje přesměrovat. Proto musíme volit složitá dopravní opatření a některé linky rozdělovat na poloviny, abychom zajistili dopravní obslužnost. Pokud by už existovala tramvajová trať na Václavském náměstí a u Muzea, organizace tramvajové dopravy by byla výrazně jednodušší a zejména dopady na cestující násobně menší,“ uzavírá Jiří Vodrážka, vedoucí odboru Organizace provozu DPP.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Z důvodu opravy tramvajové trati bude od pátku 11. srpna 2023 (od cca 4:30 hod.) do neděle 20. srpna 2023 (do cca 24:00 hod.) obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Karlovo náměstí – I. P. Pavlova.

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 6 bude rozdělena na dvě části: ve směru od Palmovky bude zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, dále bude pokračovat jako linka č. 16 směr Kotlářka ve směru od Kubánského náměstí bude zkrácena do zastávky I. P. Pavlova, dále bude pokračovat jako linka č. 10 směr Sídliště Ďáblice.

Linka č. 10 bude rozdělena na dvě části:

ve směru od Sídliště Řepy bude zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, dále bude pokračovat jako linka č. 22 směr Bílá Hora

ve směru od Sídliště Ďáblice bude zkrácena do zastávky I. P. Pavlova, dále bude pokračovat jako linka č. 6 směr Kubánské náměstí.

ve směru od Kotlářky bude zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, dále bude pokračovat jako linka č. 6 směr Palmovka

ve směru od Ústředních dílen DP bude ze zastávky I. P. Pavlova odkloněna přes zastávky Bruselská a Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků.

spoje jedoucí ze zastávky Bílá Hora budou zkráceny do zastávky Karlovo náměstí, dále budou pokračovat jako linka č. 10 směr Sídliště Řepy

spoje vedené ze zastávky Vypich na Nádraží Hostivař budou v úseku Karlovo náměstí – Koh-i-noor odkloněny přes zastávky Moráň, Albertov, Otakarova a Bohemians.

Linka č. 16 bude rozdělena na dvě části:

Linka č. 22 bude v provozu ve dvou variantách trasy:

Linka č. 23 bude ve směru od Královky ze zastávky Karlovo náměstí odkloněna přes zastávky Moráň, Albertov a Palackého náměstí do zastávky Karlovo náměstí a dále bude pokračovat zpět směr Královka.

Linka č. 24 bude ve směru od Vozovny Kobylisy zkrácena do zastávky Florenc.

Linky č. 91, 97 a 99 budou v úseku Karlovo náměstí – I. P. Pavlova odkloněny přes zastávky Moráň, Albertov, Náměstí Bratří Synků a Bruselská.

Linka č. 96 bude v úseku Karlovo náměstí – Otakarova odkloněna přes zastávky Moráň a Albertov.

V denním provozu bude zavedena tramvajová linka č. 32 v trase Zvonařka – Bruselská – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Jana Masaryka – Vršovické náměstí – Čechovo náměstí – Koh-i-noor – Slavia-Nádraží Eden – Kubánské náměstí – Průběžná – Na Hroudě – Nádraží Zahradní Město – Zahradní Město.

Změny v zastávkách tramvají

Zřizují se zastávky I. P. Pavlova:

směr Náměstí Míru – v Jugoslávské ulici, před křižovatkou s Londýnskou ulicí

směr Bruselská – v Bělehradské ulici, přibližně 50 metrů za křižovatkou s Jugoslávskou ulicí.

Náhradní autobusová doprava X10 a X91

V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X10 v trase I. P. Pavlova – Karlovo náměstí.

Zastávky:

I. P. Pavlova – nástupní: v Bělehradské ulici, v zastávce tramvají směr Muzeum

Ve Smečkách: v Žitné ulici, v zastávce autobusové linky č. 904

Karlovo náměstí: na Karlově náměstí, přibližně 40 metrů za křižovatkou se Žitnou ulicí

Karlovo náměstí: na Karlově náměstí, před křižovatkou s Ječnou ulicí

Štěpánská: v Ječné ulici, v zastávce autobusové linky č. 904

I. P. Pavlova: v Sokolské ulici, v nástupní zastávce autobusové linky č. 148

I. P. Pavlova – výstupní: v Bělehradské ulici, v zastávce tramvají směr Muzeum

V nočním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X91 v trase I. P. Pavlova – Lazarská.

Zastávky :

I. P. Pavlova – nástupní: v Bělehradské ulici, v zastávce tramvají směr Muzeum

Ve Smečkách: v Žitné ulici, v zastávce autobusové linky č. 904

Lazarská: v Lazarské ulici, v zastávce tramvají směr Karlovo náměstí, resp. Národní třída

Karlovo náměstí: na Karlově náměstí, v zastávce tramvají směr Moráň

Štěpánská: v Ječné ulici, v zastávce autobusové linky č. 904

I. P. Pavlova: v Sokolské ulici, v nástupní zastávce autobusové linky č. 148

I. P. Pavlova – výstupní: v Bělehradské ulici, v zastávce tramvají směr Muzeum

Změny v provozu autobusů

Pro linky č. 904, 905, 907, 908, 910 a 911 se v noci z 19. na 20. srpna 2023 přemísťuje zastávka I. P. Pavlova (směr Muzeum, resp. Karlovo náměstí) do Bělehradské ulice, do zastávky tramvají směr Muzeum.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PRO AUTOMOBILOVOU DOPRAVU 11. – 13. SRPNA 2023

Od pátku 11. srpna od cca 20:00 hod. do neděle 13. srpna 2023 do cca 20:00 hod. bude pro veškerou automobilovou dopravu uzavřena Sokolská ulice v úseku od křižovatky se Žitnou po křižovatku s Ječnou ulicí. Současně bude Štěpánská ulice zjednosměrněna od Žitné směrem do Ječně ulice. V opačném směru bude do Štěpánské ulice zákaz vjezdu.

Objízdná trasa pro automobily směrující Mezibranskou ulicí od Muzea z centra bude vedena Žitnou, Štěpánskou a Ječnou ulicí zpět na Sokolskou. Pro automobily směrující z Karlova náměstí do Štěpánské ulice bude objízdná trasa vedena Ječnou ulicí, přes náměstí I. P. Pavlova, dále Legerovou a Žitnou zpět do Štěpánské ulice.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PRO AUTOMOBILOVOU DOPRAVU 19. – 20. SRPNA 2023

Od soboty 19. srpna od cca 6:00 hod. do neděle 20. srpna 2023 do zhruba 18:00 hod. bude pro veškerou automobilovou dopravu uzavřena Legerova ulice v úseku od křižovatky s Rumunskou po křižovatku s Jugoslávskou ulicí.

Objízdná trasa pro automobily směrující od ulice 5. května do centra bude vedena Rumunskou ulicí na náměstí Míru a dále Anglickou ulicí zpět na Legerovu. Pro automobily směrující ze západu Ječnou ulicí pokračující po magistrále směr Hlavní nádraží bude objízdná trasa vedena z Ječné do Sokolské ulice, dále Rumunskou ulicí, přes náměstí Míru a Anglickou ulici na Legerovu.

