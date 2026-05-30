Alza.cz popírá, že by jí unikla data zákazníků

Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Útočník by se mohl pokusit ukrást účty zmíněných zákazníků a může např. zneužít jejich věrnostní program.
„Inzerovaná struktura připomíná CRM a databázi zákazníků e-commerce obsahující kontaktní údaje, objednávky a informace o zákaznickém servisu,“ napsala skupina Dark Web Intelligence. S tím, že pravost kolující informace nebylo možné ověřit.
???? Alleged database belonging to Czech e-commerce giant https://t.co/TZJPbzZyYo has been advertised on a cybercrime forum, with the threat actor claiming to possess approximately 437,000 customer records.— Dark Web Intelligence (@DailyDarkWeb) May 29, 2026
* Threat actor claims the dataset originates from https://t.co/TZJPbzZyYo… pic.twitter.com/rF91YhFs1e
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
Anketa
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
„Dobrý den, na internetu se pravidelně objevují tvrzení o údajných únicích dat různých společností. Každé podobné oznámení standardně prověřujeme. V tomto případě naše dosavadní prověření nepotvrdilo, že by zveřejněná data byla autentická nebo že by pocházela ze systémů obchodu Alza. Současně jsme nezaznamenali žádné indicie o neoprávněném přístupu do našich systémů v souvislosti s tímto případem. Bezpečnost dat našich zákazníků je pro nás dlouhodobou prioritou.“
3/3 Současně jsme nezaznamenali žádné indicie o neoprávněném přístupu do našich systémů v souvislosti s tímto případem. Bezpečnost dat našich zákazníků je pro nás dlouhodobou prioritou. Petra, https://t.co/5DkH6472Zt— Alza.cz (@Alzacz) May 30, 2026
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku