ČEZ: ESOZ Chomutov již zná své novodobé Prokopy Diviše

V případě střední odborné školy v Chomutově, známé pod zkratkou „ESOZ Chomutov“ si tak devět nejlepších žáků tří různých elektrooborů již ve školním areálu Na Moráni převzalo diplomy a symbolické šeky s částkami 16, 11, 7 tisíc korun jako odměnu za své celoroční snažení. Věcnými cenami pak byli odměněni tři nejlepší žáci, kteří se zúčastnili elektronické verze tohoto programu s názvem Prokop Digiš. V tomto případě šlo o třetí ročník. Svým vystoupením zpříjemnil všem předávání cen dětský pěvecký sbor Berušky z MŠ Klíček v Jiráskově ulici pod vedením sbormistryně Renaty Prokešové.
„Jsme rádi, že Motivační program Prokopa Diviše pro partnerské školy Skupiny ČEZ existuje. Že je určený právě pro žáky oboru elektrotechnika a elektroenergetika. Unikátní je hlavně v tom, že se ho mohou zúčastnit opravdu všichni. Prostě, jsi dobrý a zajímají tě i další studijní aktivity a mimostudijní akce v oboru, máš dobrý prospěch a studijní bezúhonnost? Tak se staň Prokopem Divišem a poměrně nově i Prokopem Digišem právě ty! Není to tedy o tom, že si někdo vybere nějakého dobrého studenta a podporuje ho stipendiem podmíněným nástupem do zaměstnání po skončení studia. Tady může na zajímavou finanční odměnu dosáhnout opravdu každý, záleží jen na píli, snaze a vlastní aktivitě jednotlivce. A mohu s klidem prohlásit, že tento motivační program opravdu většinu našich žáků motivuje k lepším výkonům,“ kvituje Lenka Demjanová, ředitelka školy.
Jak dále ředitelka uvedla, předávání ocenění nejlepším žákům tradičně pojali jako Den energetiky. Ve venkovním areálu školy byla proto u polygonu přistaveny pohotovostní vozy Poruchové služby ČEZ Distribuce. Technici z chomutovské služebny všem předvedli, co k čemu slouží, co obnáší práce pod napětím a podobně. Zájemci si mohli i některé úkony na místě vyzkoušet. Stejně tak tomu bylo i v případě elektromontérů s měřícím vozem z rozvodny Vyškov. Na téma energetika dneška a hlavně budoucnosti pak pohovořil za ČEZ Distribuci Václav Kropáček, manažer útvaru Správa aktiv. Na úvod pronesl, že ČEZ Distribuce jako taková potřebuje omladit. Absolventi by tak měli postupně nahradit energetiky odcházející na zasloužený odpočinek. Klasická energetika jako taková podle jeho slov už dávno skončila a nahrazují ji nové trendy, včetně distribuce vyrobené energie.
„Jsme proto rádi, že jste se našeho motivačního programu v tak hojném počtu zúčastnili. Energetika už totiž není konzervativní, nýbrž dynamický obor, který se technicky a díky i novým legislativním normám neustále rozvíjí. Proto potřebujeme, a nejen my, v našich řadách mladé vzdělané a šikovné lidi, které v daném oboru jen tak něco nezaskočí, jsou připraveni na změny reagovat a zároveň tak s nimi neustále rozvíjet svůj potenciál,“ řekl mimo Václav Kropáček, než se ujal předávání symbolických šeků oceněným žákům. Přímo ČEZ Distribuce má podle jeho dalších slov i vlastní dvouletý Absolventský program, během něhož absolventi učilišť, středních i vysokých škol mají v rámci zácviku k dispozici takzvaného garanta, který je provází adaptací ve společnosti a v pracovním procesu. „Během zácviku rovněž rotují po různých odděleních, zapojují se do rozvojových programů a mají možnost účastnit se exkurzí do provozů Skupiny ČEZ.“
Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč republikou. Oceněním a finanční odměnou chce ČEZ Distribuce studenty motivovat k dobrým školním výsledkům, účasti na studentských soutěžích nebo dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky. Poprvé byl vyhlášen ve školním roce 2016/17 pro pět partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Od druhého ročníku se již tradičně zapojuje deset vybraných škol, a to z Plzně, Ostrova, Chomutova, Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Králové, Pardubic, Olomouce a Ostravy. V průběhu 10 let se do motivačního programu zapojilo zhruba 12 700 středoškoláků, letos 1 400, a dosavadní tři roky Prokopa Digiše přinesly 1 309 soutěžících, z toho letos 562.
