Ančincová (Piráti): Řidiči jsou bez ochrany. A stát přichází o 100 miliard

Kurýři, řidiči, ale i pracovníci úklidu. Lidé, kteří denně pracují pro platformy jako Bolt, Uber, Foodora a další. Na papíře podnikatelé, v praxi bez ochrany.
Stát tím může podle odborných výpočtů přicházet o víc než 100 miliard ročně a ve své podstatě zde začne legalizovat švarcsystém. Proto jsme uspořádali kulatý stůl k platformové práci. S těmi, kterých se to týká. S odbory, odborníky a hlavně se samotnými kurýry a lidmi z praxe.
Někteří chtějí víc flexibility. Jiní upozorňují na nejistotu a nulovou ochranu. Obojí je potřeba slyšet. Řešení musí být férové pro lidi, kteří tu práci skutečně dělají. O to se zasadíme!
