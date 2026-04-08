DPP podepsal smlouvu se zhotovitelem úseku metra D Olbrachtova – Nové Dvory

Úsek navazuje na nyní budovaný Pankrác D – Olbrachtova. Umožnilo to rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který zamítl rozklad sdružení vedeného společností STRABAG a únorové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), kterým zrušil předběžné opatření na zákaz uzavření smlouvy s vítězem tendru.
Další úsek metra D (I.D1b) Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory postaví sdružení společností Subterra a.s., HOCHTIEF CZ a.s., HOCHTIEF Infrastructure GmbH a BeMo Tunneling GmbH, které ve veřejné zakázce nabídlo cenu 29,99 miliardy korun bez DPH.
DPP po podepsání smlouvy odeslal zhotoviteli výzvu k zahájení výstavby. DPP očekává zahájení výstavby dalšího úseku metra D v nejbližších týdnech.
