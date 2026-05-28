Pražské služby: Přírodní klimatizace na střeše. Kvete a chladí už čtvrtým rokem

Zelené střechy se stávají stále populárnějšími, částečně nebo zcela pokryté vegetací, přinášejí řadu benefitů. Pražské služby jsou si toho dobře vědomy, projekt vlastní „přírodní klimatizace“ proto realizovaly už v roce 2022. Nejen v rámci plnění závazků vyplývajících z Klimatického plánu hlavního města Prahy, ale především kvůli zlepšení kvality ovzduší v areálu Pod Šancemi, přirozenému zachytávání dešťové vody, izolaci budovy, biodiverzitě i estetickému vzhledu objektu a jeho okolí. Navíc tím opticky navazují na blízký vrch Třešňovka.
Střešní zahrada Pražských služeb nad posledním patrem hlavní administrativní budovy vznikla jako extenzivní, tudíž nepotřebuje zvláštní péči. Stačí ji udržovat bez plevele, odstřihávat odkvetlé trvalky a dvakrát do roka přihnojit. „Z většiny tvoří prostor o rozloze 450 m2 rozchodníkový koberec, který potřebuje minimální množství zálivky, v létě navíc krásně kvete. Na zbytku plochy máme kopečky zeminy osázené skalničkami, travinami a trvalkami. Celou výsadbu doplňuje pár keřů v květináčích. Automatická závlaha zase šetří vodu a zamezuje jejímu zbytečnému plýtvání,“ přibližuje tiskový mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický.
Traviny, trvalky a keře jsou tu vítaným pomocníkem, zvlášť v horkých měsících. Udržují totiž vlhkost v prostředí, zpomalují odpar dešťové vody a pomáhají s izolací budovy. „Podobných projektů v hlavním městě přibývá. Nedávno jsme se aktivně podíleli na proměně jedné ze střech Křižíkových pavilonů na Výstavišti na zelené pobytové terasy pro odpočinek, zábavu i akce. Instalovali jsme podloží včetně příslušných vrstev i závlahy a vysadili vegetaci v souladu s environmentální politikou naší společnosti i s plněním Klimatického plánu hlavního města Prahy,“ připomíná generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.
Zahradnice a zahradníci Pražských služeb provádějí pravidelnou kontrolu vlastní zelené střechy zhruba jednou za dva týdny. Na jaře je vítají magnolie, které zbarví celý prostor dorůžova. Mezi červnem a srpnem jsou to především levandule a jejich nezaměnitelná vůně, co přitahuje včely, čmeláky, motýly a jiný užitečný hmyz. „Po letech se trvalky i traviny rozrostly a prorůstají do sebe. Kolegové ještě dodali potřebné živiny a doplnili pár kusů rostlin. Jinak ale můžeme s hrdostí říct, že se firemní střešní zahradě daří. Naši zaměstnanci sem chodí po práci zhluboka se nadechnout a načerpat novou energii,“ uzavírá Komarnický.
Zkušenosti z realizace vlastní zelené střechy i pobytové terasy na Výstavišti jsou Pražské služby připraveny v?budoucnu využít v rámci spolupráce s dalšími městskými společnostmi.