Letošní Prokopové Divišové z ESOZ Chomutov jsou – obor elektrikář: 1. Dan Černohorský (E3.B); Pavel Richter (E3.A); Petr Miler (E2.A). Obor mechanik elektronických zařízení: 1.Miroslav Budín (ME2.B); 2. Václav Markus (ME3.A) 3. Jiří Obermaier (ME4.A); Obor mechanik elektronik: 1. Robert Škrlant (ME4.A); 2. Jakub Mittura (ME3.B); 3. Filip Vokurka (ME3.B). Jak naloží se svou finanční odměnou ve výši 16 000, 11 000 a 7 000 korun, je jen na nich. Někteří ji použijí jako vklad do dalšího studia, další investují do svých koníčků či si nějakým zajímavým způsobem zpestří prázdniny.
Tři nejlepší Prokopové Digišové pro zanedlouho končící školní rok jsou: 1. Dominik Feigl, 2. Pavel Bittermann; 3. Robert Škrlant. Ti si kromě pamětník diplomů dle pořadí odnesli reproduktor JBL, sluchátka JBL a powerbanku. Domink Feigl navíc získal i tablet iPad a další pamětní diplom. Z 562 letošních soutěžících v Motivačním programu Prokopa Digiše totiž skončil se svým počtem bodů i na 2. místě v rámci celé České republiky.
Svět energie Skupiny ČEZ (www.svetenergie.cz)
Podpora technického vzdělávání je již mnoho let jednou z priorit Skupiny ČEZ. Myslí tím nejen na svoji budoucnost, zabezpečení dostatku expertů do budoucnosti, ale i na technický rozvoj celé české společnosti, dodavatelů a zákazníků. Proto je paleta vzdělávacích programů směrem k žákům, studentům, školám i veřejnosti poměrně široká. Kromě Motivačního programu Prokopa Diviše pořádá pro středoškoláky Distribuční maturitu (například v Plzni, Hradci Králové, Ostravě a Kladně). Dalšími jsou energetická (Elektrárna Ledvice) a jaderná (Temelín a Dukovany) maturita. Velmi populární je i soutěž „Vím proč“, o nejlépe natočený a vysvětlený pokus popisující některý z fyzikálních jevů, do které se mohou zapojit i žáci ze základních škol. Čím dál větší popularitě se těší program Virtuálně v elektrárně, který online formou skrze MS Teams představuje elektrárny i ČEZ Distribuci na dálku – živě, zábavně a hlavně z pohodlí školních tříd. S virtuální realitou souvisí i úspěšný projekt Setkání s energií. Jde o sérii setkání s experty z oboru, kteří jezdí do škol po celé republice. Studenti tak přímo z lavice zažijí nejen návštěvu jaderné elektrárny ve VR brýlích, ale také ukázky fyzikálních pokusů a mohou diskutovat i nad současností a budoucností energetiky s odborníkem. Kromě jádra patří mezi probíraná témata i obnovitelné zdroje energie či ukládání elektřiny a nechybí ani nejrůznější soutěže o ceny. Samozřejmostí jsou pak možné návštěvy infocenter jaderných elektráren Temelín a Dukovany, přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, malých vodních elektráren Hučák nebo Vydry a Čeňkovy pily. Navštívit lze také klasickou Elektrárnu Ledvice nebo vodní elektrárny Dalešice, Štěchovice a Orlík.
