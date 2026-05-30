Alza.cz popírá, že by jí unikla data zákazníků

30.05.2026 13:50 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Na sociálních sítích proletěla zpráva, že zloděj údajně ukradl internetovému obchodu Alza.cz data více než 430 tisíc zákazníků. Alza na zveřejněnou informaci reagovala.

Českým internetem proletěla zpráva, že útočník údajně ukradl internetovému obchodu Alza data 437 tisíc zákazníků. Údajně ukradená data mají zahrnovat jména zákazníků, e-mailové adresy, telefonní čísla, data narození, doručovací adresy, úrovně zákazníků, informace o věrnostních kartách a zůstatky věrnostních bodů a tak podobně.

Útočník by se mohl pokusit ukrást účty zmíněných zákazníků a může např. zneužít jejich věrnostní program.

„Inzerovaná struktura připomíná CRM a databázi zákazníků e-commerce obsahující kontaktní údaje, objednávky a informace o zákaznickém servisu,“ napsala skupina Dark Web Intelligence. S tím, že pravost kolující informace nebylo možné ověřit.

Samotná Alza.cz se k informaci také vyjádřila.

„Dobrý den, na internetu se pravidelně objevují tvrzení o údajných únicích dat různých společností. Každé podobné oznámení standardně prověřujeme. V tomto případě naše dosavadní prověření nepotvrdilo, že by zveřejněná data byla autentická nebo že by pocházela ze systémů obchodu Alza. Současně jsme nezaznamenali žádné indicie o neoprávněném přístupu do našich systémů v souvislosti s tímto případem. Bezpečnost dat našich zákazníků je pro nás dlouhodobou prioritou.“

