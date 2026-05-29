Farský (STAN): Peníze, které čerpají Babišovy firmy, chybí jiným

Moc rád jsem strávil tento „zelený“ týden v Česku.
Stihnul jsem spoustu setkání. A opět jsem se utvrdil v tom, jak je tu hezky. Co mě potěšilo méně, byly události kolem Babišova střetu zájmů. Do Prahy zamířila taky europoslanecká mise. O všem se podrobně rozepíšu…
Babišovy zájmy
Sága kolem rozesílání dopisů mezi Prahou a Bruselem pokračuje. Evropské komisi totiž nestačí vysvětlení a „řešení“ střetu zájmů, které představil premiér a majitel hnutí ANO Andrej Babiš. Přijde mi tristní, s jakou lehkostí Babiš obětuje občany pro vlastní zisk. Ohání se českými zájmy, přitom jsou to Babišovy podnikatelské aktivity, které jdou proti českým zájmům. Na obranu peníze škrtnul a sobě přidal. Peníze, které čerpají Babišovy firmy chybí jiným, kteří by na ně jinak dosáhli. A stejně jako byly vysmívány rozhledny v údolí, je třeba odsoudit zneužívání evropských peněz. Dotace mají sloužit lidem, ne partě vyvolených.
Gold plating, again
Snižuje naši konkurenceschopnost. Nadbytečná byrokracie. A nános euroskeptického patosu. Před rokem v květnu jsem začal více informovat o gold platingu. Zbytečně přebujelé národní legislativě, která vychází z evropských právních předpisů. Nemusí to tak být. Ale v Česku si některou legislativu „rádi“ přifukujeme. Uspořádal jsem na toto téma konferenci s politiky, byznysem, odborníky, úředníky. Teď přišel další krok. Dokázali bychom předejít zavalování předpisy, pokud by došlo ke změně metodických pokynů, která stanovuje vláda. Proto jsem se tento týden sešel s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem, který je zároveň předsedou Legislativní rady vlády. Probrali jsme možné úpravy, nyní je řada na vládě. Já budu ale dál pokračovat - už na podzim představím další materiál.
EUSPA
Evropská unie sídlí i v Praze. Konkrétně Evropská agentura pro kosmický výzkum. Ta má na starosti operační řízení a komerční využití evropských kosmických programů. Třeba evropský navigační systém Galileo je 2x přesnější než GPS a využívá ho 4,5 miliardy lidí. Copernicus zase zajišťuje přesné snímkování země, vylepšují se i komunikační technologie, pracuje se na evropském Starlinku. Pro bezpečnost a odolnost Evropy klíčová instituce. I proto se její rozpočet zdvojnásobuje. Tento týden jsem EUSPU navštívil s kolegy europoslanci. Můj průmyslový výbor totiž do ní vyrazil na misi. Bylo zajímavé podívat se do dalekohledu evropského vesmíru.
Číslo týdne: 70
Dohody se co? Nedodržují. Tím se evidentně řídí koaliční sto osmička. Od té doby, co přikryla své předsedy, které nevydala k trestnímu stíhání, odřízla opozici od poměrného zastoupení ve vedení Sněmovny. Nás Starosty na místopředsednickém postu evidentně velmi nechtějí. Po opakovaném odmítnutí Vítka Rakušana tentokrát vystavili poslanci stopku Báře Urbanové. Relevantní důvody chybí, takže jako vysvětlení se nabízí pouze obava. Báru v prvním kole podpořilo 70 poslanců, chci věřit, že v dalším kole se už nebude hrát další hra a bude zvolena. Pro občany bude přínosnější, když Sněmovna začne řešit problémy, které lidi trápí.
Klidný víkend a pohodu přeji! Já se zase budu balit do Bruselu - příští týden nás čekají výbory a mě mimo jiné pokračování na přípravě obrany nové generace.
