Dalibor Janda si ke svým pětašedesátinám nadělí narozeninově-benefiční Megakoncert

Proto uspořádal tiskovou konferenci v restauraci Putica by Retro ve Francouzské ulici v Praze, kde nastínil, jak by koncert mohl vypadat a jací hosté mu přijdou popřát. Celým koncertem jej bude doprovázet jeho kapela Prototyp a prozradil, že mezi hosty bude patřit samozřejmě jeho dcera Jiřina Anna Jandová, která si s ním zazpívá kromě své písničky i duet. Dále byl odtajněn i další z hostů zpěvák a producent Martin France, který tiskovku moderoval. A sám Martin prozradil, že když ho Dalibor oslovil s tím, aby mu na koncertě zazpíval, nejdříve si Dalibor přál, aby France zazpíval nějaký z jeho hitů, ale ten sám řekl, že si netroufne jít do jakéhokoliv hitu Dalibora a to kvůli jeho nezaměnitelnému chrapláku., takže se představí svým songem. Dorazit by měl i herec a komik Luděk Sobota, muzikant a dirigent Felix Slováček nebo úspěšné slovenské operní trio La Gioia. Další hosty už Dalibor představit ani nemohl, protože o nich sám neví a nechá se sám překvapit, co mu produkce za další kolegy a kamarády pozve.

Koncert bude částečně i benefiční, neboť dle Daliborova věku, bude 65,- Kč z každé prodané vstupenky předáno pro Nadační fond Sudička, který pomáhá pacientům se zrakovým postižením.

V rámci tiskové konference Dalibor zazpíval jednu sólovou píseň a přidal i duet s dcerou Jiřinou. Dorazil i dvorní textař Dalibora Jan Krůta, který napsal Jandovi něco kolem stovky textů. Nechybělo ani losování dárků v podobě cédéček obou zmíněných interpretů a také závěrečné rozkrojení dortu a pak už přítomní hosté byli pozváni na velmi chutné Menu hostící restaurace.

Český Joe Cocker má za sebou dlouholetou hvězdnou kariéru, během které získal řadu Zlatých desek, dvě platinové desky a to za 2 miliony prodaných nosičů. Jako jediný zpěvák dokázal třikrát sesadit ze slavičího zlatého trůnu Karla Gotta a to v letech 1986, 1087 a 1988. oslavil čtyřtisící koncert. Jeho dnes už nesmrtelné „chraplákovské“ hity jako třeba Oheň, voda, vítr, Hurikán, Jahodový koktejl, Kde jsi, Padá hvězda, Všechno na Mars a desítky dalších šlágrů je možné dodnes slýchat na frekvencích různých českých radiových stanic.

autor: komerční tisková zpráva