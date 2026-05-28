Lesy ČR: Návrat sov do lesů

30.05.2026 7:16
autor: Tisková zpráva

„Díky vyvěšování hnízdních budek a naší spolupráci s ornitology v rámci dlouholetého programu Vracíme sovy lesu postupně přibývá v krajině sov. Ty přirozeně redukují počet hrabošů, což je teď důležité především v oblastech po kalamitě,“ říká Luboš Redlich, lesní správce z Horšovského Týnu, který je na západočeském Oblastním ředitelství Lesů ČR garantem programu.

Lesníci instalují na stromy hnízdní budky upravené pro různé druhy sov. „V květnu jsme okroužkovali patnáct mláďat puštíka obecného z pěti obsazených puštíkovníků v porostech Lesní správy Klatovy, ale taky Lesní správy Železná Ruda. Tam ještě na kroužek dvě letošní ptáčata čekají. A k velké radosti všech taky čtyři mláďata sýce rousného. Ten zahnízdil v našich šumavských budkách vůbec poprvé,“ dodal Redlich.

Kroužkování zajišťuje Ekocentrum Spálené PoříčíČeská společnost ornitologická a Správa národního parku Šumava.

Zdroje:

http://www.ekocentrum.cz/

https://www.birdlife.cz/

https://www.npsumava.cz/

