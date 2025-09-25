DPP poprvé získal ocenění nejlepší zadavatel podle Zindexu

Žebříček Zindex.cz hodnotí více než 200 zadavatelů veřejných zakázek na základě reálných dat v jedenácti dílčích ukazatelích, např. v transparentnosti, schopnosti vybírat firmy podle kvality, úspěšnosti ve sporech s ÚOHS, v kvalitě dat na profilu nebo ve frekvenci přímých zadání u zakázek malého rozsahu. Vítězové obdrželi cenu v podobě tradiční „Krabice od vína“, ve které je víno nahrazeno oceněním.
Letošní výsledky Zindexu vychází z dat za období 2022 – 2025, jejichž hlavním zdrojem je Věstník veřejných zakázek. Algoritmy měří míru konkurence, úspěšnost ve sporech u ÚOHS, kvalitu dat nebo frekvenci přímých zadání, dodatků či jednacích řízení bez uveřejnění (JŘBU). S ohledem na letošní navýšení zákonných limitů přibyla v Zindexu nová kategorie, která hodnotí, jak často zadavatelé dobrovolně realizují soutěže na zakázky malého rozsahu, tj. za nižší jednotky milionů. Zadavatelé jsou rozděleni do osmi kategorií: statní správa, státní správa – malé úřady, veřejné podniky, nemocnice, sektoroví zadavatelé, velká města, malá města a kraje. DPP spadá do kategorie Sektoroví zadavatelé.
„Cena odkazuje na fakt, že stovky úřadů a firem v ČR nakupují transparentně a nezaslouží si nálepku korupce, ale veřejné ocenění,“ vysvětluje Jiří Skuhrovec, předseda sdružení Datlab Institut, které Zindex organizuje a vyhodnocuje.
„Zlepšení transparentnosti DPP je odrazem desítek změn, které jsme v reakci na kauzu Dozimetr nastavili. Jednalo se především o snížení finančního limitu soutěží na veřejné zakázky po odhalení kauzy. Je to potvrzení, že nově nastavený směr v DPP je správný,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.
Jak uvádí Jan Skuhrovec: „Zindex je desetiboj. K vítězství je nutné nepropadnout v žádném z deseti indikátorů jdoucích napříč měřitelnými výsledky, což se povede jen málokterému zadavateli. Rozhodující byl nakonec úspěch DPP ve třech kategoriích:
- Soutěže ‚na kvalitu‘ – DPP používá necenová kritéria ve čtvrtině svých zakázek, od technických parametrů tramvají po kvalifikaci stavebních dozorů.
- Zakázky malého rozsahu – sektoroví zadavatelé mají nejvolnější regulaci zadávání zakázek vůbec – musejí postupovat podle zákona od 11 milionů (služby, dodávky), resp. 135 milionů (stavební práce). DPP jde v tomto směru dalece nad požadavky zákona a otevřeně soutěží stovky zakázek – i když nemusí.
- Kvalita dat na profilu – zakázky jsou řádně uveřejněné, je jasné, kdo se ucházel a kolik se zaplatilo vítězi – opět nad rámec zákonných požadavků.“
V období 2022 – 2025 DPP 80 % zakázek s objemem plnění nad 3 miliony korun a 75 % zakázek s objemem plnění 1 až 3 miliony korun realizoval formou otevřené výzvy.
„Dopravnímu podniku hl. m. Prahy se podařilo získat certifikáty protikorupčního řízení ISO a zjevně v reakci na velké kauzy nastavil pravidla pro běžné postupy včetně nákupů, což je posun dobrým směrem, který korupční riziko snižuje. U této městské společnosti s velkou historickou zátěží a nejasnostmi ohledně toho, jestli všichni představitelé vrcholných orgánů včetně zástupců akcionáře – města vždy usilují o to nejlepší pro podnik, to samozřejmě neznamená, že se nutně budou nastavená pravidla dodržovat, nebo se musí podařit odolat všem rizikům, ale prostor pro nekalé jednání se dle výsledků Zindexu zužuje více než u dalších společností, na které není tolik vidět,“ uzavírá Jan Dupák, vedoucí právník Transparency International.
DPP zahájil proces zavádění systému protikorupčního řízení podle uznávané mezinárodní normy ISO 37001 na jaře roku 2022. Jeho součástí byla analýza korupčních rizik a zavedení plně funkčních oznamovacích kanálů pro zaměstnance i obchodní partnery včetně zaručené ochrany identity oznamovatelů v souladu s evropskou i českou legislativou o whistleblowingu. Certifikát ISO 37001 DPP získal na konci roku 2022. V roce 2023 na to DPP navázal zavedením kompletního systému řízení shody podle mezinárodní normy ISO 37301. V loňském roce DPP prošel komplexním auditem a obhájil certifikáty systému protikorupčního řízení podle ISO 37001, tak i systému řízení shody podle ISO 37301.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
