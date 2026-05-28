Lesy ČR: Návrat sov do lesů

Lesníci instalují na stromy hnízdní budky upravené pro různé druhy sov. „V květnu jsme okroužkovali patnáct mláďat puštíka obecného z pěti obsazených puštíkovníků v porostech Lesní správy Klatovy, ale taky Lesní správy Železná Ruda. Tam ještě na kroužek dvě letošní ptáčata čekají. A k velké radosti všech taky čtyři mláďata sýce rousného. Ten zahnízdil v našich šumavských budkách vůbec poprvé,“ dodal Redlich.
Kroužkování zajišťuje Ekocentrum Spálené Poříčí, Česká společnost ornitologická a Správa národního parku Šumava.
