„Dekrety jsou náš byznys.“ Co landsmanšaft vzkázal do Německa

Pane doktore, akce SL v Brně je za námi, můžete bilancovat?
Tři z vysokých funkcionářů CSU – Posselt, Söder a Dobrindt – vyslali mocně se vzmáhající Alternativě pro Německo jasnou zprávu: Sudety, Benešovy dekrety apod. jsou náš „byznys“. A tím, že to vyslali přímo z ČR, chtěli ohromit voliče přinejmenším v Bavorsku. Vždyť se jim ukláněli prezident a šéf Senátu, takže jen oni Čechům nehorázným vměšováním ukázali, kdo je u nich pánem…
Je ale otázkou, zda neutrpěli jen Pyrrhovo vítězství. Co mělo proběhnout jako ples voňavých fialek, už týdny předtím provázely projevy oživení nevábných vzpomínek na německou agresi a okupaci. Jež nenávratně zničila slibný projekt Československa, které se záhy dostalo mezi desítku nejživotaschopnějších států na planetě. A i když většina Čechů dnes zůstala zalezlá, přesto si uvědomila, že před Německem, které chce opět zbrojit, je třeba se mít zase na pozoru. Neboť kromě povídaček o „smíření“ nikdo pohlaváry SL doposud neslyšel se distancovat od touhy po Drang nach Osten, ideologie Herrenvolku, rasové nadřazenosti, zkrátka od německého nacismu…
Namísto davů jásajících domorodců byli bavorští exponenti CSU po celé tři dny obklopeni protesty více než šesti tisíci lidí vůči genetickému spojení SL s někdejší hitlerovskou veteší. Zbylo jim se objímat jen s jakýmsi delegátem obětí holokaustu a svými treu und bieder, čili „věrnými““ z tuzemska.
Soudím, že stejnou radost z akce CSU v Brně však nesdílely strany CDU současného kancléře či SPD jeho předchůdce, neboť vyprovokovala nemálo Čechů až k protiněmeckým náladám: „takhle čeřit hladinu rybníka, který nám už více jak 30 let patří….“
V PL jste poukazoval také na české ústavní představitele a jejich ústavně předpokládané reakce na politickou akci zahraničního subjektu na území ČR. Jak hodnotíte jejich chování?
Po „Listopadu“ dali Češi ve srovnání se Slováky přednost svojí „prkenici“ před „vlastí“. Není divu, že si Slováci chrání dekrety i trestním právem, zatímco „my“ třeba už jen luštíme výslovnost cizojazyčných názvů živností a firmiček rozesetých po vlastech českých. Takže nemalé části národa nevadí plíživá asimilace se silnějším sousedem, a proto jim až tak nevadí i ti, kteří je tímto směrem vedou. Snad až poznají, že pro ně navždy zůstanou jen „těmi Čechy“, nenechají si to nakonec líbit. Ale to už možná bude hodně pozdě…
Soudíte, že všechny dekrety zůstanou nedotčeny?
Řada dekretů z roku 1945 byla věnována oživení ekonomiky, především znárodněním – klíčového průmyslu, dolů, bank, etc. – a související problematice. Neboli nacionalizaci toho, co se pak stalo silným makroekonomickým základem suverenity Československa. Bylo to podobné řešení jako v tehdejší Francii, nikoli nápodoba jen sovětského vzoru. Stalo se to více než dva roky před nástupem Gottwaldovy vlády v únoru 1948. A vydrželo to téměř do konce roku 1992 nejenom v čs. ústavě, čl.8, čl. 8, cituji:
„Národním majetkem jsou zejména: nerostné bohatství a základní zdroje energie; základní lesní fond, vodní toky a přírodní léčivé zdroje; prostředky průmyslové výroby, hromadné dopravy a spojů, peněžní a pojišťovací ústavy, rozhlas, televize, film, dále též nejdůležitější společenská zařízení, jako zařízení zdravotnická, školy a vědecké ústavy.“
Mj., v české ústavě takové ustanovení nenaleznete. A co nastalo po zániku Československa, a s ním i jeho ústavy? Kampaň tzv. „deetatizace“, česky „odstátnění“, privatizace, čili denacionalizace. Takže kolik „Benešových dekretů“ z roku 1945 v základech ČR fakticky ještě existuje?
Komunisté neznárodňovali?
Idioti, kteří po únoru 1948 zcela ovládli KSČ, z rádoby revolučních důvodů od „února 1948“ do roku 1960 zabírali to, co ještě nebylo zestátněno – především majetky živnostníků, „domácích“, rolníků, etc. Na rozdíl třeba od NDR, kde existovaly soukromé firmy s až 25 zaměstnanci…Takže po Listopadu se mohou Češi coby OSVČ svobodně sami „vykořisťovat“. Anebo pracovat pro majitele všeho toho, co bylo obecně vyjádřeno v čl. čl.8,8,odst. 2 čs.ústavy.čs.Tudíž v drtivé většině pro panstvo ze zahraničí.
Češi jsou dnes vinou polistopadového majetkového převratu ve vlastním domě podnájemníky zejména sousedního Německa, a jimi zvolení zástupci jim z této fatální situace nepomohou, i kdyby doopravdy chtěli. Z objektivních důvodů, neboť i podle kolegů zahraničních etatistů lze ČR zařadit nikoli mezi státy reálné, nýbrž jen mezi státy zdánlivé, fiktivní, vyprázdněné.
