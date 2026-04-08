DPP podepsal smlouvu se zhotovitelem úseku metra D Olbrachtova – Nové Dvory

09.04.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) podepsal smlouvu s vítězem veřejné zakázky na zhotovitele stavby dalšího úseku metra D (I.D1b) Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo Dopravního podniku hlavního města Prahy

Úsek navazuje na nyní budovaný Pankrác D – Olbrachtova. Umožnilo to rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který zamítl rozklad sdružení vedeného společností STRABAG a únorové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), kterým zrušil předběžné opatření na zákaz uzavření smlouvy s vítězem tendru.

Další úsek metra D (I.D1b) Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory postaví sdružení společností Subterra a.s., HOCHTIEF CZ a.s., HOCHTIEF Infrastructure GmbH a BeMo Tunneling GmbH, které ve veřejné zakázce nabídlo cenu 29,99 miliardy korun bez DPH.

DPP po podepsání smlouvy odeslal zhotoviteli výzvu k zahájení výstavby. DPP očekává zahájení výstavby dalšího úseku metra D v nejbližších týdnech.

Psali jsme:

DPP využije Velikonoce k výměně pražců v metru na trati C
DPP: V Praze loni ubylo srážek chodců s tramvajemi i nehod s autobusy
DPP: Nová grafika Čitelné Prahy v autobusech zobrazí přestupy i orientační jízdní dobu
DPP: Stavba druhé části podchodu k vestibulu Gemini stanice metra Pankrác D

Další články z rubriky

ČEZ: DPP ušetří 152 milionů korun, má největší fasádní fotovoltaiku v Čechách

11:55 ČEZ: DPP ušetří 152 milionů korun, má největší fasádní fotovoltaiku v Čechách

ČEZ ESCO, ENESA a Metrostav CZ dokončily rozsáhlý pilotní projekt energetických úsporných opatření s…